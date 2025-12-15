Grupa Connect: 'Osjećamo se kao da slavimo 20 godina braka s publikom, a voljeli bismo raditi i sa Sinišom Vucom'

Godina po godina i dođe ta posebna brojka – dvadesetica! Legendarna grupa Connect, Jura Blažević i Ivan Dražić slave jubilarni rođendan velikim koncertom s vjernim obožavateljima 20. prosinca u Zagrebu. Bolji povod nismo mogli pronaći za ležeran razgovor, ugodno druženje i fotografiranje koje je kratko trajalo jer je jedan od njih simpatično žurio po kćerkicu u vrtić. Kada se osvrnemo na njihovu karijeru s više od stotinu objavljenih pjesama, posebno je sjetiti se 2011. godine kada je sve u Hrvatskoj zanimalo "kako ljubi Dalmatinka" zbog njihova istoimenog hita "Dalmatinka" s Jelenom Rozgom. Iste godine pjevalo se "Ljubi me budalo", a da ne spominjemo hitove kao što su "Lokacija", "Nebo", "Geto Djevojka", "Jebena", "Ove noći" i mnoge druge. Zapravo, za svakog po nešto! Danas su članovi grupe Connect nositelji bogate riznice pjesama, dueta i predivnih anegdota s brojnih koncerata.

Slavite veliki jubilej, 20 godina karijere s grupom Connect! Tu veliku i važnu brojku na sceni proslavljate i velikim koncertom u Zagrebu. Kako se osjećate? Veselite li se slavlju s vjernom publikom i što se sve može očekivati?

Jura: Dvadeset godina... Kada to kažete, zapravo shvatiš koliko je vremena prošlo i koliko smo toga napravili. Jako se veselimo proslavi s publikom koja nas prati od početka i koja je, u konačnici, razlog što smo stigli ovdje gdje smo danas. Bit će to koncert za pamćenje koji će se održati 20.12. u Stil event dvorani na zagrebačkom Velesajmu s ljudima s kojima smo godinama stvarali pjesme, ali još nećemo otkrivati sve detalje.

Dragi: Osjećam se kao da slavimo 20 godina braka s publikom, i još se volimo. Jako se veselimo koncertu, a pripremili smo pozamašnu set-listu, pola repertoara izvodimo uživo s bendom, a pola uz DJ-a, tako da publiku očekuje mnogo energije, nostalgije i iznenađenja.

Kada govorimo o Connectu, koliko su brzo proletjele te godine i koliko je izazovno bilo ostati konstantan na sceni?

Jura: Nije uvijek bilo lako balansirati između toga da ostaneš svoj i da otvoriš vrata novoj publici, ali mislim da je baš ta fleksibilnost omogućila da Connect ostane tu gdje jest. Volim vidjeti kako generacije jednako pjevaju i "Jebenu", "Dalmatinku" i "Prijateljsku ljubav", kao i ''Lokaciju'', "Džek i Džoni" ili "Geto djevojku".

Dragi: Radimo što volimo, većinu vremena je stvarno zabavno, često se putuje i ritam je poprilično dinamičan, tako da je ovih 20 godina proletjelo brzo. Naravno, izazov je ostati relevantan i originalan, a istodobno rasti i prilagođavati se, ali mislim da smo danas jači nego ikada.

Legendarni Connect slavi 20 godina karijere uz spektakularni koncert! Očekuje vas luda zabava, brojni gosti i nezaboravni hitovi

A kako ste se uopće zaljubili u hip-hop i kada ste shvatili da je glazba vaša istinska ljubav?

Jura: Odrasli smo na 2Pacu, Notorious B.I.G.-u, ali i na Nasu, Wu-Tangu, Jay Z-ju... Glazbu smo u djetinjstvu doživljavali kao hobi – snimali smo pjesme iz zabave i počeli s prvim nastupima pred malom publikom. Vrlo brzo smo shvatili da ovo nije samo igra, nego da od glazbe možemo dobro živjeti. Glazba ti postane način života. Počeli smo s malim koncertima, pa veći, kampanje, reklame... Sve se razvijalo postupno u smjeru kojim smo željeli ići.

Ljeto je posebno dinamično kada je riječ o nastupima s Connectom. Kako izgledaju vaše ljetne turneje?

