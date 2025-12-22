Želite savršeno zamotane božićne poklone? Stručnjakinja otkrila svoje tajno oružje

Pakiranje božićnih poklona za mnoge je pravi izazov: gužvanje papira, neravni rubovi i ljepljiva traka koja se vidi tamo gdje ne bi trebala često pokvare završni dojam. Iako se trudimo da poklon izgleda lijepo i uredno, bezbroj pokušaja često završi frustracijom i poklonom koji ne izgleda ni približno onako kako smo zamislili. No, jedna je žena rekla da svatko može naučiti kako učiniti da pokloni izgledaju apsolutno nevjerojatno.

Mairita Forsu (43) osnivačica je luksuzne usluge pakiranja poklona Bijourious, a rekla je da voli stvarati pakiranja koja ostave ljude bez daha još prije nego što otvore poklon, što je cilj kojem mnogi teže, ali ga rijetko uspiju postići. Ipak, ona tvrdi da to može naučiti baš svatko, piše Daily Express. "S klijentima diljem svijeta pretvaram poklone u luksuzne uspomene", otkrila je jer je njezino pakiranje često toliko prekrasno da ljudi čak ni ne žele odmotati ono što je unutra. Ako niste vješti kada je u pitanju pakiranje, Forsu ima nekoliko savjeta.

"Počnite tako što ćete si dati dopuštenje da usporite. Lijepo pakiranje je pomalo kao sam Božić - namijenjeno je uživanju. Pustite ugodnu blagdansku glazbu, pripremite si topli napitak i pretvorite to u opuštajući trenutak, a ne u užurbani zadatak. Dobri alati čine razliku. Investirajte u pravi alat: dvostrana ljepljiva traka mi je apsolutno neophodna, kao i oštre škare što će odmah poboljšati izgled vašeg poklona. Ako koristite jednostranu ljepljivu traku, stavite je u držač trake jer to čini ogromnu razliku", objasnila je 43-godišnjakinja.

Što se tiče trendova za ovu božićnu sezonu, stručnjakinja je rekla da se božićna pakiranja vrte oko luksuza koji susreće osobnost. "Vidim porast velikih, odvažnih, dubokih boja poput bogate bordo, tamnozelene, tamnoplave i tople brončane. Teksture se također vraćaju, posebno baršunaste vrpce i taktilni završni slojevi koji dodaju trenutačnu eleganciju. Zanimljivo je da su u trendu i mekane pastelne palete. Bilo da volite dramatične tonove dragulja ili nježne, sanjive boje, postoji nešto čarobno za svaki stil", objasnila je.

Forsu je rekla da kreativnost i osobni dodiri također puno znače. Trebali biste dodati detalje koji pokazuju promišljenost, poput vrpce u njihovoj omiljenoj nijansi, grančice zelenila ili rukom pisane etikete. Tako će primatelj znati da ste uložili puno truda u poklon. Jedan trik za zamatanje bez kojeg Forsu sada ne može živjeti je dvostrana ljepljiva traka. "To je moje tajno oružje za one čiste, besprijekorne, luksuzne završne obrade", priznala je.