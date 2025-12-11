Voditelj i urednik emisije o zdravlju otkriva: 'Godinama smo apelirali i baš u mom intervjuu s ministricom je to potvrđeno'

Emisija “Zdravlje na kvadrat” obilježava važan jubilej – emitiranje 400. izdanja u subotu 20. prosinca. Ovaj televizijski format posvećen zdravlju, prevenciji bolesti i zdravim životnim navikama na programu je Nove TV od 2016. godine. Tijekom godina emitiranja emisija je postala prepoznatljivo mjesto informiranja gledatelja o temama iz područja medicine, nutricionizma, psihologije i sporta. Tim povodom razgovaramo s voditeljem i urednikom Daliborom Bosančićem, koji otkriva kako je emisija počela, kako se razvijala tijekom godina te koji su mu daljnji planovi.

Kada ste točno počeli rad na “Zdravlju na kvadrat”? Kako je došlo do te ideje i što vas je privuklo da pokrenete ovakvu emisiju?

Zdravlje na kvadrat počeo sam raditi 2016. godine, u rujnu. Htio sam napraviti emisiju koja će ljudima stvarno koristiti. U to vrijeme zdravstvene emisije bile su prestručne i namijenjene više liječnicima nego gledateljima. Teme su bile teško razumljive i to me potaknulo da ponudimo nešto potpuno drukčije – jednostavno, jasno i ljudski. Okupila se ekipa koja se kroz godine mijenjala, ali je srž emisije ostala ista: korisnost, iskrenost i blizina gledateljima.

Koja je bila prvotna zamisao: da emisija bude informativno-edukativna, savjetodavna, da razbija mitove...? Je li taj koncept ostao isti ili se kroz vrijeme promijenio?

Prvotna zamisao bila je upravo to – informirati, educirati, razbijati mitove i davati konkretne savjete, ali na jednostavan način. Taj koncept nismo mijenjali. S vremenom smo ga samo dodatno izbrusili, ali i danas ostajemo isti – pristupačni i jasni.

Kako birate teme koje će biti obrađene u emisiji?

Biram ih vrlo jednostavno! Gledam, slušam i promatram što ljude stvarno zanima. Razgovori s ljudima, njihovi strahovi, nedoumice i svakodnevne životne situacije najčešće mi otvore temu. Najbolje ideje dolaze iz stvarnog života.

Koliko vam je važno da tema bude korisna za gledatelje u smislu praktičnih savjeta i prevencije, a ne samo informiranja?

Izuzetno mi je važno. Informacija sama po sebi nije dovoljna, ali praktičan savjet može nekome olakšati život. Uvijek želim da gledatelj nakon priloga zna što može učiniti već danas, a ne tek kad nastane problem.

Kada razmišljate o prvih 400 emisija, koje biste teme izdvojili kao “najvažnije” ili “najzanimljivije” – one koje su najviše odjeknule kod publike?

Najviše mi znače teme za koje vidim da su stvarno pomogle ljudima, poput priča o životu sa stomom ili tema o mentalnom zdravlju. Godinama govorimo da potražiti psihološku pomoć nije bauk, i to je gledateljima važno čuti. To su teme koje najviše odjeknu.

Jeste li imali neku temu ili epizodu koja vas je posebno dirnula, ili koju pamtite jer je dovela do stvarnih promjena?

Pamtim posebno djecu koja mucaju – njihova volja i trud uvijek me iznova impresioniraju. Među važnim temama je i parodontitis. Godinama smo u emisiji apelirali da se uvedu preventivni pregledi jer je to velik, a često zanemaren problem. I baš u mom intervjuu s ministricom zdravstva napokon je potvrđeno da će se takvi pregledi uvesti. To je velika i važna vijest za ljude. Posebno mi znači ono što gledatelji često kažu: kako im je lijepo čuti pametne sugovornike od kojih dobivaju jasan savjet te da svaki put nauče nešto novo.

Što za vas znači ovaj jubilej? Jeste li mogli i sanjati da ćete doći do 400. emisije?

Nikada nisam razmišljao o brojkama. Radio sam iz tjedna u tjedan i epizode su se jednostavno nizale. Lijepo je stati i vidjeti koliko je ljudi i tema prošlo kroz emisiju. To nije samo moj posao – to je rad cijele ekipe koja me okružuje. Ne radimo spektakle, samo radimo najbolje što znamo, i drago mi je što to gledatelji prepoznaju.

Kakvi su planovi za iduće epizode i sezone: hoće li doći do promjena formata, novih tema, novih pristupa?

Plan je nastaviti raditi ono što je pokazalo rezultat. Ako smo ovim stilom došli do 400. epizode, to znači da gledatelji vole pristupačnost i jasno objašnjene teme. Uvijek uvodimo nove priče i sugovornike, ali temelj ostaje isti – korisna, razumljiva emisija.

U jednom intervjuu rekli ste da ste odrastali u teškim okolnostima i u udomiteljskoj obitelji, a danas ste sretan čovjek. Kako je to iskustvo oblikovalo vaš pogled na život i zdravlje?

Takva iskustva te oblikuju više nego što shvaćaš u tom trenutku. Kroz život sazrijevaš i naučiš da su zdravlje i mir u glavi najvažniji. Zato mi je važno pokazati da se može – ako se čovjek ne preda i ako glava ostane čista. To mi je dalo empatiju i želju da kroz emisiju pomognem koliko god mogu.

Koliko vam je osobno važno voditi zdrav život? Je li to nešto što propagirate i u emisiji, ali i kroz svoj način života?

Važno mi je, ali realno – nitko nije savršen. Trudim se živjeti ono što govorim u emisiji, koliko god tempo života to dopušta. Briga o sebi nije trend, nego potreba, i to nastojim prenijeti i kroz emisiju i privatno.

Što biste poručili ljudima koji možda ignoriraju zdravlje dok su zdravi, a tek o tome razmišljaju kad nastane problem?

Nemojte čekati. Zdravlje izgleda stabilno dok ne pukne. Male promjene danas donose veliki mir sutra. Brinite se o sebi prije nego što vas okolnosti na to natjeraju. To ne treba biti strah – to je zrelost!