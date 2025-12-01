Majka ju je prodala za 500 dolara nepoznatom muškarcu, muž ju je vodio na seks partyje i zbog stresa je izgubila bebu

Demi Moore proslavila je 63. rođendan na promotivnoj turneji povodom izlaska druge sezone serije "Landman". Na premijeri 11. studenog u New Yorku, u dvorani Alice Tully Hall u Lincoln Centru, zablistala je u Guccijevoj prozirnoj čipkastoj haljini, prekrivenoj blistavim kristalnim detaljima, s dubokim izrezom na prsima. Američka glumica, slažu se modni kritičari i stručnjaci za ljepotu, izgleda senzacionalno - uz svesrdnu pomoć estetske kirurgije. No, njezin izgled nikada i nije bio izvor besanih joj noći, ali zastoji u karijeri i izostanak pozitivnih kritika struke i publike, to je već sasvim druga priča. U proljeće ove godine doživjela je razočaranje, još jedno u nizu.. Iako iza sebe ima nekoliko desetljeća dugu i uspješnu karijeru, Demi Moore dočekala je svoju prvu nominaciju za Oscara, i to za glavnu ulogu u filmu "Supstanca" redateljice Coralie Fargeat. Uoči dodjele nagrada Američke filmske akademije, za ovu ulogu već je osvojila BFCA nagradu u izboru kritičara te Nagradu udruženja glumaca (SAG), kao i Zlatni globus za najbolju glumicu, što je označilo i njezin trijumfalni povratak na filmsko platno. Naime, kad je prihvaćala ovu prestižnu nagradu, glumica je rekla kako osjeća da Zlatni globus "nije nešto što joj je dopušteno imati". No, ovom sjajnom nizu priznanja za njezin rad na tom filmu nedostajao je, tako, još samo zlatni kipić, najprestižniji među nagradama, kao kruna za rad koji nikada nije bio dovoljno vrednovan. Njezin dirljiv govor u kojem priznaje kako su joj uvijek govorili da nikad neće moći biti ozbiljna glumica postao je viralan i masovno dijeljen na društvenim mrežama.

Premda je sve upućivalo na trijumf - jer je Demi u 62. godini, igrajući bivšu holivudsku zvijezdu koja se drogira serumom mladosti, pristala na degradaciju u filmu koji joj nudi priliku za osvajanje Oscara - nagrada joj je ipak izmakla. Bila je vidno razočarana, s punim pravom. Demi je bila favoritkinja za ovu nagradu, zbog čega brojni kolege iz publike u Dolby teatru nisu skrivali iznenađenje kad je Mikey Madison proglašena pobjednicom, a bjesnili su i njezini obožavatelji koji su svoja mišljenja podijelili na društvenim mrežama - svi osim Demi, koja je čestitala kolegici i damski podnijela poraz. Već površni uvid u njezinu životnu priču otkriva kako ih je doživjela bezbroj, ali i da je pritom uspjela odigrati najbolju partiju s ne tako dobro podijeljenim kartama. "Neki od najtežih trenutaka u životu bili su najuzbudljivije prilike da postanem bolja osoba", izjavila je jednom prilikom glumica čiji put do uspjeha uistinu nije bio posut ružinim laticama. Pravim imenom Demetria Gene Guynes rođena je 11. studenog 1962. godine u Roswellu u američkoj saveznoj državi New Meksiko. Njezina majka Virginija imala je tek 18 godina kad ju je donijela na svijet, potpuno sama. Naime, Demin biološki otac Charles Foster Harmon Sr., inače pilot u američkim Zračnim snagama, ostavio ju je dva mjeseca prije poroda. No, samo tri mjeseca nakon Demina rođenja Virginia je bila u novom braku s Danom Guynesom, prodavačem novinskih reklama koji je brzo mijenjao poslove pa se obitelj često selila. Do 14. godine Demi je s obitelji promijenila čak 30 adresa, sve dok se naposljetku nisu skrasili u Los Angelesu.

Ipak, ni život s očuhom, kojeg je smatrala svojim pravim ocem, nije Demi pružio stabilno odrastanje. Njihov brak je u kratko vrijeme majku otjerao u ovisnost o alkoholu, a očuha u smrt. Dan Guynes se dvaput oženio i dvaput razveo od njezine majke, da bi se 1980., godinu dana nakon njihova drugog razvoda, ubio. Ni Virginia nije bila majka kakvu bi itko poželio. Imala je debeli policijski dosje prepun brojnih uhićenja, uključujući vožnje u pijanom stanju i podmetanje požara. Svojoj kćeri priuštila je fizičko, psihičko i seksualno zlostavljanje.

