Preminula zvijezda filma 'Oceanovih 11', znamo ga i po brojnim drugim ulogama

Michael DeLano, svestrani karakterni glumac čija se bogata karijera protezala kroz više od pet desetljeća u industriji zabave, preminuo je u dobi od 84 godine nakon iznenadnog srčanog udara. Prema službenim navodima njegove supruge Jean DeLano, s kojom je proveo posljednjih 28 godina u skladnom braku, glumac je preminuo u bolnici u Las Vegasu, gradu koji je nazivao svojim domom od 1992. godine. Njegov odlazak označava kraj jedne ere za mnoge obožavatelje koji su pratili njegov rad od ranih dana televizije sedamdesetih pa sve do modernih filmskih hitova. Iako je mlađoj i široj međunarodnoj publici vjerojatno najpoznatiji po svojoj upečatljivoj ulozi autoritativnog i staloženog voditelja kasina u blockbusteru "Oceanovih jedanaest" iz 2001. godine te njegovom jednako uspješnom nastavku "Oceanovih dvanaest", DeLano je bio istinska radilica Hollywooda s više od 80 potpisanih uloga na filmu i televiziji. Njegova smrt duboko je potresla lokalnu zajednicu u Las Vegasu, gdje je bio cijenjen ne samo kao holivudski veteran, već i kao strastveni pjevač koji je do samog kraja života redovito zabavljao publiku svojim glazbenim nastupima u poznatom Dispensary Loungeu, održavajući duh starog šoubiznisa živim.

Uloga koja ga je u 21. stoljeću vratila pod najjača svjetla reflektora i predstavila novoj generaciji gledatelja bila je ona u zvjezdanoj glumačkoj postavi redatelja Stevena Soderbergha. U filmu "Oceanovih jedanaest", DeLano je s lakoćom utjelovio voditelja kasina koji radi za nemilosrdnog Terryja Benedicta, kojeg je glumio Andy Garcia, a scenu je dijelio s ikonama moderne kinematografije poput Brada Pitta, Georgea Clooneyja, Matta Damona i Julije Roberts. Ovi filmovi o sofisticiranim pljačkama postigli su golem komercijalni uspjeh, zaradivši više od 750 milijuna eura na svjetskim blagajnama, a DeLano je svoj lik s istim šarmom ponovio i u nastavku iz 2004. godine. No, njegova filmska prisutnost nije bila ograničena samo na elegantna odijela i kasina; ljubitelji akcijskih filmova iz osamdesetih godina prošlog stoljeća sjetit će ga se iz kultnog akcijskog filma "Commando" iz 1985. godine. Tamo je glumio Forrestala, lika koji se našao nasuprot neuništivom Arnoldu Schwarzeneggeru. Njegova filmska filmografija svjedoči o iznimnoj sposobnosti prilagodbe, uključujući rane uloge u kriminalističkim dramama poput "The New Centurions" iz 1972. godine, pojavljivanje u hit komediji "9 to 5", pa sve do suradnje s legendarnim redateljem Wong Kar-waijem u filmu "My Blueberry Nights", što potvrđuje da se jednako dobro snalazio u napetim trilerima, laganim komedijama i umjetničkim dramama.

Prije nego što je postao prepoznatljivo lice na velikom platnu u globalnim hitovima, DeLano je izgradio impresivnu i stabilnu televizijsku karijeru koja ga je učinila poznatim licem u milijunima američkih domova. Njegova vjerojatno najupečatljivija televizijska uloga iz tog zlatnog razdoblja bila je ona Johnnyja Venturea u iznimno popularnom sitcomu "Rhoda". U toj seriji mreže CBS, DeLano je tijekom treće i četvrte sezone, emitiranih između 1976. i 1978. godine, glumio šarmantnog salonskog pjevača koji se uporno udvarao naslovnoj junakinji nakon njezinog razvoda od muža, ostvarivši nastup u jedanaest epizoda koji mu je donio simpatije publike. Također je imao zapaženu, stalnu ulogu vatrogasca Sonnyja Caputa u svih 13 epizoda ABC-jeve dramske serije "Firehouse" iz 1974. godine, gdje je glumio uz Jamesa Druryja. Njegov televizijski životopis čita se kao enciklopedija najpoznatijih serija svih vremena; gostovao je u hitovima kao što su "The A-Team", "Hill Street Blues", "Wonder Woman", "Charlie's Angels", "Kojak", "Starsky & Hutch", "Supertrain" te "Cagney & Lacey". Zanimljivo je da je njegova posljednja uloga na ekranu bila 2012. godine u seriji "Royal Pains", gdje je simbolično, zatvarajući krug svoje karijere, ponovno glumio domaćina kasina.

Životni put Michaela DeLana bio je jednako filmičan kao i uloge koje je tumačio. Rođen kao Michael Ace Del Fatti 26. studenog 1940. godine u New Yorku, a odrastao u Philadelphiji, DeLano je imao uzbudljiv život koji je započeo daleko od glumačkih setova. Prije nego što se posvetio umjetnosti, časno je služio domovini kao padobranac u američkoj vojsci, a svoju prvu, mladenačku slavu okusio je kao redoviti plesač u kultnoj glazbenoj emisiji "American Bandstand" Dicka Clarka, gdje je čak primao i pisma obožavatelja. Njegova prva istinska ljubav zapravo je bila glazba te je početkom šezdesetih godina potpisao ugovor s diskografskom kućom Swan Records. Tada je nastupao pod umjetničkim imenom Key Larson, snimivši pjesme poput "A Web of Lies" i "A Little Lovin' Goes a Long, Long Way". Zanimljiva anegdota veže se uz nastanak njegovog kasnije poznatog prezimena; naime, njegova supruga otkrila je medijima da je prezime DeLano odabrao sasvim slučajno, nakon što je ugledao neonski znak hotela s tim imenom koji je treperio u noći, odlučivši da je to savršeno ime za pozornicu. Glazba je ostala njegova strast cijelog života, pa je čak i u kasnijim godinama, daleko od holivudskih kamera, redovito nastupao pjevajući klasične standarde, spajajući tako svoje dvije najveće ljubavi – izravnu interakciju s publikom i melodiju.

Iza sebe je ostavio ožalošćenu suprugu Jean, kćer Bree te troje unučadi – Michaela, Lincolna i Jaxon, koji će ga pamtiti ne samo kao uspješnog umjetnika već prvenstveno kao posvećenog obiteljskog čovjeka. Njegova prisutnost u društvenom životu Las Vegasa bila je toliko značajna da je obitelj najavila posebnu proslavu njegova života u Dispensary Loungeu, mjestu koje je godinama bilo njegov drugi dom i gdje je oduševljavao goste svojim baršunastim glasom i šarmom starog Hollywooda. Michael DeLano bio je prototip onog što u industriji nazivaju "working actor" – glumac čije lice publika odmah prepoznaje i povezuje s kvalitetom, čak i ako mu ne znaju svi ime na prvu. Bio je majstor transformacije, sposoban oživjeti svaki lik, bilo da se radilo o opasnom kriminalcu, romantičnom pjevaču ili strogom profesionalcu.