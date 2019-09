Demi Moore ne prestaje napadati bivše: 'Počeo me podsjećati na majku'

Danas u prodaju stiže knjiga "Inside Out" u kojoj 56-godišnja glumica Demi Moore otkriva brojne nepoznate i traumatične detalje iz svog života. U knjizi je opisala mučne detalje djetinjstva i odrastanja uz roditelje hipije te kako je kao djevojčica majci spašavala život kada se pokušala ubiti progutavši tablete.

Piše kako se već u tom trenutku u njoj nešto prelomilo i više nikada nije bilo isto. Glumica u knjizi opisuje i silovanje koje je doživjela s 15 godina.

Prema ispovijesti glumice, odnos se dogodio jedne večeri kad se vratila kući gdje su je čekali majka i stariji muškarac. Poslije silovanja, Moore navodi da ju je čovjek pitao kako se osjeća nakon što ju je vlastita majka "prodala" za 500 dolara.

Demi sa 16 godina odlazi od roditelja i uskoro se udaje za glazbenika Freddyja Moorea te se odlučuje okušati na glumačkim audicijama iako nikada nije glumila. U braku s Freddyjem otkriva drogu i alkohol i nakon pet godina ljubav puca. Demi uskoro nalazi sreću uz Brucea Willisa i s njim u braku dobiva tri kćeri.

U knjizi piše o svom odnosu s Bruceom i kaže da je bio veliki gospodin i obasipao je pažnjom čim su se upoznali, a volio se rasipati i novcem.

Iako je s Freddyjem imala težak brak, bez imalo razmišljanja pristala je odmah kada joj je Bruce predložio da odu u Las Vegas i vjenčaju se. Četiri godine nakon vjenčanja Demi je osjetila da je između nje i Brucea nestalo strasti i počela je sumnjati da je vara. Tada su uspjeli izgladiti nesuglasice i u dvije godine zajedno su snimili nekoliko filmova, ali nakon što im se 1994. rodila kći Tallulah Demi je primijetila da se Bruceovo ponašanje promijenilo i čak ju je počeo podsjećati na majku.

- Nikada nisam znala kakve će volje biti i hoće li se njegovi osjećaji promijeniti u odnosu na jučer - napisala je u knjizi. Odlučili su se rastati 1998., a te se godine i njezina majka teško razboljela i njih dvije su se pomirile.

Veliki dio knjige posvetila je i trećem suprugu Ashtonu Kutcheru. S njim je u braku bila od 2005. do 2011. i sada je otkrila detalje o Ashtonovim prevarama i o tome kako ju je nagovarao na seks utroje. - Pristala sam na to jer sam htjela biti cool i pokazati mu kako i ja mogu biti zabavna, ali to je bilo pogrešno - napisala je glumica u knjizi.

Napisala je i kako ju je Ashton prevario s Britney Jones i Sarom Leal. Piše i o tome kako je s 15 godina mlađim Ashtonom ostala trudna te je imala spontani pobačaj, a to ju je u potpunosti slomilo. Demi je krivila sebe zbog toga i opet se odala alkoholu te je na kraju njezina veza s Ashtonom propala.