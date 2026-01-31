'Još malo imat ćeš 100 kg': Šime Elez joj je dao posljednju ružu u showu, no nisu ostali u kontaktu. Danas je na meti kritika
Pobjednica četvrte sezone realityja 'Gospodin Savršeni', Vanja Stanojević, nedavno je gostovala na slovenskoj televiziji, no njezina je pojava izazvala podijeljene reakcije i zabrinutost dijela publike.
Iako je u finalu showa upravo ona dobila posljednju ružu od Šime Eleza, njihov je odnos zahladio odmah po završetku snimanja, nakon čega je Slovenka javno otkrila kako je prekinula svaku komunikaciju sa Splićaninom.