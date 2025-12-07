FOTO Nema šanse da biste prepoznali ovu glumicu na novim slikama, izgubila je 45 kg i potpuno se promijenila

Glumica Melissa McCarthy stekla je prepoznatljivost zahvaljujući svojim ulogama u humorističnim serijama kao što su "Gilmore Girls" i "Mike i Molly", kao i u mnogim komedijama.
Foto: Joseph Martinez/PictureLux/PICTU
Iako je Melissa oduvijek imala problema s težinom i često je govorila "kako nikada neće biti mršava", posljednjih je godina prošla kroz izvanrednu promjenu, djelomično potaknutu ulogom u filmu "Can You Ever Forgive Me" iz 2018.
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Nedavno je ponovno iznenadila svoje obožavatelje svježim izgledom, odjenuvši elegantan crni baršunasti kombinezon koji je naglasio njezinu primjetno tanju siluetu.
Foto: Profimedia
S obzirom na to da je navodno izgubila oko 45 kilograma, glumica je potaknula nagađanja o potencijalnoj upotrebi Ozempica, premda to nije službeno potvrdila.
Foto: AFF/ABACA/ABACA
Tijekom svoje karijere, glumica je više puta javno progovorila o svojoj borbi s kilogramima, ističući da je iskusila gotovo sve konfekcijske brojeve.
Foto: AFF/ABACA/ABACA
Nakon što su je modni dizajneri 2012. odbijali zbog njezine veličine, odlučila je pokrenuti vlastiti brend odjeće namijenjen ženama s oblinama.
Foto: KH1
Foto: KH1
Foto: KH1
Foto: Hutchins Photo / ipa-agency.net
Foto: Hutchins Photo / ipa-agency.net
Foto: zz/John Rasimus/starmaxinc.com
Foto: zz/John Rasimus/starmaxinc.com
Foto: Billy Bennight
Foto: Billy Bennight
Foto: Billy Bennight
Foto: WALTER / BESTIMAGE/BESTIMAGE
Foto: WALTER / BESTIMAGE/BESTIMAGE
Foto: WALTER / BESTIMAGE/BESTIMAGE
Foto: Joseph Martinez/PictureLux/PICTU
Foto: Joseph Martinez/PictureLux/PICTU
Foto: Andrew Sims/NEWS SYNDICATION
Foto: Andrew Sims/NEWS SYNDICATION
Foto: WALTER / BESTIMAGE/BESTIMAGE
Foto: Xavier Collin/Image Press Agency
