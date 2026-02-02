Naši Portali
UŽIVO
Oglasila se Vlada, otkrili detalje dočeka: Pozivamo sve navijače i naše sugrađane
Analitičari podijeljeni oko Thompsona i dočeka: 'Izrazito je tužno ovo čemu svjedočimo'
Rukometaši kod Plenkovića: 'Veselim se da će se i danas kao i lani organizirati doček'
UŽIVO Hajdaš Dončić: Ovo je mali državni udar. Jer Plenković je mali državnik
FOTO Evakuirano Tomaševićevo sjedište, stigla policija
UŽIVO Tomašević: Laž je da smo mi protiv domoljubnih pjesama na Trgu
VLADA PREUZELA DOČEK

Plenković uzvratio na prozivke: Tomaševiću predlažem da se smiri, i da popije čaj. Neka dođe na Trg

Zagreb: Izjava za medije premijera Plenkovića nakon sjednice Predsjedništva
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
1/5
Autori: Večernji.hr, Tea Tokić
02.02.2026.
u 16:34

Jutros smo na telefonskoj sjednici Vlade odlučili preuzeti organizaciju dočeka. Cilj je bio omogućiti našim sportašima doček kakav su zaslužili - poručio je Plenković.

Predsjednik HDZ-a i predsjednik Vlade Andrej Plenković dao je izjavu za medije nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a. Osvrnuo se na aktualna politička zbivanja, među kojima i doček rukometaša na Trgu čiju je organizaciju preuzela Vlada.  „HDZ je stranka s najduljim kontinuitetom na vlasti, već deset godina, uz rejting koji se kreće oko 29 posto. Malo koja sestrinska stranka u Europi može se pohvaliti takvom razinom potpore birača“, istaknuo je Plenković. Dodao je kako je HDZ predložio demografsku obnovu kao politički imperativ na razini Europe, a dokument na tu temu izradila je upravo ta stranka.

“S obzirom na to da je sinoć došlo do otkazivanja dočeka rukometne reprezentacije, koji se tradicionalno održava na Trgu, zbog očitog neslaganja između Grada Zagreba i Hrvatskog rukometnog saveza, jutros smo na telefonskoj sjednici Vlade odlučili preuzeti organizaciju dočeka. Cilj je bio omogućiti našim sportašima doček kakav su zaslužili, odnosno ponoviti model od prošle godine, uključujući i nastup Marka Perkovića Thompsona. Njegova pjesma u međuvremenu je postala i svojevrsna himna rukometaša. Gradonačelnik Tomašević ovaj put nije kontaktirao Vladu, iako smo prošle godine sufinancirali 50 posto troškova to bam je bilo vrlo neobično.” dodao je Plenković.

"Vidjeli smo jučer da je taj okvir Gradske skupštine, ne znam kako ga se krši tako da pjeva gospodin Thompson, pjesme koje su dogovarali su nesporne i nisu u suprotnosti s onim što je odlučila Skupština. Oni su to podveli pod a priori kršenje. Vlada nije htjela dopustiti jaz i ponos između hrvatskog naroda, sportaša i pjevača", pojasnio je Plenković.   Odbacio je teze o protuzakonitom djelovanju Vlade.  "Što je najvažnije djelovali smo sukladno zdravom razumu", istaknuo je. 

"Što ćemo mi zabranjivati, nećemo kreirati otpisane, ne trebaju nam ni Prle ni Tihi, ne treba nam ni Alo Alo. Nama treba ozbiljna država, ovo su trenuci koji nam trebaju, treba se odužiti tim sjajnim mladim ljudima, a ne isključivati i zabranjivati", istaknuo je Plenković.  "Ako Grad nije u stanju organizirati doček, praktički copy-paste lanjskog dočeka, Vlada je tu da to može i treba. Vlada sukladno Ustavu i zakonima je najviše tijelo izvršne vlasti. Radimo ono što svaka odgovorna hrvatska Vlada treba raditi", dodao je premijer.

"Žao mi je da je Tomašević uzrujan. On je mene zvao jutros. Ja sam bio na sastanku, ali nisam čekao kao Milanović, nego sam mu se javio odmah. Objasnio sam što radimo i zašto to radimo. Vlada ima svoje ovlasti da ovo napravi. Broncu nije osvojila reprezentacija grada, nego hrvatska reprezentacija", istaknuo je.   Na upit da gradonačelnik Tomašević najavljuje pravne korake, odgovorio je samo: "Može, može."

Na optužbe za državni udar iz smjera lijeve oporbe, odgovorio je: "Izvanredno je stanje, vojska samo što nije izašla. Smiješno. Ja znam da njima nije lako, 10 godina u oporbi. Hrvatska ide naprijed, oni bi htjeli doći na naše mjesto, no morat će se malo načekati. A Tomaševiću savjetujem da popije jedan čaj, da se malo smiri."

„Pozivam sve građane da u 18 sati dođu na Trg i na dostojanstven način podrže naše rukometaše. Još ne znam hoću li osobno doći, jutros sam se susreo s predstavnicima reprezentacije. Na dočeku će biti velik dio članova Vlade, a ako budem mogao, doći ću i ja.“ dodao je Plenković. 

Podsjetimo, doček je isprva bio otkazan nakon što Grad Zagreb nije prihvatio zahtjev rukometaša da na događaju nastupi Marko Perković Thompson. Ubrzo potom Vlada je preuzela organizaciju dočeka te najavila kako će udovoljiti željama sportaša.

Grad Zagreb: Za zauzimanje javne površine treba naša dozvola, Vlada ju nije ni tražila
Komentara 25

Avatar JustWatchMe
JustWatchMe
16:41 02.02.2026.

Sekta Možemo, može samo onoliko koliko im mi, narod, dozvolimo. Upravo su saznali koliko je to. Kme!

TT
tttinkyyy
16:53 02.02.2026.

Plenki je za ekipu, koja je maloprije održala presicu, televizor u boji. Onaj cirkus bi nam vodio državu i zastupao nas negdje van granica? Smijem se na glas doslovno :D Sa onakvom oporbom HDZ će na vlasti biti dok nam taxiji ne budu vozili po zraku kao u petom elementu :D

LL
lijepa_li si
16:51 02.02.2026.

prosto je nevjerojatno da se gaze ljudska prava čovjeku koji nije prekršio niti jedan zakon. nakon što mu se političkom odlukom zabranilo da radi, družina mu sad brani proslavu s rukometašima!