Kada joj je stanodavac Basil Doumas ponudio novac za seks s njezinom kćeri, tada 15-godišnjom Demi, pristala je. "Bilo je to silovanje, ali i razorna izdaja", napisala je Demi u svojoj autobiografiji "Inside Out" iz 2019. godine, dodajući da ju je muškarac nakon silovanja upitao: "Kakav je osjećaj kad te vlastita majka proda za 500 dolara?" "Desetljećima o tome nisam razmišljala kao o silovanju, nego nešto što sam sama izazvala, nešto što sam napravila jer se to očekivalo od mene. Duboko u srcu mislim da to nije bila jednostavna transakcija. Ali ipak mu je (majka, op.a.) dala pristup i dovela me u opasnost", priznala je Demi, no to nije bila jedina situacija u kojoj ju je majka ugrozila. U spomenutoj knjizi piše da ju je majka redovito vodila u barove kako bi lakše upoznala muškarce. Naime, smatrala je da će joj prisutnost kćeri tinejdžerice pomoći da je muškarci primijete. U svojim memoarima otvoreno govori i o majčinoj borbi s alkoholom te o brojnim pokušajima samoubojstva, od kojih je jedan i opisala. "Sjećam se da sam koristila svoje prste, male prste djeteta, kako bih iz majčinih usta izvukla tablete koje je pokušala progutati", napisala je, a dotaknula se i očuhove smrti. "Mnogi članovi moje obitelji ne žele se nositi s činjenicom da je počinio samoubojstvo. Osjećam da je taj čovjek izabrao najbolji put za sebe. Toliko ga je boljelo. Prihvaćam ga i volim zbog svega što je morao učiniti. Čvrsto vjerujem da neki od nas moraju umrijeti da bi drugi živjeli", zaključila je, otkrivajući da je očuhovo samoubojstvo pridonijelo majčinom utapanju u alkoholu.

U tom razdoblju Demi je nakratko živjela s bakom, a sa 16 godina otišla je od kuće i prekinula srednjoškolsko obrazovanje. Demi je i sama ubrzo nakon toga počela otupljivati bol alkoholom. "Kada sam pila alkohol, nisam mogla prestati. Nije postojao onaj mali glas u glavi koji kaže: sad je dosta. Nisam imala kočnice", priznala je. Srednju školu nikada nije završila, a kako bi se prehranila, radila je razne poslove, pa je bila i pin-up djevojka. U svemu tome podržavala ju je prijateljica, također buduća glumica Nastassja Kinski, uvjeravajući je da je rođena za glumicu. Prvu priliku dobila je 1981. u sporednoj ulozi u drami "Choices". Samo godinu kasnije odigrala je glavnu ulogu u horor filmu "Parazit" i iste godine zaigrala u iznimno popularnoj američkoj seriji "Opća bolnica", u kojoj je glumila do 1984. godine. Ne bez skandala. Sve je više u slobodno vrijeme konzumirala kokain, koji ju je nakratko stajao i uloge. Primljena je natrag na set tek nakon što je pristala otići na rehabilitaciju. Prekretnica se dogodila 1990., kada je s Patrickom Swayzejem i Whoopi Goldberg snimila film "Duh", koji je postigao golem komercijalni uspjeh, a Demi Moore prepoznata je kao perspektivna mlada glumica. Već dvije godine kasnije, zaigrala je sporednu, ali upečatljivu ulogu u planetarno poznatom filmu "Malo dobrih ljudi". Mladi vojni odvjetnik ima zadatak braniti dvojicu američkih marinaca optuženih za ubojstvo vojnika te namjerava dokazati da su samo slijedili naredbe zapovjednika svoje baze. Glavna uloga povjerena je Tomu Cruiseu, a Moore glumi njegovu kolegicu poručnicu JoAnne Galloway. Film "Nemoralna ponuda" još je jedan njezin poznati uradak. Riječ je o erotskoj romansi u kojoj bogataš ponudi milijun dolara mladom bračnom paru za jednu noć sa suprugom. Milijardera glumi Robert Redford, a bračni par Demi Moore i Woody Harrelson.

Premda je i ranije riskirala s ulogama, sa 34 godine prihvatila je ulogu striptizete u filmu "Striptiz" za koju je dobila 12 milijuna dolara, ni jedna glumica do tada nije dobila toliki honorar. Godinu dana kasnije glumila je u filmu "G.I. Jane" iz 1997. godine, u režiji Ridleya Scotta, za koju je, zbog uloge vojnikinje, odsjekla svoju bujnu kosu. Bio je to jedan od filmova koje je obilježila svojom snažnom pojavnošću, a prati Moore kao poručnicu Jordan, topografsku analitičarku američke mornarice koja se pridružuje grupi za specijalno ratovanje i mora dokazati svoju vrijednost u jedinici kojom dominiraju muškarci. Žena striptizeta, žena vojnikinja, nisu u to vrijeme to bile uobičajene uloge za poznate glumice. Također, javna je tajna da glumice, kada navrše 40 godina, počinju gubiti značajne uloge. Upravo se to dogodilo Demi Moore koja je, nakon hit filma "Charliejevi anđeli" iz 2003. godine, za većinu hollywoodskih redatelja postala nezanimljiva. Uloge koje je dobivala bile su u slabašnim djelima što je samo potvrđivalo njezin polagani silazak s velike scene. No, zato interes medija za njezin privatni život nikada nije jenjavao. Još 1980., kada je imala tek 17, udala se za 12 godina starijeg, razvedenog tekstopisca Freddyja Moorea, čije je prezime zadržala i nakon kraha kratkotrajnog braka. Svog drugog supruga, i oca njezinih triju kćeri - Rumer, Scout i Tallulah - upoznala je u vrijeme dok se tek probijala filmskim biznisom, dok je Bruce Willis briljirao u seriji "Slučajni partneri".