Dragi: Svako ljeto nam je kaos u najboljem smislu, odradimo tridesetak nastupa, pa se odmaramo tek u rujnu. Obišli smo Lijepu Našu uzduž i poprijeko više puta, od najmanjih plaža do najvećih pozornica. A zanimljivosti s publikom ima koliko hoćete. Moram reći, veselimo im se možda i više nego oni nama – oni su nam najveća nagrada.

Što vam je najveća motivacija?

Jura: Kad postaneš roditelj, sve ono što ti je prije bilo važno tada postane manje važno. Najbitnije mi je da kćeri osiguram budućnost, da ima sve što joj treba i da raste u sreći i ljubavi.

Imali ste i desetke suradnji s velikim domaćim glazbenim imenima. Koja vam je ostala u najljepšem sjećanju?

Jura: Teško je izdvojiti samo jednu. Od Jelene Rozge i Marija Huljeva, preko 30 ZONA i Lane Jurčević do Cobyja, Raste i Milija... – svi su oni vrhunski profesionalci. Ako bih ipak morao izdvojiti, to bi bio duet s Cobyjem. Iako smo s njim radili i na drugim pjesmama, "Džek i Džoni" nam je otvorio vrata za nastupe po cijeloj Europi i povećao bazu fanova, zaradu.

Kako gledate na nove generacije glazbenika i repera na sceni? Tko se posebno istaknuo i s kim biste još voljeli snimiti duet u Hrvatskoj?

Jura: Lijepo je vidjeti koliko je mladih i talentiranih izvođača i koliko je glazba koju mi radimo danas postala mainstream. Kad smo mi počinjali, nije bilo tako. Možemo reći da smo tada krčili prašumu za sve što danas dolazi. Od mladih bih istaknuo Gršu i Kukus, imaju odlične pjesme i dobru su priču zavrtjeli. Što se dueta tiče, ne razmišljam trenutačno o tome, ali sigurno bismo nešto radili s Vucom, mislim da bi to bila zanimljiva kombinacija.

Kako provodite slobodno vrijeme?

Dragi: Slobodno vrijeme provodim u miru i tišini ili u studiju snimam nove ideje. Volim otići u kino, uloviti vrijeme za plivanje, pobjeći u prirodu i odraditi dobar trening, to mi je najbolji reset.

Alen Vitasović šokirao obožavatelje na društvenim mrežama: 'Priči je kraj'

Ivane, uskoro ćete se vjenčati. Jesu li pripreme već počele?

Dragi: Istina, krećemo prema ludom kamenu. Pripreme idu polako, što meni savršeno odgovara jer nisam poznat po organiziranosti. Ona je baš suprotna, njoj bi sve već bilo spremno i gotovo do iduće subote. Tako da se držimo nekog srednjeg ritma koliko god je to moguće.

A čime vas je partnerica osvojila?

Dragi: Ljepotom, urednošću, dobrotom i, iskreno, vrhunskim kuhanjem. Trenutačno sam gladan i sad kad se sjetim njenih specijaliteta, možda bih čak njezine kulinarske vještine stavio na prvo mjesto. Svakako ako mene može trpjeti, to je znak da je posebna.

Jura, vi ste prije dvije godine postali otac predivne kćerkice. Koliko vas je očinstvo promijenilo?

Jura: Sve što radim dobilo je potpuno novi smisao otkad je Talia s nama. Ona je dijete za poželjeti – tete u vrtiću već sada kažu da najviše pjeva i pleše, ali se nadam da ipak neće krenuti tim smjerom, surov je to posao. Uživamo u svakom trenutku.

Je li vam sada teže balansirati privatni i poslovni život otkad imate dijete?

Jura: Teže je u smislu da više nisi ti na prvom mjestu i da živiš manje bezbrižno nego nekada, ali s druge strane je lakše jer ti život postane ljepši, a motivacija mnogo veća.

Ivane, imate li vi neostvarenih želja?

Dragi: Imam još želja, ali iskreno, sve ovo mi je više nego što sam očekivao. Privatno postoji jedna neostvarena želja, ali polako radimo na tome. Sve u svoje vrijeme.

Gdje vidite Connect za pet godina?

Jura: Ostvarili smo puno toga u karijeri, ali i dalje želimo stvarati i raditi – još imamo energije i motiva da razvalimo i sljedećih 20 godina.

Dragi: Vidim nas na turneji, pet godina pametniji i iskusniji s barem još 25 hitova u katalogu.