FOTO Kako izgleda tajanstveni Gibonnijev sin? Slika je i prilika oca u mlađim danima i bavi se glazbom

Zlatan Stipišić Gibonni oduvijek je bio poznat po tome što svoj privatni život drži daleko od medijskih reflektora, no nedavna panel-rasprava o razvoju glazbene industrije u Splitu donijela je rijedak trenutak. U fokusu se našao njegov 27-godišnji sin Rando Stipišić, koji je odmah privukao sve poglede. Iako je sjedio tek red iza slavnog oca, njegova pojava bila je dovoljna da postane glavna tema događaja, budući da ga rijetko viđamo nakon što se povukao iz javnosti, gdje je ranije bio poznat i zbog veze s pjevačicom Antonijom Dorom Pleško.

Ono što je svima prvo upalo u oči jest zapanjujuća fizička sličnost između oca i sina. Mnogi komentiraju kako je Rando preslika svog oca iz mlađih dana, s crtama lica koje nepogrešivo otkrivaju njegovo porijeklo. Čak i onima koji ga nikada prije nisu vidjeli, bilo bi jasno da je riječ o Gibonnijevom nasljedniku. Samozatajni Rando, koji je naslijedio očeve gene, ipak je odlučio graditi vlastiti put, kako u životu, tako i u glazbi, birajući žanr koji je daleko od mediteranskog pop-rocka po kojem je njegov otac poznat.

30.06.2025., Split - Panel rasprava na temu razvoja glazbene industrije u Hrvatskoj u organizaciji Hrvatske udruge poslodavaca. Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Iako je krenuo očevim stopama, Rando se glazbeno izražava kroz potpuno drugačiji zvuk. Trenutno je član hip-hop/trap benda PSYCHOSIS, u kojem stvara glazbu zajedno s Lukom Mrduljašem, sinom poznatog producenta Tome Mrduljaša. Njihov glazbeni put počeo je još od malih nogu, kada su zajedno pohađali sate gitare i stvarali prve instrumentale. S vremenom su evoluirali kroz projekte poput RadioWho, da bi se 2020. posvetili trapu, dokazujući da im je glazbena kreativnost u krvi.

FOTO Evo tko je sve od poznatih pozvan na vjenčanje stoljeća, riječ je o samoj svjetskoj kremi

Sam Gibonni ne krije ponos zbog sinovljevog uspjeha, iako priznaje da se radi o generacijskom jazu. - On je super, super radi to što radi. Radi dosta sa strancima, za neke Talijane, uvijek nešto radi. To su nove generacije, njima je cijeli svijet jedan vrt. Kao što je meni bilo otić u Solin, tako on ode u Amsterdam - izjavio je svojedobno Gibonni za IN magazin. Ovaj rijedak zajednički izlazak podsjetnik je na Gibonnijevu posvećenost obitelji, koju uz suprugu Sanju čine i sin Lorenzo te pokćerka Tanja, a čiju privatnost, uključujući detalje o vjenčanju, uspješno čuva desetljećima.