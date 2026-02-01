Ivana Knoll dečka je nogirala zbog karijere i sad tvrdi bez pardona: 'Brak i djeca me ne ispunjavaju'

DJ-ica i influencerica Ivana Knoll, domaćoj javnosti najpoznatija kao navijačica hrvatske nogometne reprezentacije na velikim natjecanjima, posljednjih godina živi u Miamiju, gdje gradi glazbenu karijeru. Ipak, Knoll nije zaboravila na domaće fanove, kojima se s vremena na vrijeme obrati. Tako je bilo i u njezinom najnovijem liveu na TikTok-u u kojem je odgovarala na razna pitanja, uključujući i ona o privatnom životu.

Fanove je zanimao njezin ljubavni status. - Bila sam 10 godina u divnoj vezi. Ja sam vezu prekinula jer sam htjela ići u Ameriku živjeti i graditi svoju karijeru. Mene samo to ispunjava, a brak i djeca me ne ispunjavaju - otkrila je Ivana, koju su zatim pitali i što planira sa 40 godina, a ona je odgovorila:

- DJ-irati. Ako Carl Cox može sa 60, zašto ja ne bih mogla sa 40, a s 55 ću vjerojatno putovati svijetom sa svojim milijunima na bankovnom računu i dejtati nekoga tko se rodio upravo sada - spremno je uzvratila samouvjerena Knoll. Naravno, neizostavno je bilo pitanje o njezinom pojavljivanju na nadolazećem Svjetskom nogometnom prvenstvu koje će ugostiti upravo Sjedinjene Američke Države. - Da, tu sam - najavila je svoj dolazak atraktivna Hercegovka.

Na pitanje ima li trenutno nekoga odgovorila je: - Ne dejtam nikog. Nisam dejtala nikad niti jednog sportaša ni nogometaša - odgovorila je obožavatelju kojeg je zanimalo je li imala seks s igračem Reala Viniciusom. Nije željela otkriti koliko zarađuje na nastupima, a na pitanje o estetskim zahvatima kaže: - Jesam, prirodna sam. Nisam ni usta radila što me svi optužuju - tvrdi Knoll.

"A čime se baviš osmi slikanja?", zanimalo je prisutne na liveu. - Ja se uopće ne slikam. Po cijele dane sam u studiju, završavam pjesmu koja mi izlazi... Iduća mi izlazi 20. veljače, završavam pjesmu koja mi izlazi za suradnju u četvrtom mjesecu i radim nešto veliko za Svjetsko prvenstvo. Uz to još nastupam i pripremam sadržaj vezano za svoju glazbenu karijeru - podijelila je novosti iz karijere, a za kraj se osvrnula i na poziv da nastupa u Zagrebu: - Pa ako me bookiraju, hoću - zaključila je Ivana.