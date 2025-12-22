Otkrila je uređaj za praćenje u svom autu nakon obavijesti s mobitela: 'Ostala sam u šoku tko stoji iza toga'

Sve više ljudi koristi lokatore i pametne uređaje za praćenje da bi pratili svoje kovčege, torbe i druge vrijedne predmete tijekom putovanja. Ovi uređaji pružaju osjećaj sigurnosti jer omogućuju praćenje izgubljene ili ukradene imovine u stvarnom vremenu. No, jedna je žena pozvala druge da ostanu oprezni nakon što je podijelila svoje zastrašujuće iskustvo pronalaska nepoznatog uređaja za praćenje pričvršćenog na automobil.

Otkad je Apple lansirao AirTags 2021. godine, sve veći broj ljudi, posebno žena, prijavio alarmantne incidente u kojima su AirTags i drugi minijaturni lokatori korišteni kao uređaji za praćenje koji se mogu ubaciti u torbicu ili pričvrstiti na vozilo. Ako posjedujete iPhone, vaš uređaj će vas upozoriti ako se u blizini nalazi uređaj koji prati vaše kretanje. Međutim, ako se to dogodi, i dalje ih može biti teško pronaći, posebno ako niste sigurni gdje tražiti. Upravo se to dogodilo Dini Jalaf (27) iz Londona. U videu koji je objavila na TikToku je otkrila da se vozila na večeru u McDonald's kada joj je telefon iznenada poslao obavijest da je otkrio Loshall oznaku koja se kreće uz nju, piše Mirror. Loshall tag je mali uređaj za praćenje i lociranje predmeta.

"Što da radim? Kako da pretražim svoj auto?", upitala je. U sljedećem videu, Jalaf je objasnila da ju je obavijest potaknula da se odveze ravno do najbliže policijske postaje umjesto da krene kući nakon upozorenja. Sjetila se razgovora s recepcionarkom i detaljno opisala kako je praćena, ali nije mogla pronaći uređaj u svom automobilu. Nakon što je dala svoje informacije, 27-godišnjakinji je savjetovao da ode u autokuću gdje mogu ukloniti i zbrinuti uređaj za praćenje.

Objasnila je da nitko nema pristup njezinom automobilu osim njezinih roditelja te je bila zbunjena tko je mogao postaviti uređaj za praćenje. U sljedećem isječku otkrila je da je otkrila tko je odgovoran za postavljanje uređaja. "To su bili moji roditelji. Moji roditelji su stavili uređaj za praćenje u moj automobil. Nije bio stranac, nemam nikoga tko me proganja, osim ako moje roditelje ne računate kao proganjatelje", rekla je u videu.

Jalaf je objasnila da su je mama i tata roditelji nazvali da bi joj sve priznali, iako je i dalje bila zatečena pitanjem zašto su uopće instalirali uređaj za praćenje. "Jesam li završila s njima? Da", obavijestila je gledatelje na kraju isječka. Brojni ljudi požurili su u odjeljak za komentare da bi izrazili svoja mišljenja, a mnogi su se složili s Jalaf da su njezini roditelji pretjerali.

"Kao roditelju, nikada mi ne bi palo na pamet pratiti svoju odraslu djecu. To je ludo", napisala je jedna osoba. "Zar nemaju ništa za reći? Uplašila si se za vlastiti život. Zanimljivo je da su priznali tek nakon što si spomenula da ćeš ići na policiju. Jako mi je žao što ti se to dogodilo", dodala je druga. "Ponudili su se objasniti situaciju. Rekla sam im da me ne zanima nikakvo opravdanje koje imaju", nadovezala se Jalaf. "Možda su to napravili u slučaju da automobil bude ukraden ili da ti nestaneš?" pretpostavila je osoba.