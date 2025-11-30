Kako je ovaj fenomen zaludio svijet? Nastao je zahvaljujući savršenoj kombinaciji glazbe i spektakularnih koreografija

Riječ je o crtanom filmu koji je bez imalo pompe postao jedan od najprofitabilnijih filmova na Netflixu. Pjesme “Golden” i “Soda Pop” iz tog filma na bile su tjednima na vrhu Billboardove ljestvice hitova. – Ništa Netflixovo nikada nije postalo tako veliko – rekao je za Rolling Stone jedan od visoko pozicioniranih K-Pop šefova te dodao da za film nije postojao gotovo nikakav marketing kada je pušten na platformu. Primijetili su to i mnogi gledatelji. Naime, film se odjednom samo pojavio na Netflixu, nitko nije ni čuo da je nešto takvu u produkciji, a oni koji su ga odlučili pogledati, najvjerojatnije su doznali od prijatelja ili poznanika da je dobro. Ipak, film je eksplodirao na TikToku. Ovo ljeto nije mogao proći ni dan da netko ne objavi neki video o tom filmu ili s pjesmom iz tog filma. Štoviše, pjesmu “Golden” izvodio je i bend kraljevske garde ispred Buckinghamske palače. Šalili su se tada mnogi da je to vjerojatno naručila mala princeza Charlotte, ali to je samo jedan od dokaza koliko je glazba iz tog filma, kreiranog za klince, postala neizbježna. U Americi su se u kinima prikazivale posebne projekcije u kojima su mogli sudjelovati i gledatelji te pjevati sve najveće hitove iz filma, a s obzirom na prodaju ulaznica za Arenu, čini se da je ovaj filmski hit osvojio srca obožavatelja diljem Hrvatske. Da je K-pop svjetski fenomen, nije teško vidjeti. Dokazuje to sam uspjeh bendova kao što su BTS, TWICE, Seventeen i BLACKPINK. Hallyu – korejski val – kineski je termin koji označava popularnost korejske kulture diljem svijeta, a najviše što se tiče K-popa, K-drama, filmova i drugih zabavnih sadržaja iz Južne Koreje. U početku je K-pop groznica zahvatila Kinu i Japan, a onda se brzo proširila i na druge zemlje istočne i jugoistočne Azije. Danas nakon uspjeha BTS-a, filma “Parazit” i serije “Igra lignje” ova kultura uživa popularnost diljem svijeta, a korejska ekonomija u porastu je i od industrije zabave zarađuju milijune dolara. Iako se čini da je sve to došlo preko noći, definitivno nije. Prvi put kada su se mnogi u Hrvatskoj, ali i u svijetu susreli s K-popom bilo je prije više od 13 godina, kada je eksplodirala pjesma “Gangnam Style”. Izvodio ju je pjevač PSY, a govorila je o noveau riche životnom stilu koji je povezan s Gangnamom u Seulu. U kolovozu 2012. pjesma je postala viralna diljem svijeta, u Americi je bila na drugom mjestu Billboardove ljestvice, što je do tada bio najveći plasman nekog izvođača iz Južne Koreje na toj listi. Do kraja 2012. “Gangnam Style” bio je na vrhu ljestvica u više od 30 zemalja, uključujući Australiju, Kanadu, Francusku, Njemačku, Italiju, Španjolsku i Veliku Britaniju. Kulturni fenomen postao je i ples koji je Psy izvodio u spotu za tu pjesmu, a na glazbenim nagradama MTV Europe osvojio je nagradu za najbolji video. U prosincu 2012. “Gangnam Style” postao je prvi zapis koji je na YouTubeu dosegnuo milijardu pregleda. Godinu dana kasnije tadašnji američki predsjednik Barack Obama izjavio je kako su ljudi diljem svijeta pometeni korejskim valom upravo zbog te pjesme.

