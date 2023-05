Uskoro bi im mogli dolaziti i kruzeri, a ponose se što je veliki hrvatski umjetnik ovdje napisao prvu pjesmu svojoj supruzi

Uz nekoliko ugostiteljskih objekata koji nude brzu hranu, restoran Fontanela u Babinoj Gredi jedini je pravi restoran u ovome slavonskom naselju. Njegov vlasnik Slaven Majić, inače profesor praktične nastave kuharstva u srednjoj školi u Županji, kaže da ga je preuzeo još 2001. godine i da ga od tada vodi. – Te prve godine bile su super kada je riječ o poslovanju, ali sada se iz godine u godinu osjeća pad kupovne moći, ali i činjenica je da se dosta ljudi odselilo. Zbog svega toga svoju smo ponudu prilagodili potrebama – kaže Majić. Dodaje da Babina Greda još nije nekakvo klasično turističko odredište koje privlači velik broj turista, tako da su svoju ponudu prilagodili potrebama domaćih ljudi, ali i putnicima namjernicima. Tako su u Fontaneli u ponudi razne pizze i jela s roštilja poput miješanog mesa, naravnog odreska, zagrebački i slično. Posjetitelji mogu naručiti i paprikaš, čobanac, pečenu svinjetinu i janjetinu…

– Možemo se pohvaliti uvijek svježim mesom i obilnim porcijama. U prilog našoj kvaliteti govori i to da imamo posjetitelje koji nam se vraćaju svako malo kada su negdje u blizini. Vjerujemo da je i to dokaz da se kod nas kvalitetno jede – kaže Majić. Gostima su prilično važne i cijene pa je tako cijena porcije ćevapa pet eura, zagrebačkog odreska i punjene pljeskavice 6,5 eura… Porcija miješanog mesa od 400 grama koju čini sedam vrsta mesa stoji 7,80 eura. Majić kaže da se u njegovu restoranu za deset eura može kvalitetno jesti i najesti. U ponudi su i razna alkoholna i bezalkoholna pića, a vinska karta prilagođena je željama posjetitelja, tako da se nude vina koja su i inače najtraženija. U ponudi restorana Fontanela je i domaći sladoled, i to po cijeni od 0,50 eura po kugli. Inače, prije nekoliko godina njihov sladoled smatrao se najjeftinijim u Hrvatskoj i prodavao se po cijeni od jedne kune po kugli.

Izbor i kvaliteta jela - (do 50 bodova) 35

Izbor i ponuda pića - (do 15 bodova) 10

Posluga i ljubaznost - (do 10 bodova) 8

Dojmovi i prostor - (do 20 bodova) 15

Ukupnost ponude - (do 5 bodova) 3

Ukupno: 71