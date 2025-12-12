FOTO Marko Perković Thompson održao prvi koncert u Zadru, evo kako je bilo

Glazbenik Marko Perković Thompson održao je koncert u Zadru! Naime, Thompson je večeras održao prvi od svoja dva koncerta u ovom gradu te tako nastavio svoju dvoransku turneju. Na svojim društvenim mrežama podijelio je i dio atmosfere s koncerta.

- Pozdrav iz Zadra - poručio je kratko. Inače, glazbenik i sutra nastupa u ovom gradu gdje će također izvesti svoje brojne pjesme.

Dodajmo i da zbog njegovih koncerata je promijenjen vozni red Jadrolinije. Naime, na službenoj stranici objavili su novi, privremeni red vožnje. "Dana 12. i 13. prosinca 2025. godine (petak i subota) trajekt će iz luke Zadar/Gaženica za luku Preko isploviti u 23:59 sati umjesto u 23:00 sata", naglasili su te pojasnili za Index da se radi u uobičajenoj praksi. "Riječ je o uobičajenoj praksi koja se dosljedno primjenjuje duž čitavog Jadrana. U konkretnom slučaju, red plovidbe izmijenjen je na zahtjev Općine Preko. Jadrolinija je pouzdan partner otočanima i aktivno doprinosi unaprjeđenju kvalitete života na otocima, čineći svakodnevicu pristupačnijom i povezanijom", poručili su.

Inače, Thompson je prošli koncert imao u Varaždinu. Tamo je pjevao 8. prosinca te također imao dva koncerta. Na ovom koncertu otpjevao je svoje brojne pjesme, a na svojoj službenoj stranici javio se s koncerta i to s fotografijama s pozornice. Thompson je, već tradicionalno, nosio Zenge, a na fotografijama se može primijetiti i da je u publici bio izbornik Zlatko Dalić.

Glazbenik je uoči koncerta prošetao baroknim gradom i družio se s izbornikom, županom, gradonačelnicima, braniteljima i drugima, a u ovom gradu bio je i jučer. Naime, sinoć, u nedjelju, također je održao koncert u Areni.

Veliko finale ove glazbene odiseje očekuje se u Zagrebu, gdje će Thompson održati spektakularan koncert u zagrebačkoj Areni 27. prosinca. Podsjetimo, Thompsonov tim zatražio je od zagrebačke vlasti i termin u Areni 28, prosinca, no to im nije udovoljeno zbog spornog stiha iz pjesme "Bojna Čavoglave". Thompson je nakon toga odgovorio na društvenim mrežama. "Temelj hrvatske države je Domovinski rat. Domovinski rat ima svoje simbole, među kojima je i pjesma 'Bojna Čavoglave'. Napadajući te simbole, napadaju sam Domovinski rat i temelje hrvatske države. Pjesma koja je nekad ujedinjavala narod postala je trn u oku onih koji bi najradije izbrisali ono što ona simbolizira", dodao je.

"Žestoki progon počeo je prije 20 godina. Pokrenuta je prava hajka, organizirana od nekih osoba iz javnog i političkog života, i pojedinih novinara. I krenuli su rušiti pjesmu 'Bojna Čavoglave'. Taj medijski linč i lavež bijesnih pasa promijenili su moju odluku", rekao je. Kaže kako ju je zbog otpora svima koji negiraju Domovinski rat uvrstio u svoj redovni repertoar. "Pjesma je godinama prolazila kroz kalvariju."

"Bila je napadana, osporavana, i na kraju završila na sudu. Visoki prekršajni sud donio je presudu i potvrdio legalnost pjesme 'Bojna Čavoglave'. Vjerovao sam da će nakon presude prestati neopravdani napadi. S ponosom sam nastavio izvoditi pjesmu na koncertima. Izveo sam je na Hipodromu, na najvećem, najveličanstvenijem koncertu u mojoj karijeri koji je pokazao zajedništvo i snagu hrvatske mladosti i većine hrvatskog naroda", naglasio je.