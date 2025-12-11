Naši Portali
NAPETA SITUACIJA

Muke po svinjcu, ljubomora i odbijeni poljupci: U 'Ljubav je na selu' slijedi još jedan turbulentan dan

VL
Autor
Vecernji.hr
11.12.2025.
u 15:32

U Baranji, ni na farmi Josipa Đ. više ne vlada idila. Kseniji je sve teže gledati svog farmera koji vrijeme provodi s novom kandidatkinjom Mayom

Situacije na imanjima sve se više zahuktavaju, a osjećaji se više ne mogu sakriti. Sve je više očekivanja, ali i kritika. Tomislavove djevojke požalit će se na njegovu povučenost i zamjeriti mu što se ne trudi upoznati ih, a neke će kritizirati i neprestane radne zadatke: „Nisam došla ovamo kopati kanale ni krumpire!“ Nakon Đurđinog iznenadnog odlaska, Željka, Ankicu i Saru čeka u Baškoj novi dan. Može li sve proći mirno? Josip E. dan će provesti sa Slađom, a rodit će se i neke nove sumnje: „Počeli su mi se miješati osjećaji. Lomim se. A moram odlučiti.“

Radno će biti i kod Roberta, a Riva i Ankica Sanju će učiti kako se čisti svinjac. „Jooj, jako mi smrdi ovdje“, žalit će se nova gošća, no hoće li zbog farmerove naklonosti ipak zasukati rukave? Dejan i djevojke pokušat će se opustiti u jacuzziju, ali na rasporedu je nova svađa. Jedna od njih na kraju dana ipak će zaraditi romantičnu vožnju motorom.

U Baranji, ni na farmi Josipa Đ. više ne vlada idila. Kseniji je sve teže gledati svog farmera koji vrijeme provodi s novom kandidatkinjom Mayom. On će joj to itekako zamjeriti pa će večer obilježiti neočekivana svađa. Uz to, kad emocije prorade, poljupci se itekako traže, no dan na imanjima završit će s čak dva odbijena poljupca: „Nije mi padalo na pamet!“ Tko se ne želi ljubiti i mogu li Ksenija i Josip ponovno naći mir, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu', večeras od 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja i na platformi Voyo.
LJUBAV JE NA SELU

Đurđa nakon svađe napustila Željka, a Robertove dame ne prihvaćaju dobro Sanjin dolazak: 'Mi smo zanemarene'

Kad su stigli, Riva nije mogla sakriti iznenađenje, a Ankica se požalila da joj je pao tlak i ne osjeća se dobro. „Moglo bi se reći da je htjela privući malo pažnje“, smatrao je ipak farmer. Sanji je ponudio da spava u njegovoj sobi jer je mjesta u kući sve manje. „Sad moram kad si ti odlučio“, poručila je, no na kraju je ipak postala Rivina cimerica

LJUBAV JE NA SELU

Emocije je sve teže sakriti! Roberta iznenadio Sanjin dolazak, a Josip ljubio Dottie: 'Ti si sve što želim'

U Bilicama Dottie je ostvarila svoj tajni plan i Josipa E. dovela na romantičnu večeru samo za njih.  „Stvarno je izgledala privlačno,  što može bolje od toga“ bio je impresioniran, a oduševila ga je i hrana, „Vruće i vatreno!“ Dok su se držali za ruke, Dottie je zanimalo kakvi su Josipovi osjećaji, a on je bio iskren: „Ti si sve što želim, ali imamo vremena za upoznavanje.“ Pao je i strastveni poljubac, a golupčići su se zatim uputili u romantičnu šetnju

