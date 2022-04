Odvjetnik pitao Deppovog tjelohranitelja je li vidio njegov penis, glumčeva reakcija je hit

Na američkom sudu nastavljena je borba bivših supružnika Amber Heard (36) i Johnnyja Deppa (55). Jedan od svjedoka bio je i Deppov zaštitar Malcolm Connolly, koji je svjedočio putem video poziva.

Conolly je govorio o periodu kada je Depp 2015. u Australiji snimao film "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales", a Heard je živjela s njim.Odvjetnik Heard upitao je Connollyja, je li svjedočio kako Depp mokri u predvorju njihove rezidencije u to vrijeme.Connolly je rekao da je čuo buku u kući i, kada je ušao, vidio je Deppa u predvorju, ali ga nije vidio kako mokri.

- Gospodin Depp je izvadio penis, zar ne? upitao je zatim odvjetnik. Na to pitanje Depp nije mogao suzdržati svoju reakciju te je puknuo od smijeha.

- Mislim da bih se sjetio da sam vidio penis gospodina Deppa - našalio se britanski tjelohranitelj.

Conolly je između ostalog rekao i kako je na početku sve bilo super između para, a onda su krenuli problemi. Kazao je kako nikada nije vidio nikakvo fizičko nasilje između njih dvoje, ali naveo je da je često čuo kako se Depp i Heard svađaju. Tvrdi kako je mogao čuti

Amber koja povišenim tonom razgovara te vrišti, dodao je i to da je uglavnom čuo Amber te da su se češće svađali nego bili u miru.

Rekao je i da je na Deppovu licu primijećivao ogrebotine i ozljede, dok kod Heard nije vidio tragove.

- Ono što sam odmah primijetio je da se većina tih tragova događa na lijevoj strani njegovog lica. Bilo je ogrebotina i na vratu. Viđao sam i zadebljanja na usnici, modrice u očnoj duplji. Bilo je sve redovitije, ne svaki tjedan, ali sigurno se događalo - rekao je Connolly.

VIDEO: Stvari i dokumenti Marijane Seifert iz Big Brothera pronađeni su kod zagrebačkog Mosta mladosti