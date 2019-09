Ashton oštro o memoarima bivše supruge: Objavio i broj mobitela na društvenim mrežama

Nakon što je Demi Moore odlučila objaviti svoje memoare i iskreno progovoriti o do sada nepoznatim detaljima iz privatnog života, oglasio se i njezin bivši muž, Ashton Kutcher.

Iako ne odgovara izravno na medijske napise o izjavama koje je o njihovom odnosu dala 56-godišnja glumica, pojavio se niz statusa na Twitteru koji su, prenose mediji, povezani upravo s njezinom novom knjigom. U prvom tvitu objasnio je da je htio objaviti jedan status no kada je vidio svoju ženu i kćer, predomislio se. Uz to je stavio i srce.

"Netko nije sretan o onome što Demi Moore piše u knjizi", napisali su mu kao odgovor obožavatelji koji su uvjereni da je tvit povezan s onime što se piše u medijima. Neki su stali uz njega, a većina je priznala da 'umire' od želje da sazna što je napisao, a zatim obrisao.

I was about to push the button on a really snarky tweet. Then I saw my son, daughter, and wife and I deleted it. ❤️ — ashton kutcher (@aplusk) 25. rujna 2019.

Ubrzo nakon toga, došao je i novi tvit.

For truth text me. +1 (319) 519-0576 — ashton kutcher (@aplusk) 25. rujna 2019.

"Za istinu, pošaljite mi poruku +1 (319) 519-0576", napisao je Kutcher. Naime, Demi je s Ashtonom bila u vezi od 2003. do 2013. godine. Vjenčali su se 2005. godine su se vjenčali. Demi je opisala da ju je Ashton čak dva puta prevario dok su bili u vezi. Sada je otkrila detalje o Ashtonovim prevarama i o tome kako ju je nagovarao na seks utroje. - Pristala sam na to jer sam htjela biti cool i pokazati mu kako i ja mogu biti zabavna, ali to je bilo pogrešno - napisala je glumica u knjizi. Napisala je i kako ju je Ashton prevario s Britney Jones i Sarom Leal. Britney je Ashton upoznao na rođendanu Demine kćeri, a uoči proslave šeste godišnjice braka Ashton je suprugu prevario sa Sarom.

Foto: Graylock/Press Association/PIXSELL

"Sara mi je sve ispričala i znala sam da ne laže", napisala je u knjizi. Piše i o tome kako je s 15 godina mlađim Ashtonom ostala trudna te je imala spontani pobačaj što ju je u potpunosti slomilo. Demi je krivila sebe zbog toga i opet se odala alkoholu i na kraju je njezina veza s Ashtonom propala.

Svog mlađahnog muža htjela i usrećiti i tako pristala na seks u troje. "Kad je izrazio fantaziju da dovede treću osobu u naš krevet, nisam rekla ne. Htjela sam mu pokazati koliko sjajna i zabavna mogu biti", objasnila je. "Bili su to dobri ljudi, no ipak je to bila pogreška. Bila sam neobično preplavljena sramom, nisam se mogla otresti osjećaja da sam nekako ja kriva za sve to", napisala je.

Seks u troje bio je razlog njihova udaljavanja, smatra Moore. "Kada u svoju vezu uvedete treću osobu, brišu se te granice. To je na neki način opravdavalo i njegovu nevjeru", zaključila je Moore. Veza s Ashtonom Kutcherom koju je imala od 2003. godine potaknula je pisanje tabloida zbog 15 godina razlike između njih. Priznaje da joj je to odgovaralo upravo jer se zbog njega osjećala da proživljava mladost koju nije imala priliku iskusiti kad je bila prije.

Foto: PA/Pixsell

Jedan od dijelova iz knjige govori i o njezinom ocu, Dannyju Guynesu, s kojim je spasila majku od pokušaja samoubojstva, kojih je kroz godine imala više. Ubrzo je saznala i da joj on zapravo nije bio biološki otac. Pisala je i o tome da je bila silovana s 15 godina i kako je otišla iz kuće samo dan nakon 16. rođendana, a samo dvije godine kasnije udala se prvi put.