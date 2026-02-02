Naši Portali
U 18 SATI NA TRGU

Borba za ormariće na Trgu za doček: Što sa strujom? Grad Zagreb; 'Nismo osigurali priključke'

Foto: Večernji.hr
Autor
Gabrijela Krešić
02.02.2026.
u 15:26

Tomašević je pritom optužio Vladu za „institucionalni pritisak na lokalnu autonomiju“ te ustvrdio da je država, unatoč protivljenju Grada, odlučila organizirati doček

Novo pitanje uoči dočeka hrvatskih rukometaša na Trg bana Josipa Jelačića odnosi se na tehničke uvjete organizacije. Na upit je li Grad isključio struju ili onemogućavao spajanje pozornice i opreme za prijenos, iz gradske uprave poručuju da Grad Zagreb nije osigurao priključke za električnu energiju, ističući da nije bio organizator događaja, nego je organizaciju preuzela Vlada Republike Hrvatske.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević na konferenciji je odbacio tvrdnje da je Grad otkazao doček ili bio protiv domoljubnih pjesama. Kazao je kako su danima prije utakmice za medalju s Hrvatski rukometni savez usuglašavali program te da su već u četvrtak dogovoreni izvođači – Zaprešić Boysi i Hrvatske ruže s pjesmom „Ako ne znaš što je bilo“.

Prema njegovim riječima, tek je u posljednji trenutak stigao zahtjev da nastupi i Marko Perković Thompson, što Grad nije mogao dopustiti zbog ranije donesenih odluka koje vrijede za sve izvođače. „Laž je da je grad otkazao doček, HRS je zbog toga odlučio odustati“, poručio je. Tomašević je pritom optužio Vladu za „institucionalni pritisak na lokalnu autonomiju“ te ustvrdio da je država, unatoč protivljenju Grada, odlučila organizirati doček.

"Ako je doista tako, Vlada može biti organizator svih događaja u gradovima gdje su neki od njih zabranjeni, od ZG, Pule pa nadalje, i to bez njihove suglasnosti i dozvole. Lokalna samouprava i dioba vlasti nam nije potrebna. Ako je tako, onda Vlada i u vašem ili mom dvorištu, stanu ili kući može organizirati što god hoće, bez naše suglasnosti. Nevjerojatno koje kršenje Ustava i koje ponašanje suprotno svim demokratskim i pravnim standardima", stoji u objavi.

- Hrvati vas smatraju kao da ste jedan od nas. Jučer sam razgovarao s jednim kolegom s Islanda s kojim sam igrao košarku prije 30 godina, rekao mi je da ga nikad nisu trebali pustiti u Hrvatsku - kazao je premijer Plenković izborniku. - Veselim se da će se i danas kao i lani organizirati doček. Doček je ono što vi zaslužujete - kazao je premijer na današnjem prijemu rukometaša. 
Marko Perković Thompson Tomislav Tomašević

ER
ertorio213
15:47 02.02.2026.

Sekta silom želi spriječiti doček rukometne repke. Strašno koliko jugovići mrze Hrvatsku. Nisu normalni i drago mi je što će se vratiti u rupe gdje sanjaju onu neku bolesnu federaciju bez država i nacija na ćirilici.

FR
freeshooter
15:46 02.02.2026.

...ah kako jadno i providno... ako treba, osigurat će vlada i država, naći će se struja... ako treba, i ljudi će se primiti za ruke i dati struje koliko treba... veselite se naši sportski velikani, zaslužujete pjesmu...

LA
larala
15:47 02.02.2026.

Zanimljivo, tip najprije tvrdi da je on odgovorio doček samo sa drugim izvođače, sad ništa nije pripremljeno iako je doček kao bio organiziran od strane grada. Ovakve maloumnosti mogu proći samo u RH, u normalnoj državi i gradu, koji rade u interesu svojih građana, ovakve stvari su za smjenu gradonačelnika.

