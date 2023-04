Njezino visočanstvo kobasica ovdje ima svoj viteški red, drži svjetski rekord i ima svoj muzej

Postoji izreka koja kaže da "ima više dana nego kobasica", no postoji i mjesto u kojem je više kobasica nego dana, a to je Sveti Petar u Šumi. U ovom općinskom središtu smještenom na raskrižju putova koje iz Pazina, Žminja i Kanfanara vode po istarskom pršutu poznatom Tinjanu te Kringi, sela za koje legenda kaže da je iz njega ponikao prvi istarski vampir Jure Grando, sve je u znaku kobasice. Od 2013. tu se održava međunarodni sajam "S klobasiom u Europu", na ovogodišnjem 9. izdanju manifestacije (bila je dvogodišnja stanka zbog korone) napravljena je i najduža istarska kobasica na svijetu od čak 333 metra, a u Svetom Petru u Šumi nalazi se i prva Hrvatska kuća od kobasica.

Suze Gospe i ozdravljenja

U polivalentnom muzejsko-galerijskom prostoru izložena je oprema za proizvodnju kobasica, na četiri panela koji se listaju kao knjige doznat ćete sve o tradiciji kobasičarstva u Istri, ali i kobasicama u Hrvatskoj te svijetu. No Hrvatska kuća od kobasica za posjetitelje nije otvorena stalno, već prigodno, nema prodajni asortiman, ali to ne znači da ćete iz Svetog Petra u Šumi otići a da niste imali prilike kušati i kupiti najbolje istarske kobasice. Proizvođača je nekoliko – od najvećeg Histrisa preko pršutane Jelenić te Budak produkta do obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava Turčinović i Franjul. Odlazimo ovima potonjima, u Dolince, jedan od 25 zaselaka koliko ih Sveti Petar u Šumi ima. U prostranoj kušaonici dočekuju nas supružnici Ljubica i Branko, kasnije nam se pridružuje njihov sin Loris. Kušaonica je kapaciteta za 20 osoba. Franjulovi je ne namjeravaju širiti jer se žele posvetiti posjetiteljima kada im dođu. Još kad su prije deset godina počinjali, odlučili su da nikada neće raditi na veliko, nego dobro, da zadrže kvalitetu. Sve suhomesnate delicije, a uz istarske kobasice imaju i pršut, omobolo, pancetu... – prave od svinja iz vlastitog uzgoja.

– Za goste pripremamo besplatne degustacije nakon kojih uvijek nešto i kupe – kaže Slavonka Ljubica, prava majstorica u pravljenju istarskih kobasica, u osnovi različitih od kobasica iz drugih krajeva jer u njima nema crvene paprike i ne suše se na dimu. Franjulove pitamo što u njihovu mjestu obvezno moramo posjetiti pa nam kažu da je to svakako crkva sv. Petra i Pavla. Veličanstveno barokno zdanje dominira mjestom, njezina je unutrašnjost pravo umjetničko djelo, a kod glavnog oltara nalazi se slika čudesne gospe Majke Božje Čenstohovske, za koju je u crkvenim spisima ostalo zabilježeno da je na Badnjak 1721. zasuzila i da su joj kasnije pripisana čudesna ozdravljenja. Uz crkvu je pavlinski samostan čiji je klaustar iz 15. stoljeća kulisa brojnih događanja. S druge strane ceste nalazi se jedna od najstarijih čitaonica u Hrvatskoj.

Ovo šarmantno mjesto u središnjoj Istri ima gotovo 80 kuća za odmor, mahom vila s bazenima, a u njemu živi nekih tisuću stanovnika koji se nazivaju Supetarcima koji su između sebe "podijelili" više od stotinu obiteljskih nadimaka, posebno je i po sportskom centru, možda i najljepšem u državi, sa skate parkom, dječjim igralištem, terenima i Nacionalnim centrom pljočkanja – pomalo zaboravljene starinske igre slične boćanju, upisane u UNESCO-ov Registar dobrih praksa. U Svetom Petru u Šumi pronađen je i jedan od najstarijih glagoljskih spomenika Istre i Kvarnera, u posebnosti se ubraja i "Pod čripnjom", najstariji agroturizam u Istri. Ipak, istarska kobasica najpoznatiji je ovdašnji brend, za što je glavni "krivac" Mario Bratulić, općinski načelnik u već sedmom mandatu. Bratulić je u svome mjestu osnovao i viteški red, a svi novoprimljeni moraju izgovoriti prisegu:

