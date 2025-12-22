Naši Portali
pripreme za Božić

RECEPT DANA Klasik koji nikad ne izlazi iz mode: Husari

Ana Hajduk
22.12.2025.
u 09:30

Husari su još ukusniji dan kasnije, kada omekšaju i upiju aromu pekmeza.

Husari su jedan od onih kolača koji ne traže posebnu priliku – ali bez kojih blagdanski stol jednostavno nije potpun. Ovi prhki keksi s karakterističnim udubljenjem i punjenjem od marmelade osvajaju na prvi zalogaj svojom jednostavnošću i starinskim šarmom. Mirišu na djetinjstvo, bakinu kuhinju i tople zimske dane, a upravo ih ta nostalgija čini neodoljivima iz godine u godinu.

Potrebni sastojci:

  • 150 g glatkog brašna
  • 150 g oštrog brašna
  • 150 g mljevenih lješnjaka, badema ili oraha
  • 100 g šećera u prahu
  • 200 g maslaca
  • 1 vanilin šećer
  • 1 jaje
  • pekmez od marelice ili po želji

Priprema: Maslac narežite na listiće. U većoj zdjeli pomiješajte obje vrste brašna, mljevene orašaste plodove, šećer u prahu i vanilin šećer. Dodajte maslac i jaje pa rukama umijesite glatko tijesto. Ako je tijesto presuho, dodajte malo vrhnja, tek toliko da se lijepo poveže. Tijesto zamotajte u prozirnu foliju i ostavite u hladnjaku oko sat vremena kako bi se lakše oblikovalo. Ohlađeno tijesto oblikujte u male kuglice (otprilike 6 g svaka ili po želji). U sredini svake napravite udubljenje dnom kuhače. Slažite ih na pleh obložen papirom za pečenje. Pećnicu zagrijte na 200 °C i pecite kolačiće oko 15 minuta, pazeći da ostanu svijetli i da se ne prepeku. Pečene husare izvadite iz pećnice i ostavite da se potpuno ohlade. Kada se ohlade, u svako udubljenje stavite malo pekmeza po izboru. Po potrebi pekmez možete lagano zagrijati kako bi se lakše nanosio.
Ključne riječi
božićni kolači husari recept dana recept

