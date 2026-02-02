FOTO Marko Bošnjak najavio tri nastupa u Berlinu, nećete vjerovati koja je cijena ulaznica

Naši Portali
Vecernji.hr
02.02.2026.
u 09:12

Bošnjak je podijelio kratki animirani video, stilizirani plakat kojim najavljuje ne jedan, već tri nastupa u Berlinu. "Trepnite presporo i propustit ćete me!", napisao je zagonetno u opisu, otkrivši da će nastupati u Karakas Baru u Berlinu već večeras

Mladi i talentirani glazbenik Marko Bošnjak, koji je prošle godine predstavljao Hrvatsku na Euroviziji, novom je objavom na Instagramu dao naslutiti da okreće novu stranicu u svojoj karijeri. Bošnjak je podijelio kratki animirani video, stilizirani plakat kojim najavljuje ne jedan, već tri nastupa u Berlinu. "Trepnite presporo i propustit ćete me!", napisao je zagonetno u opisu, otkrivši da će nastupati u Karakas Baru u Berlinu već večeras, a zatim i iduća dva tjedna. Cijena ulaznica je sedam eura. Ova objava dolazi kao potvrda šuškanja koja su se pojavila krajem prošle godine, kada je Marko javno progovorio o mogućem odlasku iz Hrvatske zbog nedostatka prihvaćanja s kojim se suočio.

Njegovi obožavatelji s oduševljenjem su dočekali vijest o novim nastupima, a komentari podrške preplavili su objavu. "Kao i uvijek, bit ćeš sjajan!", "Sretno sutra", poručili su mu pratitelji. Jedan od komentara posebno se istaknuo, sažimajući divljenje koje publika osjeća prema njemu još od eurovizijskih dana: "Treba mi Marko Bošnjak 24 sata dnevno! Ikona od ere pjesme 'Poison Cake' pa do danas!". Upravo je s pjesmom "Poison Cake" Marko nastupio na Euroviziji 2025. u Baselu, gdje je unatoč statusu favorita među fanovima i upečatljivom nastupu, završio na dvanaestom mjestu u polufinalu i nije se uspio plasirati u veliko finale.

Čini se da je period nakon Eurovizije za mladog pjevača bio izuzetno izazovan. Intenzivna medijska pažnja donijela je i val negativnih, homofobnih komentara, zbog čega se u kolovozu 2025. privremeno povukao s društvenih mreža kako bi se posvetio svom mentalnom zdravlju. Kasnije je u listopadu otvoreno priznao da razmišlja o preseljenju iz Hrvatske, tražeći tolerantniju sredinu. Njegova trenutna lokacija i serija koncerata u Berlinu, gradu poznatom po otvorenosti i bogatoj umjetničkoj sceni, sugeriraju da je Bošnjak odlučio taj korak i napraviti. Njegovi nastupi u Njemačkoj mogli bi biti početak izgradnje međunarodne karijere, daleko od pritiska domaće javnosti.

Ipak, unatoč novim planovima u inozemstvu, Marko nije zaboravio domaću publiku. Potvrđeno je da će se vratiti na pozornicu s koje je i krenuo njegov eurovizijski put. Kao prošlogodišnji pobjednik, nastupit će kao gost u finalu Dore 2026., koje će se održati 15. veljače. Tamo će vjerojatno izvesti svoj eurovizijski hit "Poison Cake" i simbolično predati štafetu novom hrvatskom predstavniku. Zanimljivo je da će se taj nastup dogoditi točno između njegovih zakazanih koncerata u Berlinu, što pokazuje da uspješno balansira između obaveza u Hrvatskoj i novih prilika u Njemačkoj.

Evo kakvo je znanje Marka Bošnjaka o Eurosongu, na ova pitanja nije znao odgovor
Marko nema nikakvih obaveza u republici Hrvatskoj. A otišao je po njegovim izjavama iz republike Hrvatske u Španjolsku zbog svoje ljubavi prema svojem dragom partneru.Tako da se sa svojim dragim partnerom može bolje realizirati u Španjolskoj nego u Hrvatskoj. A sada se javlja iz Berlina gdje pjeva sa ulaznicom od 7 eura????? Katastrofa od uspjeha.Katastrofa.

