FOTO Nećete vjerovati, Melania Trump snima film o - sebi!

Prva dama Sjedinjenih Američkih Država, 55-godišnja Melania Trump, odlučila je zakoračiti u svijet Hollywooda, čime je iznenadila mnoge. Naime, sada je objavila osnivanje vlastite produkcijske kuće pod nazivom Muse Films, a kao svoj prvi projekt najavila je dokumentarac o svom životu, koji nosi naziv Melania. Ovu iznenađujuću vijest prenose američki mediji, a Melania ju je podijelila sa svijetom putem društvene mreže X, uz kratak teaser trailer kojim je predstavila svoju novu tvrtku i projekte na kojima radi. Zanimljivo je da je naziv Muse (Muza) odabrala jer je to bilo kodno ime koje je Tajna služba koristila za nju tijekom prvog predsjedničkog mandata njezinog supruga Donalda Trumpa. Time je, kako se čini, željela povezati svoj novi poslovni pothvat s prošlim vremenima, koja su bila obilježena visokom razinom sigurnosti i pažnje.

Dokumentarac Melania, kojeg režira poznati filmski redatelj Brett Ratner, pružit će gledateljima ekskluzivan uvid u život Melanije Trump u tjednima koji prethode predsjedničkoj inauguraciji 2025. godine. Ovaj film neće biti samo prikaz njezinih priprema za povratak u Bijelu kuću, već će i razotkriti njezine osobne borbe, emocije i izazove koje je doživjela dok se pripremala za drugi mandat svog supruga Donalda, a potom i za povratak u javni život nakon više godina provedenih u tišini i privatnosti. Film će detaljno prikazivati njezinu prilagodbu životu u fokusu svjetske pažnje, sve dok se ponovno ne nađe u središtu političkog života i društvenih događanja.

Film će pratiti i osobni život Melanije, uključujući njezinu svakodnevicu u obiteljskom okruženju, odnos s Donaldom i njihovim sinom Barronom, te njezine osobne refleksije o ulozi koju je odigrala tijekom predsjedničkog mandata svog supruga. Zanimljivo je da će u dokumentarcu biti prisutni i Melania, Donald i Barron, iako će oni imati manje uloge, a film će ponuditi intimne trenutke iz njihova života koje javnost dosad nije imala prilike vidjeti.

Prema informacijama koje su trenutačno dostupne, dokumentarac Melania bit će prikazan u američkim kinima 30. siječnja 2026. godine, a nakon toga će biti dostupan i na popularnoj streaming platformi Amazon Prime Video. Ovaj projekt se očekuje s velikim nestrpljenjem, jer će obožavateljima, ali i svim zainteresiranim gledateljima širom svijeta, pružiti priliku da zavire iza kulisa života jedne od najpoznatijih žena današnjice, koja je godinama bila u središtu pozornosti – bilo kao supruga predsjednika, bilo kao prva dama, ali i kao žena koja je svoju privatnost uspjela sačuvati i u najizloženijim trenucima. Melania Trump time ne samo da ulazi u filmsku industriju, nego i ponovo preuzima kontrolu nad vlastitom pričom, predstavljajući je na svoj način i u svom najboljem svjetlu.