Računajmo da Korejci nisu mogli napustiti državu do 90-ih, a onda je tu zemlju zamalo pojela financijska kriza krajem tog desetljeća, tadašnji predsjednik Kim Dae-jung odlučio je da će popularna kultura zemlje biti izvozni produkt. Kada su se konačno riješili zakona o cenzuri, njihovi filmovi i serije počeli su uključivati i nove koncepte, a ne samo tradicionalnu kulturu, te su tako postali zanimljivi ljudima diljem Azije – osim naravno u Sjevernoj Koreji, gdje je još uvijek zabranjeno konzumirati sadržaje iz Južne Koreje. A što čini K-pop tako popularnim diljem svijeta? Koreografija je sigurno jedan od najvažnijih elemenata. Izvođači su jako fokusirani na ples i plesne pokrete, nema tu jednostavnog dvokoraka, mnogi laici teško mogu oponašati spotove umjetnika, a jako podsjećaju na dane najveće slave Britney Spears koja se također iz mase izdvajala upravo plesnim pokretima – jer mnogi zlobnici su tada govorili kako nije imala velike vokalne sposobnosti, pa se fokusirala na ples. Izvođači iz Koreje izvode zahtjevne pokrete, korake, a sve u skladu s brendom svakog pojedinog člana skupine.

U samo nekoliko sati planulo čak šest tisuća ulaznica za K-POP FOREVER! Održat će se 20. ožujka

Energični su i time jako privlačni djeci i mladima, kojima je sve teže dugo zadržati pozornost na samo jednoj stvari koja se događa oko njih. Privlačno je mladima i to što pjesme nisu isključivo na korejskom jeziku, već su mješavina korejskog i engleskoga, što pomaže mnogima da razumiju, ali i pjevaju hitove zajedno sa svojim idolima. Važni su i vizuali, ali to znači – važno je kako izvođači izgledaju. U Južnoj Koreji standardi ljepote su iznimno visoki i bitno im je i da zvijezde izgledaju što atraktivnije – mlađahno, vitko, te da je njihova koža poput stakla. Mladići i djevojke koji su potpisali ugovore kako bi postali instant-zvijezde bore se s depresijom, ali i strogim kontrolama koje im nameću kompanije koje ih gotovo posjeduju. O takvim strogim pravilima govorili su i članovi sastava Great Guys. Naš je raspored teretana, studio, spavanje – rekao je Ho Ryeong, jedan od 20 članova te grupe, i dodao da najviše posla imaju kad pripremaju novi album. Iskreno, nemamo vremena ni za jelo, a i ne možemo jesti ono što želimo – kazao je, a s njim se složio i njegov kolega Jae I. To je zapravo najteže. Nije lako biti stalno na dijeti, ali mislim da nije ni nemoguće. Naime, jedna od najpoznatijih dijeta zvijezda K-popa je tzv. dijeta papirnate čašice. Oni koji jedu na taj način, svaki dan jedu devet obroka, no samo onoliko koliko stane u papirnatu čašicu, a smiju konzumirati isključivo cjelovite žitarice, voće i povrće. Takva dijeta jedna je među najpopularnijima na forumima koji se bave promoviranjem anoreksije i drugih poremećaja u prehrani. Bivša članica benda Crayon Pop, Way, komentirala je da im nije bilo dopušteno jesti grickalice i slatkiše. – Nismo smjeli jesti čips ni bombone, pa bismo se često iskradali iz soba i jeli u kupaonici. Sve smo morali kupovati potajno. Ništa lakše nije ni slijediti upute i treninge u teretani. Nekoliko dana uzastopno morali smo plesati s vrećama pijeska na nogama teškim četiri kilograma jer su naši učitelji htjeli da nam pokreti pri izvedbi izgledaju lakše – ističe Way. O tome je govorila i trenerica Kim Min-seok koja je bila vodila brigu o izvođačima jedne od triju najvećih agencija, YG Entertainment. Rekla je 2016. da se zvijezde moraju svakodnevno vagati, a ako čelnici kompanija nisu zadovoljni njihovim izgledom – ne gine im posjet plastičnom kirurgu.

