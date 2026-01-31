'Još malo imat ćeš 100 kg': Šime Elez joj je dao posljednju ružu u showu, no nisu ostali u kontaktu. Danas je na meti kritika

Pobjednica četvrte sezone realityja 'Gospodin Savršeni', Vanja Stanojević, nedavno je gostovala na slovenskoj televiziji, no njezina je pojava izazvala podijeljene reakcije i zabrinutost dijela publike.
Foto: Instagram
Vanja je na društvenim mrežama objavila snimku ulaska u studio, a ubrzo potom i neugodnu poruku jedne pratiteljice koja je komentirala kako će uskoro dosegnuti 100 kilograma.
Foto: Instagram
Na ovaj neprimjeren istup, bivša Šimina odabranica odgovorila je ironično, zahvalivši svima na 'brizi' i 'plemenitosti'.
Foto: Instagram
Iako je u finalu showa upravo ona dobila posljednju ružu od Šime Eleza, njihov je odnos zahladio odmah po završetku snimanja, nakon čega je Slovenka javno otkrila kako je prekinula svaku komunikaciju sa Splićaninom.
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
