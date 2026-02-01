Bjelogrlićev sin pravi je zavodnik, snimao je vruće scene s 31 godinu starijom ženom, a sad je pokazao novu djevojku

Aleksej Bjelogrlić posljednjih godina sve više privlači pažnju publike i kritike, a svojim ulogama potvrđuje status jednog od najpopularnijih mladih glumaca na regionalnoj sceni. Iako je često u fokusu srpskih medija zbog profesionalnih uspjeha, o njegovom privatnom životu zna se vrlo malo. Glumac se trudi ljubavni život držati podalje od očiju javnosti, no nedavno je ipak napravio iznimku. Aleksej je prvi put predstavio svoju novu partnericu, 22-godišnju Jelenu Zloporubović, s kojom se pojavio na premijeri filma ''Svadba'' u Beogradu. Posebnu pažnju izazvalo je i to što glavnu ulogu u filmu tumači njegov otac, proslavljeni glumac Dragan Bjelogrlić. Fotografije pogledajte OVDJE. Jelena Zloporubović bavi se manekenstvom, baš poput Aleksejeve majke Maje, ali je i studentica glume na Fakultetu dramskih umjetnosti. S obzirom na to da oboje dijele strast prema glumi i umjetnosti, mnogi smatraju da ih upravo ta zajednička ljubav dodatno povezuje. Aleksej ima 25 godina, a naslijedio je očeve glumačke gene. Završio je 14. beogradsku gimnaziju i upisao glumu na Fakultetu dramskih umjetnosti. U kolovozu 2021. godine je postao član Jugoslavenskog dramskog kazališta kao najmlađi člana ikada, a šira javnost upoznala ga je u dramskim ostvarenjima kao što su ''Montevideo, Bog te video'', ''Žigosani u reketu'', ''Južni vetar'', kao i u seriji ''Senke nad Balkanom'' gdje je odigrao lik Stanislava. Upravo je ondje odigrao vruće scene sa starijom kolegicom Sandrom Bugarski (56).

Podsjetimo, nedavno smo pisali o Draganovoj kćeri Miji Bjelogrlić, a koja je također došla na beogradsku premijeru "Svadbe". Mia, koja je ugledna srpska televizijska voditeljica na N1 i producentica, već je dugo predmet medijske pozornosti, osobito zbog svojih javnih istupa, uključujući izvještavanje o političkim temama. Nije izostala ni kritika tamošnjih režimskih medija, koji je često nazivaju "neprijateljskom" zbog njenih kritičkih stavova prema srpskom predsjedniku Aleksandru Vučiću.

Kada je riječ o njezinu privatnom životu, Mia je poznata po tome što ga nastoji držati daleko od očiju javnosti. Međutim, prije dvije godine procurila je informacija da je u ljubavnoj vezi s Milanom Marićem, popularnim srpskim glumcem koji je tumačio glavnu ulogu u filmu Toma. Zanimljivo je da su se njih dvoje upoznali upravo na setu ovog filma, a Marić je nakon toga postao poznat i prepoznatljiv u granicama bivše države. Prije nego što je započeo vezu s Miom, Milan je bio u vezi s hrvatskom glumicom Ninom Violić, koja je od njega bila starija čak 18 godina. Njihova romansa počela je u Beogradu, gdje je Nina bila u posjetu, a Milan je tada imao 24, dok je ona imala 42 godine. Mediji su tada pomno pratili ovu vezu koja je trajala samo šest mjeseci, prvenstveno zbog njihove razlike u godinama, što je interesiralo javnost jer je bila neuobičajeno izražena dinamika između starije žene i mlađeg muškarca. Iako su mediji bili fascinirani, Milan i Nina nisu željeli komentirati svoj odnos.

Milan Marić kasnije je u intervjuu priznao kako nije bio spreman na toliku medijsku pažnju koja je uslijedila. Sjećajući se toga, rekao je: "Inače sam vrlo povučen i ne volim pričati o svom životu. Tada nisam ni slutio koliko će to privući pažnju medija. U Hrvatskoj je bilo puno prisutnije jer ona tamo živi, ali srećom, u Srbiji nije bilo toliko velike pompe. Ipak, način na koji su nas prikazali u medijima bio je grozan. Bilo je užasno, naslovi su bili brutalni: "Hrvatska puma zavela mladog glumca." Njegova veza s Mijom Bjelogrlić također nije prošla nezapaženo, iako on nije želio komentirati ni ovu romansu. Prema nekim informacijama, njihova veza traje već više od dvije godine.