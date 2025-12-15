Naši Portali
FOTO Evo kako je Maja Šuput čestitala rođendan mami Danici: 'Nek ti je najsretniji'

VL
Autor
Vecernji.hr
15.12.2025.
u 08:00

Na dvije je pokazala kako se druže baka Danica i maleni Bloom uz poruku: "Sretan rođendan baka". Uz to podijelila je i fotografiju na kojoj je Danica sama i pozira s osmijehom te dodala: "Nek ti je najsretniji mama"

Naša pjevačica Maja Šuput javila se na društvenim mrežama  i to s posebnom namjerom. Naime, Majina majka Danica danas slavi rođendan, a pjevačica je tim povodom podijelila nekoliko fotografija. Na dvije je pokazala kako se druže baka Danica i maleni Bloom uz poruku: "Sretan rođendan baka". Uz to podijelila je i fotografiju na kojoj je Danica sama i pozira s osmijehom te dodala: "Nek ti je najsretniji mama".

Inače, Maja je ranije otkrila koliko su Bloom i baka Danica povezani. ''Ta faca kad mu kažem - ajmo se slikati da pošaljemo baki Danici'', napisala je Maja u opisu preslatke fotografije koju je objavila s jednog putovanja. Inače, Danica je napunila 74 godine, a ta informacija uvijek iznenadi Majine fanove.

Foto: Instagram

Šuput često se na društvenim mrežama javi s nastupa, ali dijeli i privatne fotke i videa, a posebna zvijezda njezinog profila je njezin sin Bloom koji je i jučer privukao puno pozornosti. Naime, Maja se javila iz hotela u Rijeci, nakon što je večer prije pjevala na otvorenju jednog shopping centra, a otkrila je da je Bloom u Italiji. 'Dok mama radi, Bloom u Italiji ide na prvi sat skijanja', napisala je uz fotografiju na kojoj četverogodišnjak pozira u skijaškoj opremi, a pokazala je i kako skija. 'Prvi put. I evo ga', napisala je uz video u kojem se Bloom na skijama spušta niz snježnu padinu, a uz njega je instruktorica, koja pazi da ne padne.

Maja je unijela dašak blagdanske čarolije u domove svojih obožavatelja i prije samog Božića, podijelivši neodoljiv video sa svojim sinčićem Bloomom u glavnoj ulozi. U preslatkom videu, koji je zapravo kompilacija trenutaka s božićnog fotografiranja, vidimo Maju i četverogodišnjeg Blooma kako uživaju u idiličnoj atmosferi. Odjeveni u identične karirane pidžame, skaču po krevetu, smiju se i grle, a u jednom trenutku Bloom se zaigrano bori jastukom u obliku golemog slatkiša s jednom djevojčicom. Video prikazuje i njihove druge, glamuroznije kombinacije. Maja je zablistala u ulozi atraktivne Mrazice, odjevena u pripijenu crvenu haljinicu i visoke lakirane čizme iste boje, dok je maleni Bloom bio presladak u kostimu Djeda Božićnjaka, s neodoljivim papučama u obliku medenjaka. Cijeli set u blagdanskom duhu dodatno je doprinosio toploj i bajkovitoj atmosferi.

"Mi smo sebi napravili Božić prije Božića jer smo išli na tradicionalno fotkanje ali nismo znali da nas i snimaju za uspomenu. Uživamo beskrajno na slikanju, a dok čekamo fotke hvala na ovom divnom, tajno snimanom videu", napisala je Maja uz objavu, otkrivši kako je i sama bila iznenađena ovim dirljivim poklonom. Njezini pratitelji nisu skrivali oduševljenje te su je obasuli pozitivnim komentarima i komplimentima. "Ljubice moja, oči moje lipe, a vidim i curica je jedna s vama, lipo, pregenijalno je", samo je jedan od komentara koji svjedoči o toplini koju je video izazvao. 

Maja Šuput

