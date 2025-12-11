Naši Portali
Bingeanje

Sve je razvidno od početka, no opet je napeto do kraja

Autor
Zoran Vitas
11.12.2025.
u 19:31

The Beast in Me, Netflix
Nije čudno zašto ova serija ima prilično višu ocjenu od prosjeka, iako joj zapravo nedostaje ono što se smatra neophodnim za neku krimi triler seriju. A to je iznenadi zaplet. Naime, u “Beast in Me” sve je razvidno od početka, no opet je serija zanimljiva do kraja. Najprije, to je dvoje vrlo poznatih glumaca u glavnim ulogama, Clare Danes iz “Domovine” i Matthew Rhys iz “Amerikanaca”. Danesova tumači Aggie Wiggs, neurotičnu spisateljicu opterećenu smrti svojeg sina u prometnoj nesreći za koju krivi dečka iz susjedstva. Nije joj bilo teško, za ulogu postupno neurotizirane Carrie Matheson dobila je pregršt nagrada, a ovo nije daleko, samo ide u suprotnom smjeru. Rhysov Nile Jarvis, novi susjed koji je i nasljednik nekretninskog carstva ali sumnjičen za nestanak i vjerojatno ubojstvo svoje prve supruge, pomoći će joj da svoj život ponovo sastavi do kraja njihove priče. A ta priča je ono što je izgleda privuklo publiku. Jarvis se doseli u Aggieno susjedstvo gdje želi kupiti ozbiljan komad šume da bi gradio, tako mora pregovarati i s njome u trenutku kada joj se život ubrzano raspada pa ne uspijeva pisati niti naručeni roman. Ali, susret s Nileom rodi novu ideju - pisat će o njemu. I u tom istraživanju i odnosu koji se stvara o Nileu izlazu stvarna istina, kao i o obitelji iz koje dolazi a koja kao da je zastala negdje u prvobitnoj akumulaciji kapitala. Sve na kraju završi kako je i izgledalo, s raspletom koji je uništavajući za Jarvisovu obitelj, ali pruža novi početak za Aggie Wilggs. Rhys odličan je u ulozi psihotičnog Nilea. Iako je nedavno navršio 51, i dalje se doima mladolikim, iako Englez odlično uprizoruje potomka stare tajkunske obitelji sa zapadne obale, a uobičajenom smirenošću, praktično rutinom, oblikuje psihopatologiju svojeg lika, pri čemu je iznenađenje što zapravo ne zna kako se izvukao iz zločina potaknutih svojim ludilom. Nije nikakvo čudo što su produkciju serije s ovakvim scenarijem pristali financirati Jodie Foster i Conan O’Brien koji se pojavljuju kao producenti. U neočekivanosti očekivanog “The Beast in Me” nudi da se osam njezinih epizoda gleda bez zamora kojeg smo se bojali isprativši “Domovinu” od početka do kraja. Danesova je iznijela svoju ulogu sjajno, stvarajući Rhysu antipod sa zanimljivim putem do kulminacije. Uvijek je odlično vidjeti veterana Jonathana Banksa koji glumi Nileova oca Martina koji na kraju ispada najvećom žrtvom priče spisateljice i njegova sina. Serija se sasvim uklapa u odličnu ovogodišnju sezonu redom doista uspjelih serija.

Ključne riječi
netflix

