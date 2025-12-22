Naši Portali
'Samo sam se nasmiješila'

Božićni rat u kvartu: 'Susjedi su se žalili na na moje božićne lampice pa sam im se odlučila osvetiti'

Dora Škrlec
22.12.2025.
u 14:20

"Taj je par odmah počeo prigovarati. Božić ih je očito vrijeđao", objasnila je žena

Problemi sa susjedima mogu se pojaviti i u najboljim odnosima: od buke i parkiranja do granica dvorišta i različitih životnih navika. Iako većina ljudi želi miran suživot, sitni nesporazumi lako se mogu pretvoriti u veće sukobe koji narušavaju svakodnevicu i osjećaj ugode u vlastitom domu. Božić je vrijeme širenja veselja, a mnogi odlučuju ukrasiti svoje domove blagdanskim ukrasima. Međutim, ne dijele svi ovaj blagdanski duh, a jedna se žena našla u sukobu sa susjedima oko svoje božićne rasvjete.

Žena je na Redditu podijelila svoje iskustvo uređenja svog viktorijanskog doma za blagdansko vrijeme. Objasnila je da je renovirala svoj dom po svom ukusu, ali se suočila sa stalnim kritikama susjeda. "Stariji par se ovog ljeta doselio preko puta mene i počeo se ljutiti na sve što sam radila. Nisu im se svidjeli klizni prozori koje sam dala postaviti, boja mojih ulaznih vrata bila im je ružna i mrzili su cvijeće različitih boja koje sam posadila", objasnila je. Unatoč njihovim sitnim pritužbama, sumnjala je da je njihov pravi problem to što je ona mlada, samohrana žena koja živi sama u velikoj kući, piše Mirror.

Prethodno su je ispitivali kako si može priuštiti takvu nekretninu s jednim prihodom. "Pokušala sam ih ignorirati do Božića. Postavila sam lampice i nekoliko napuhanih ukrasa, ali ništa što i drugi susjedi ne rade. Taj je par odmah počeo prigovarati. Božić ih je očito vrijeđao", napisala je. Kao odgovor na njihovu stalnu negativnost prema njezinim blagdanskim ukrasima, žena je priznala da je svaki put kad bi se žalili dodavala još ukrasa.

"Samo sam se nasmiješila i dodala još ukrasa. U ovom trenutku, moja se kuća može vidjeti s Marsa", objasnila je. Dok se većina korisnika nije mogla suzdržati od smijeha njezinoj osveti, drugi su dijelili priče o vlastitim problematičnim susjedima. "Nakon što sam se uselio, žena preko puta rekla mi je da je namjeravala kupiti moju kuću, ali da joj je bila previše ružna. Pa sam joj odgovorio da je sada može gledati cijeli dan, svaki dan", napisao je jedan korisnik.

"Jedna dekoraterka mi je nedavno rekla da ju je klijent natjerao da oboji pročelje njegove kuće u užasnu nijansu jarko žute. Kada ga je pristojno pitala je li siguran, tada je rekao da mrzi ljude s druge strane ulice i da to radi samo da bi ih živcirao!", podijelio je drugi. "Kada smo kupili kuću, tada nam je susjed preko puta poklonio knjigu inspiracije za eksterijer doma s bilješkama na stranicama koje su mu se najviše svidjele. U knjizi je bila poruka u kojoj je pisalo: 'Zapamtite da moram cijeli dan gledati vašu kuću'", zaključio je treći.

