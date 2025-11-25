FOTO 'Melania mrzi Božić, ona je Grinch! Njoj je dosadno i ne želi biti tu' Prvu damu optužuju da joj blagdani nisu prioritet
Blagdanska sezona u Bijeloj kući počela je dolaskom veliko božićnog drvca, a prva dama Sjedinjenih Američkih Država, Melania Trump izašla je pozdraviti sve okupljene dok je vojni orkestar svirao poznate božićne pjesme.
Njihova je farma prošlog ljeta pobijedila na Nacionalnom natjecanju za božićna drvca (NCTA), čime su stekli čast isporučiti službeno drvce Bijeloj kući – tradiciju koja traje već gotovo šest desetljeća.
"Izgleda kao da jedva čeka otići u kuću, nju ne zanimaju blagdani ni Božić", "Vjerojatno će zapaliti to drvce", "Svi se sjećamo da ona mrzi Božić", "Balkanska ljepotica", "Ma ona je ikona", samo su neki od tisuća komentara ispod videa.