Bratstvo ljubitelja kobasica

"Danas kada postajem vitez od klobasic, svečano dajem svoju vitešku riječ da ću zauvijek poštivati kobasice svake vrste, frigane, kuhane, pečene i sušene, da ću uživati u njima, ali i nuditi druge, da ću širiti bratstvo ljubitelja kobasica te u svakoj prilici slaviti kako ovu plemenitu namirnicu tako i majstore koji nam ju nesebično pripremaju. Ponijevši u svijet časni naslov viteza od klobasic, obvezujem se također svijetom pronositi ugled i ponos drevnog i plemenitog Svetog Petra u Šumi, mjesta gdje kobasica zbližava i oplemenjuje sve ljude svijeta".

Za svinjska rebarca u marinadi primaju rezervacije danima unaprijed, a na karti s ponudom jela upravo se rebarca najkraće zadržavaju jer njih gosti najprije pojedu. Naime, ova tipična istarska konoba radi po principu da kad kojeg mesa "nestane" iz njihove proizvodnje, to jelo miču s jelovnika. Konoba Doma svoju je ponudu bazirala na pripremi istarskih specijaliteta za koje sastojci dolaze izravno s poljoprivrednoga gospodarstva vlasnika Antonije Mrzlić Budak i njezina supruga Mihaela. Supružnici obrađuju dvadesetak hektara zemlje, imaju dvjestotinjak svinja, perad, sezonsko povrće, žitarice, brašno... Na gospodarstvu je i klaonica, što je još jedna potvrda da ćete ovdje pojesti svježe. Još jedna od posebnosti je i ta što ovdje roštilj možete pripremiti i sami, ako to želite. – Ljudi to vole. Tada je baš dobra atmosfera – opisuje Antonia. S obzirom na to da su u ponudi uglavnom jela od svinjetine – od suhomesnatih delicija poput pršuta, pancete, ombola i, u Svetom Petru u Šumi neizostavnih, istarskih kobasica – vlasnica nam govori da su zato deserti lagani i blagi, u što smo se i sami imali priliku uvjeriti, uživajući u kremastom desertu sa skutom, grisom i jagodama. Osim mesnih jela u ponudi su juhe i tjestenine, koje pripremaju u konobi, kao i kruh. Glavna jela s prilogom stoje između osam i deset eura, a hit rebarca su 15 eura. U konobi – lijepo uređene unutrašnjosti i s prostranom terasom u cvijeću – osmero je zaposlenih, mahom iz Plomina, odakle je i svestrana Antonia Mrzlić Budak. Naime, vlasnica Antonia osim o farmi i konobi brine se o troje djece, govori četiri jezika, vedra je i nasmijana. Zahvaljujući njoj, u Svetom Petru u Šumi ove će se jeseni održati izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu jer je prošle godine Antonia ponijela tu titulu i tako dovela natjecanje u mjesto.

Urednost, izgled mjesta, čistoća, okoliš: 10

Gostoljubivost i susretljivost: 19

Kvaliteta i raznolikost smještaja: 9

Sadržaji za djecu: 10

Biciklističke staze; rekreativni sadržaji: 9

Pješačke staze i šetnice: 8

Kulturni sadržaji: 9

Izletišta: 7

Autohtonost: 10

Opći dojam: 8

Ukupna ocjena: 90

1. M. BISTRICA 91

2. SV. PETAR U ŠUMI 90

3. NEDELIŠĆE 88

4. V. PISANICA 88

5. JASENOVAC 87

6. KAPTOL 87

7. LOVINAC 87

8. MARIJA GORICA 85

9. ERNESTINOVO 81

10. DONJA VOĆA 81

11. VRPOLJE

12. BABINA GREDA

13. POD. SESVETE

14. VOĆIN

15. KLANA

16. RAKOVICA