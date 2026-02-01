Thompsonov menadžer: Ako doček rukometašima ne bude u Zagrebu...

Hrvatski rukometaši danas su u Danskoj svladali Island (34:33) i osvojili broncu na Europskom prvenstvu. Sutra je u Zagrebu trebao biti doček, no sada je pod upitnikom hoće li ga biti, a upitan je zbog izbora izvođača.

U pozadini cijele situacije nalazi se pitanje hoće li na dočeku nastupiti Marko Perković Thompson. Zdravko Barišić, menadžer popularnog pjevača, za Večernji list je komentirao situaciju.

- Mi nikakav poziv za doček za Marka nismo dobili, no igrači su se čuli s njim nakon osvajanja medalje, on im je čestitao, a oni su izrazili želju da im pjeva na dočeku. Oni su to zaslužili. Mi nikakav poziv službeno nismo dobili, no i posljednji put na dočeku pozvali su nas rano ujutro, praktički tijekom noći, iz rukometnog saveza, uz isprike što kasno zovu - rekao je Thompsonov menadžer Zdravko Barišić te dodao:

- Mi smo se pozivu odazvali, takav poziv se ne odbija. Pitali su nas koliko košta nastup, a naš je odgovor da je besplatan. Besplatno bi pjevali i ovaj put, naravno ako nas pozovu. Ako ne bude doček u Zagrebu, vjerujem da će biti u nekom drugom gradu. Ako je došlo do nekih problema u dogovoru, treba pitati grad Zagreb. Kažete da se ne javljaju? Možda da im izvjesimo transparent Kaj ćemo sad gradonačelniče.

Inače, nakon pobjede Hrvatske javio se splitski gradonačelnik Tomislav Šuta. Iz njegovih je riječi jasno da bi dozvolio doček rukometašima na kojima pjeva Thompson.

"Čestitam našim rukometašima na osvojenoj brončanoj medalji kojom su razveselili cijelu Hrvatsku. Split je spreman organizirati njihov doček na Rivi i uvažiti njihovu glazbenu želju. Sportaši koji donose toliko radosti našoj domovini imaju pravo birati kako će slaviti. Ako u glavnom gradu za hrvatsku pjesmu i emociju više nema mjesta, u slobodnom gradu Splitu će ga uvijek biti", objavio je Šuta.