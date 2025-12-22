Vratila se u život nakon dva moždana udara pa otkrila što je vidjela 's druge strane': 'Bila sam na granici'

Žena koja je u prosincu 2021. godine doživjela dva teška moždana udara i nakratko umrla, ispričala je potresno iskustvo onoga što je vidjela prije nego što su je liječnici uspjeli spasiti. Amber Cavanagh, iz Kanade, imala je samo 40 godina kada joj se život u potpunosti promijenio. Njezino stanje bilo je toliko ozbiljno da su liječnici obitelji rekli da “dođu i oproste se”, jer su sumnjali da će preživjeti čak i let helikopterom do obližnje bolnice. “Bila sam jako, jako blizu smrti. Čak su i moja djeca morala doći oprostiti se”, ispričala je Amber ranije ove godine, “Osjećaj je bio kao da ste zarobljeni – mogla sam razumjeti sve što se oko mene govorilo, ali nisam mogla izgovoriti ni riječ”.

Dok je bila na rubu života i smrti, Amber je za YouTube kanal The Other Side NDE opisala iskustvo koje, kako kaže, nikada neće zaboraviti. Tvrdi da se našla u prekrasnom vrtu, potpuno odvojenom od fizičkog svijeta. “Mogla sam vidjeti svog muža i svoje tijelo, ali nisam osjećala nikakvu povezanost s njim”, rekla je, “Kao da sam zatvorila oči i otvorila ih na drugom mjestu – u vrtu kakav nikada prije nisam doživjela”.

Opisala je travu i vodu kao nešto što nadilazi sva osjetilna iskustva iz stvarnog života. “Mislim da sam više vremena provela osjećajući travu pod nogama nego razmišljajući o odluci koju sam morala donijeti”, priznala je.

Amber kaže da je znala da se nalazi ondje kako bi donijela važnu odluku – hoće li ostati ili se vratiti. “Nitko tu odluku nije mogao donijeti umjesto mene”, naglasila je. Prisjetila se i snažnog sjaja koji je opisala kao “svjetlo Boga”, dodajući da u tom prostoru nije bila sama. “Moji vodiči, koje sam dobro poznavala, sjedili su tamo na klupi”, ispričala je.

U tom iskustvu, tvrdi, vidjela je i članove svoje obitelji – supruga i djecu – iako s njima nije komunicirala. Pojavile su se i njezine preminule životinje, kao i jedna koja je tada još bila živa, ali je, kako kaže, preminula prije nego što je ona napustila bolnicu.

Vidjela je i svoju svekrvu, a potom su joj vodiči postavili ključno pitanje: želi li ostati ili se vratiti životu u fizičkom svijetu. “Na kraju sam odlučila da se želim vratiti”, rekla je, “I jednako brzo kao što sam došla na to mjesto, više nisam bila tamo”.

Sljedeće tjedne Amber je provela u bolnici, a zdravstveni djelatnici strahovali su da će do kraja života trebati stalnu njegu. No dogodilo se nešto neočekivano. Prozvana “čudesnom pacijenticom”, Amber ne samo da je preživjela – već se i oporavila te danas može ispričati priču koja i dalje fascinira i dijeli mišljenja ljudi diljem svijeta.