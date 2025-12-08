Božićni specijal s Meghan Markle: Emisija nudi lijepu blagdansku estetiku, ali izostaje pravi ugođaj

Kako ukratko opisati emisiju "S ljubavlju Meghan: Blagdanski specijal" u kojoj na streaming platformi Netflix Meghan Markle gledateljima prenosi dio božićne atmosfere koji njeguje u svojoj obitelji? Najkraće bi se moglo reći da je to kao da ste spojili nekoliko videa s YouTubea u kojima možete pogledati savjete kako savršeno umotati božićne poklone, napraviti božićni vijenac, napraviti personalizirane poklone, pripremiti božićne delicije. Meghan ovoga puta ističe kako tijekom blagdana nije važno impresionirati nikoga i naglasak stavlja na prisutnost i posvećenost obitelji. Gledateljima pokazuje kako ona ukrašava božićno drvce, kako postavlja lampice i govori da božićno drvce ne mora izgledati kao sa stranica nekog kataloga. – Trebalo bi ispričati vašu priču: vaša putovanja, sjećanja vaše djece, vaše neobične tradicije, vaš život – savjetuje nam vojvotkinja od Sussexa. Iako su ona i princ Harry 2020. napustili Veliku Britaniju i odselili se u Kaliforniju, u njihovu domu za Božić se njeguju i britanski običaji, a dio njih su božićni crackeri odnosno božićni praskavci koji izgledaju kao slatkiši za božićno drvce, a zapravo je riječ o malim poklonima. U ovom televizijskom božićnom specijalu Meghan ih je izrađivala s Williamom Guidaruom, ugostiteljem iz New Yorka kojem je prije toga pripremila zalogajčiće od sira.

Svojoj djeci Archieju i Lilibet napravila je i adventski kalendar, a poručuje kako je poanta ovog kalendara iznenađenje i zadovoljstvo tijekom 24 dana do Božića, a s prijateljicama je izradila božićni vijenac. Zatim slijedi dio u kojem pokazuje kako savršeno umotati božićne darove i pokazuje nekoliko tehnika uz koje izgledaju kao da su ih profesionalci zapakirali. "Jedna tehnika koja je stvarno zabavna je jednostavno drukčiji način na koji savijate papir", kaže Megan slažući nabore papira prema van, umjesto prema unutra, tako da gotov proizvod izgleda kao pletenica u koju možete uvući malu grančicu božićnog drvca ili neki ukras uz koji će poklon izgledati još elegantnije. Pokazala je i kako lijepo zamotati bocu vina svilenim šalom, na japanski način, ali da biste kod kuće umotali poklone poput Meghan morat ćete nekoliko puta vratiti ovaj dio emisije jer se se sve odvija dosta brzo i ne ide baš korak po korak. Ugostila je u emisiji i slavnu tenisačicu Naomi Osaku s kojom je ukrašavala tanjure i šalice božićnim dekoracijama. Posljednji gost bio je kuhar Tom Colicchio koji je napravio salatu od cikle sa svim sastojcima koji nisu omiljeni princu Harryju, koji se na samom kraju kratko i pojavio u emisiji.

Kao i uvijek kada Meghan izbaci novi serijal na Netflixu, najviše kritika stiže iz Velike Britanije. Tamošnji su mediji bili složni u tome kako cijeli ugođaj emisije djeluje forsirano i nimalo opušteno. Tvrde da je izostao božićni ugođaj i blagdanska bliskost. Jedan od najčešćih argumenata je da emisija nema onaj kaos, nesavršenost i toplinu koji prate prave blagdanske proslave, umjesto toga Meghan se trudi stvoriti savršenu Instagram fotografiju božićnog ozračja. Ne osporavaju kako emisija nudi lijepu blagdansku estetiku te kako su savjeti o dekoriranju i pripremi blagdanskih jela prezentirani sa stilom i sve je jako fotogenično, ali sve to djeluje neprirodno i pompozno, što je mnogima bilo iritantno. Mnogi su joj zamjerili i to što tijekom pripreme jela u emisiji nije navela točne mjere svih sastojaka što bi bilo korisno za one koji žele pripremiti njezine recepte ovog Božića. Modni znalci dali su si truda i obratili pozornost i na outfite koje je vojvotkinja od Sussexa nosila u ovoj blagdanskoj emisiji i zaključili su kako je imala 11 outfita od kojih su neki bili s potpisom poznatih dizajnera, dok su drugi pripadali poznatim high-street markama poput Zare.

Meghan Markle i princ Harry 2020. godine su potpisali petogodišnji produkcijski ugovor s Netflixom, preko svoje produkcijske kuće Archewell Productions. Ugovor je prema izvještajima imao vrijednost oko 100 milijuna dolara. Ugovorom su se obvezali da će za Netflix proizvoditi dokumentarni sadržaj, serije, filmove i eventualno programe za djecu. Očekivanja od ove suradnje bila su velika, ali gledanost na kraju nije ispunila ta očekivanja te je ove godine Netflix sa Sussexima obnovio ugovor, ali pod novim uvjetima. Prema novom ugovoru Netflix dobiva pravo prvi imati uvid u njihove buduće filmove/TV projekte, ali nije nužno da ih sve financira ili ekskluzivno objavljuje. Nakon udaje za princa Harryja Meghan se oprostila od glume, kojoj se nakon sedam godina pauze sada vraća. Kako prenosi časopis Variety, Markle će se pojaviti u nadolazećoj romantičnoj komediji "Close Personal Friends" studija Amazon MGM. Film "Close Personal Friends", koji se trenutačno snima u Los Angelesu, prati "običan" par koji tijekom odmora u Santa Barbari upoznaje slavni par, a nakon što se dva para sprijatelje, granice se počinju brisati te situacija postaje neugodna i komplicirana. Uz Meghan Markle, koja će u filmu glumiti samu sebe, impresivnu glumačku postavu čine i zvijezde poput Lily Collins, Jacka Quaida, Brie Larson i Henryja Goldinga.