Vjenčali su se 1987. u Las Vegasu u velikoj ljubavi, no kako je vrijeme prolazilo, njihov odnos postajao je sve burniji. Kako je Demi to opisala, dok je njezin profesionalni život bio u usponu, privatni život bio je bolan, ponajviše zato što je Bruce vrlo brzo nakon sklapanja braka poželio razvod jer je smatrao da je podbacio i kao otac i kao suprug. Imali su potpuno različite stavove o odgoju djece: Bruce je želio da Demi ostane kod kuće i brine se o djeci, a ona nije namjeravala odustati od karijere. Ipak, do prvih trzavica imali su solidan brak koji je trajao 13 godina. Bruce je, kako tvrdi Demi, bio pravi džentlmen i obasipao ju je ljubavlju i nježnošću. Činilo se kao da ne mogu držati ruke podalje jedno od drugog, a kad god je Demi bila potištena, Bruce bi bio tu da joj podigne raspoloženje. Glumica je u memoarima priznala da se borila s nezadovoljstvom zbog svog izgleda te kako ju je Bruce tješio tijekom jednog od najtežih trenutaka u životu, gubitka majke. Naime, nakon bolnog djetinjstva, Demi je prekinula svaki kontakt s njom nakon što je Virginia pobjegla s rehabilitacije koju je glumica financirala. Bila je to samo kap u moru boli koje je Virginia nanijela kćeri. Primjerice, njezina je majka 1992. pozirala gola za časopis High Society (nakon što ju je Playboy odbio), što je bila parodija na Deminu slavnu naslovnicu za Vanity Fair. Naime, Demi Moore je bila u osmom mjesecu trudnoće sa Scout kada se slikala naga za naslovnicu tog uglednog magazina, a fotografije koje je snimila legendarna fotografkinja Annie Leibovitz šokirale su javnost jer je prvi put slavna žena razgolitila svoje tijelo na ovaj način, a čiji su primjer nakon toga slijedile brojne druge žene.

S majkom se pomirila tek 1997. godine kada joj je dijagnosticiran tumor na mozgu, a uz nju je ostala do smrti. Nova životna drama dogodila se samo nekoliko dana prije majčine smrti kada su ona i Bruce objavom o razvodu šokirali javnost. Nakon propalog braka s kćerima se preselila u Idaho gdje se posvetila njihovom odgoju, a započela je i vezu s 15 godina mlađim glumcem Ashtonom Kutcherom. Mnogi su tada tvrdili kako je riječ o predstavi za javnost, no par se vjenčao 2005. u svom domu na Beverly Hillsu pred stotinjak uzvanika, među kojima i Bruce Willis te njihove kćeri koje u početku nisu podržavale majčinu vezu. Iako su djelovali kao stabilan i sretan par, problemi su, kao i s Bruceom, počeli već na početku. Kružile su glasine da par posjećuje svingerske partyje, što je Demi potvrdila u svojim memoarima, ne libeći se pritom dodati da je zbog Ashtonova ponašanja doživjela spontani pobačaj. Bila je ovisna o Ashtonu, dok je glumac s druge strane stalno tražio izlike da je prevari, što ju je odvelo u tešku depresiju. "Išla sam prema dnu, pomalo uništavajući samu sebe i bez obzira na sav uspjeh, nikada se nisam osjećala dovoljno dobrom", priznala je Demi Moore, nakon što je u siječnju 2012., nakon mjeseci neurednog života i drastičnog gubitka kilograma, kolabirala u svom domu te je hitno hospitalizirana. Završila je na rehabilitaciji zbog ovisnosti, ali i poremećaja u prehrani. U to vrijeme već je uvelike dobivala samo sporedne uloge. U okrutnoj filmskoj industriji, nimalo nježnoj prema njezinim godinama, Demi Moore je, paradoksalno, spoznala što je sreća tek nakon 50. godine života. Uostalom, toliko je puta u životu pokazala da je ništa ne može uništiti - ni teško djetinjstvo, ni razdoblja stagnacije u karijeri, ni bolni razvodi. Štoviše, bolni izlasci iz sigurne zone za nju su uvijek bili gorivo za nove početke. "Nikada ne ponestaje ciljeva, nikad. Osim ako stvarno želite prestati živjeti. Ima ljudi koji rado ostaju unutar okvira, ali meni to nikad ne bi bilo dovoljno", poručila je Demi Moore.