Ako djevojka nema lijepo lice, ali ima dobro tijelo, taj se problem može riješiti plastičnom kirurgijom, kazala je Kim. Naglasila je da u toj industriji nije bitno da se obožavatelji zaljube u stvarne osobe, već da svi izgledaju jednako, kao produkti, a produkte se može oblikovati do potpunog savršenstva. Korekcije kod plastičnog kirurga postale su gotovo svakodnevne, nešto kao odlazak stomatologu. Iako su mnogi liječnici stručni, neki su se pomamili za zaradom pa ne odbijaju ni pacijente čijem zdravlju mogu naškoditi samo da postignu savršenu figuru i mladolik izgled. Problemi s tjelesnom dismorfijom odveli su europsku youtubericu Venus Angelic do Južne Koreje. Krhka djevojka patila je od psihičke bolesti nakon što je pobjegla od majke koja joj je bila menadžerica i zlostavljala je. A u Južnu Koreju pobje-gla je kako bi smanjila želudac. U videu iz bolnice u Japanu, gdje je živjela, obožavateljima je objasnila da joj je liječnik smanjio želudac i da je zbog toga zamalo umrla Jedno od nepisanih pravila je i da mladi izvođači, žele li biti uspješni, ne smiju biti u ljubavnoj vezi, barem ne javno, te partnere skrivaju i pokazuju tek kada su spremni s njima stati pred oltar. Pisalo se puno o problemima u industriji, ali takve probleme nemaju zvijezde filma “K-pop Demon Hunters”. Svi oni su nacrtani i time sigurni za odrasle, djecu i za njih ne treba upozoravati na okidače za mentalno zdravlje. Čista obiteljska zabava uz pjesme koje lako ulaze u uho, magične životinjske prijatelje i demone koji su manje jezivi nego oni koje smo gledali na Cartoon Networku u 90-ima. Naravno da su ljudi iz svih dobnih skupina poludjeli za ovim filmom. Klasična je to priča o prihvaćanju različitosti, moći prijateljstva te pobjedom dobra nad zlom. Radnja se odvija oko grupe Huntrix, djevojaka koje pokušavaju pjesmom stvoriti zlatni honmoon, štit koji bi čuvao ljude da demoni ne mogu oteti njihove duše i grupe Saja Boys, demona koji dolaze iz podzemlja i svoji hitovima se pokušavaju domoći sve više duša za svog vladara Gwi-Ma kako bi on zavladao svijetom. Glasove posuđuju glavnim likovima Ahn Hyo-seop, Lee Byung-hun, Arden Cho, Ji-young Yoo i May Hong. Pjevači koji izvode soundtrack su Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami, Andrew Choi, Kevin Woo, samUIL Lee, Neckwav i Lea Salonga. Nedavno su prvi put Ejae, Audrey Nuna i Rei Ami uživo izvodile pjesme iz filma u showu Jimmyja Kimmela i to je stvarno bilo posebno iskustvo za fanove koji su konačno mogli vidjeti tko stoji iza njima omiljenih pjesama. Ludilo za filmom ne jenjava mjesecima kasnije, a stigla je i potvrda da dolazi novi nastavak 2029. godine. Snimanje animiranog filma zahtijeva puno vremena, pa je zato i ova brojka realistična. Nažalost, fanovi će morati tako dugo čekati isključivo zato što nitko s Netflixa nije bio uvjeren u uspjeh ovog filma, pa je ugovor o snimanju novog dijela finaliziran tek nedavno.

Maggie Kang, koja je režirala film zajedno s Chrisom Appelhansom, već dugo javno govori o tome kako bi bilo dobro da se snimi još jedan dio priče o ovim fascinantnim likovima.

– Postavili smo toliko toga za potencijalnu pozadinsku priču – rekla je Kang u srpnju. – Očito puno pitanja ostaje bez odgovora i ima mnogo područja koja nisu istražena. Moramo to učiniti jer je količina onoga što možete ispričati u 85 minuta filma ograničena – zaključila je. No, do tada, postoje ovakvi eventi kao što je međunarodni mega-show K-POP FOREVER! u Areni gdje se obožavatelji mogu povezati i opet zaljubiti u pjesme iz filma, ali uživati i u otkrivanju nekih novih K-pop hitova.