FOTO Evo kako danas izgleda kći bivšeg premijera Tihomira Oreškovića koju smo dva puta gledali na Dori
Glazbenica Ella Katherine Orešković (26) objavila je na Instagramu seriju novih fotografija u uskoj haljini koja joj odlično pristaje. Uz fotografije je samo kratko napisala 'Neodlučna'. U komentarima su joj se odmah javili prijatelji i poznanici koji su joj dijelili komplimente. Javila se i njena sestra Emma koja je napisala da je 'samo njezina'.
Ellu je domaća javnost upoznala kao kćerku bivšeg hrvatskog premijera Tihomira Oreškovića, no danas je prepoznaju kao mladu glazbenicu koja je već dva puta nastupala na Dori. Svoje privatne trenutke često dijeli na Instagramu, čime je stekla veliki broj pratitelja.
Službeni glazbeni debi Ella je ostvarila 2021. godine na Dori, gdje je izvela pjesmu „Come This Way“, koju je sama napisala. Godinu dana kasnije, ponovno se okušala na istom natjecanju s pjesmom „If You Go Away“, čime je pokazala svoju predanost glazbenoj karijeri.
Ella je jednom prilikom komentirala kako je često povezuju s ocem: „Moj tata je bio premijer u određenom trenutku našeg života, i to će ljudima uvijek biti zanimljivo. Moram priznati da mi to ne smeta.“ Također, ističe da joj obitelj, osobito majka Sanja, pruža veliku podršku, a od nje je naslijedila glazbeni talent.
Ella dolazi iz velike obitelji – ima sestru Emmu, koja je završila Medicinski fakultet u Zagrebu i postala magistra kirurgije, te braću Filipa i Jakova. Posebno je bliska sa sestrom Emmom, s kojom često dijeli zajedničke trenutke na društvenim mrežama.