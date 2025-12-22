Psiholozi upozoravaju: Ova navika prilikom slanja poruka otkriva da bi netko mogao biti psihopat

To je nešto što većina nas radi svakodnevno – pišemo poruke, komentare, e-mailove i kratke odgovore na društvenim mrežama. No, prema novim psihološkim uvidima, način na koji to radimo mogao bi otkriti puno više nego što mislimo – uključujući i potencijalno mračne osobine osobnosti.

Prema Charlotte Entwistle, psihologinji sa Sveučilišta u Liverpoolu, disfunkcionalni obrasci osobnosti mogu se prepoznati kroz svakodnevnu upotrebu jezika. U članku za The Conversation objašnjava kako riječi koje biramo – često nesvjesno – otkrivaju dublje obrasce našeg razmišljanja, emocionalnih reakcija i odnosa prema drugima. “Bilo da se radi o kratkoj poruci, dugom e-mailu, ležernom razgovoru s prijateljem ili komentaru na internetu, jezik koji ljudi koriste otkriva kako misle, osjećaju i kako se odnose prema svijetu oko sebe”, istaknula je Entwistle.

Ako netko u porukama često koristi psovke ili redovito izražava snažnu mržnju i ljutnju, to bi mogao biti razlog za oprez. Prema Entwistle, osobe s izraženijim tamnim osobinama ličnosti sklonije su korištenju neprijateljskog, negativnog i emocionalno udaljenog jezika. “Takvi ljudi češće koriste riječi ljutnje poput ‘mrzim’ ili ‘bijesan sam’, kao i veći broj psovki, dok istovremeno rjeđe koriste društveno povezane izraze poput ‘mi’”, objašnjava psihologinja.

U psihologiji se ove osobine grupiraju pod pojmom Tamna tetrada, koja uključuje narcizam, makijavelizam, psihopatiju i sadizam. Svaka od ovih osobina nosi specifične negativne karakteristike.

Makijavelizam se povezuje s manipulacijom, obmanom i iskorištavanjem drugih, uz cinično zanemarivanje morala. Narcizam karakteriziraju grandioznost, snažan ego i manjak empatije. Psihopatija uključuje impulzivnost, antisocijalno ponašanje, bezosjećajnost i emocionalnu hladnoću, dok se sadizam odnosi na sklonost nanošenju boli ili poniženja drugima radi vlastitog zadovoljstva ili osjećaja kontrole.

Ranija istraživanja već su povezala Tamnu tetradu s ponašanjima poput okrutnosti prema životinjama, ponižavanja drugih i društvene izolacije.

Entwistle naglašava da se ovi obrasci često pojavljuju u komunikaciji mnogo prije nego što postanu očiti kroz ponašanje. “Ljudi koje susrećemo na poslu, na spojevima ili online mogu pokazivati blaže znakove poput čestih promjena raspoloženja, negativnosti ili krutog razmišljanja, ali i mračnije osobine poput manipulativnosti i bešćutnosti”, kaže ona.

Prema njezinim riječima, prepoznavanje takvih jezičnih obrazaca može nam pomoći da bolje razumijemo druge, pružimo podršku onima koji se možda bore s vlastitim problemima te se sigurnije snalazimo u društvenim i digitalnim interakcijama.

Kao ekstreman primjer, psihologinja navodi pisma austrijskog serijskog ubojice Jacka Unterwegera. Lingvistička analiza otkrila je izrazito visoku upotrebu samoreferencijalnog jezika – riječi poput “ja” i “mene” – uz gotovo potpuno odsustvo emocionalnog izraza. “Njegov jezik bio je iznimno emocionalno prazan”, dodala je Entwistle.

Psihologinja se nada da će ovi uvidi pomoći ljudima u svakodnevnim situacijama – od izlazaka i prijateljstava do online komunikacije. “Prepoznavanje obrazaca neprijateljstva, ekstremne negativnosti te emocionalne i kognitivne rigidnosti može pomoći u ranom uočavanju problematičnih osobina, posebno kod stilova ličnosti poput narcizma i psihopatije”, zaključuje.

Drugim riječima, sljedeći put kada čitate nečije poruke, možda obratite pažnju ne samo na što piše – već i kako. Riječi ponekad govore više nego što bismo željeli priznati.

