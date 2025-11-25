FOTO 'Melania mrzi Božić, ona je Grinch! Njoj je dosadno i ne želi biti tu' Prvu damu optužuju da joj blagdani nisu prioritet

Blagdanska sezona u Bijeloj kući počela je dolaskom veliko božićnog drvca, a prva dama Sjedinjenih Američkih Država, Melania Trump izašla je pozdraviti sve okupljene dok je vojni orkestar svirao poznate božićne pjesme.
Foto: PBS Newshour/Youtube Screenshot
Mediji su posebno pisali o njezinu modnom odabiru za tu prigodu.
Foto: PBS Newshour/Youtube Screenshot
Odjenula je elegantni kaput koji potpisuje modna kuća Dior, a upravo je on istaknuo njezin minimalistički glamur koji njeguje u posljednje vrijeme.
Foto: PBS Newshour/Youtube Screenshot
Posebno su se istaknule bordo kožne rukavice.
Foto: PBS Newshour/Youtube Screenshot
Stala je ispred kočije koja je dovezla drvce te je prva dama pozirala okupljenim fotografima. 
Foto: PBS Newshour/Youtube Screenshot
Ovogodišnje božićno drvce potječe s farme Korson's Tree Farms u Michiganu, u vlasništvu Rexa i Jessice Korson.
Foto: PBS Newshour/Youtube Screenshot
Njihova je farma prošlog ljeta pobijedila na Nacionalnom natjecanju za božićna drvca (NCTA), čime su stekli čast isporučiti službeno drvce Bijeloj kući – tradiciju koja traje već gotovo šest desetljeća.
Foto: PBS Newshour/Youtube Screenshot
CNN je na društvenoj mreži Instagram objavio video dolaska Melanije, a komentari ispod ukrali su svu pažnju.
Foto: PBS Newshour/Youtube Screenshot
"Nije ju briga za božićno drvce, no izašla je i pokazala kako dobro izgleda"
Foto: PBS Newshour/Youtube Screenshot
"Je li prala posuđe s tim rukavicama pa ih je zaboravila skinuti?"
Foto: PBS Newshour/Youtube Screenshot
"Predivna je, odlično se odjenula", "Ona mrzi Božić, kao da ga želi ukrasti"
Foto: PBS Newshour/Youtube Screenshot
"Njoj je zapravo ovo sve dosadno i ne želi biti tu", "Jadno drvce"
Foto: PBS Newshour/Youtube Screenshot
"Izgleda kao da jedva čeka otići u kuću, nju ne zanimaju blagdani ni Božić", "Vjerojatno će zapaliti to drvce", "Svi se sjećamo da ona mrzi Božić", "Balkanska ljepotica", "Ma ona je ikona", samo su neki od tisuća komentara ispod videa.
Foto: Melania Trump/Twitter
Foto: Profimedia
Foto: Profimedia
Foto: Profimedia
Foto: Profimedia
Foto: Profimedia
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: profimedia
Foto: Profimedia
Foto: Reuters
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: DPA/Pixsell
Foto: DPA/Pixsell
Foto: DPA/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
