Asim Ugljen otkrio nam hoće li nastaviti plesati, te što se događalo iza kulisa showa

Glumac Asim Ugljen (39) ispao je u prošlotjednom izdanju showa Nove TV "Ples sa zvijezdama",a njegov posljednji ples ostat će upamćen i po tome što je član žirija Marko Ciboci njehovoj partnerici Niki Jelić i njemu dao jedinicu. što se vjerojatno dogodilo prvi put u svijetu. Asim nam je ispričao sve o svom putu u showu Nove TV.

Kako se osjećate nakon što ste ispali u prošloj emisiji PSZ. Jeste li se uopće nadali da ćete tako daleko dogurati?

Osjećam se premoreno. Ne znam da li sam ikada u životu bio ovako iscrpljen. Bojim se da će mi trebati vremena da dođem k sebi. Ni u najluđim snovima se nisam nadao da ću doći do sedme epizode. To mi je još uvijek science fiction.

Prvi ste natjecatelj koji je dobio jedinicu u povijesti ovog showa a vi ste na to reagirali se veseljem. Zašto?

Zato što sam prvi koji je dobio jedinicu u povijesti. Budući da sam i sam svjestan kako sam loš plesač, poveo sam se onom: "Kad je bal, nek' je maskenbal." Ljudi ne shvaćaju da je to show, a ne pravo plesno natjecanje. A uvijek se volim porugati samome sebi. A ocjene žirija mi nikada nisu bile bitne, sorry svima.

Kako ste reagirali kad ste dobili poziv za sudjelovanjem u showu, pogotovo jer do tada niste imali plesačkog iskustva?

Zbunjeno. Dobro sam razmislio bih ili ne bih. Pa sam se odlučio baciti naglavačke i pokušati. Danas mi nije žao.

Kakva je bila atmosfera na snimanju, s kim ste se najviše zbližili?

Atmosfera je bila odlična, stvarno sam imao sreće da su svi drugi natjecatelji bili beskrajno dragi i prijazni ljudi u čijem sam društvu uživao. Zbližio sam se sa svima, stvarno, ali najviše sa Vlatkom, Ivanom i Matijom, jer sam s njima proveo najviše vremena. Ali stvarno ne mogu izostaviti ni druge, Sandija, Jelenu, Luciju, Bojanu, Domenicu, Albinu, Pedra, Filipa, Marka. Iskreno sam uživao družeći se sa svima.

Što mislite o vašoj mentorici Niki? Što ste sve od nje naučili?

O Niki mislim sve najbolje, u svim smjerovima i smislovima te riječi. Vrhunska je mentorica, partnerica i prekrasna prijateljica. Zauvijek ću joj biti zahvalan na svemu. Naučila me mnogo toga, žao mi je što nisam uspio to sve pokazati.

Što vam je bilo najlakše a što je najteže u PSZ?

Najlakše mi je bilo na probama, a najteže na samom snimanju, jako je to iscrpljujuće i dugotrajno.

U prethodnim emisijama često su se komentirali vaše izjave i potezi, jeste li ih pratili i možete li nam otkriti jeste li namjerno gurnuli tortu na Maju?

Ne pratim te stvari, ne znam kud bih došao kada bih to pratio, vjerojatno u ludnicu. Kao osoba iz javnog posla, naučio sam se ne baviti se time, makar, iskreno, nikada me nije bilo briga što ljudi do kojih mi nije stalo misle o meni. Mišljenje je najjeftinija roba na svijetu, da citiram svoju mentoricu Niku. Svi ga imaju i nameću, kao da je to samo po sebi argumentirana činjenica, a nije ništa drugo doli osobnog stava. Netko me voli, netko me mrzi. Meni tako svejedno. Maja i ja smo dugogodišnji prijatelj i profesionalci uvijek spremni na šalu i pošalicu, i cijela ta priča je protekla u zabavnom i šaljivom tonu.

Što su nakon nastupa rekli vaši supruga i djeca?

Odahnuli su. Sretni su što ću se vratiti normalnijem životu. Falili smo jedni drugima. Ovo je bilo vrlo intenzivno iskustvo koje mi je pojelo nevjerojatno puno vremena. Sedam dana tjedno, po par sati dnevno, bez dana odmora. Napokon se mogu poigrati s djecom, otići u šetnju i vratiti se na Mrežnicu.

Hoćete li nastaviti i dalje plesati, barem rekreativno?

Neću. Ples nije vrsta sporta za mene. Prestar sam i pretvrdog tijela, a sami ples mi nije dovoljno zabavan da bih se time bavio. Imam ja svoje kajake, skijanje i penjanje. To mi je dosta i previše. Ovo je bila prekrasna avantura, nešto novo što sam donekle naučio i isprobao, ali neka ostane na tome, na prekrasnom sjećanju.

Što pripremate dalje u vašoj glumačkoj karijeri? Gdje ćemo vas moći dalje gledati?

O tome ćemo kada dođe vrijeme za to.

