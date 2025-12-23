Počela je vladavina najorganiziranijeg znaka Zodijaka: Rođen za tablice, popise i argumente

Ako u vašem društvu postoji osoba koja ima plan, rezervni plan i Excel tablicu za planove, velike su šanse da je baš ta osoba u horoskopu Jarac. Osobe rođene u znaku čija vladavina upravo počinje ne ulaze u novu godinu s 'novim ja', nego s novim ciljevima, rokovima i podsjetnicima. Dok vi 1. siječnja još tražite punjač i razlog zašto ste sinoć rekli 'još samo jedno putno', Jarac već mentalno zatvara kvartal i provjerava je li život u skladu s budžetom.

Jarac je znak koji ne vjeruje u sreću, nego u trud… I u to da se trud mora dokazati, potpisati i arhivirati. Njegova romantična gesta nije buket ruža, nego 'platio sam ti registraciju auta na vrijeme'. Ako Jarac kaže 'Vidjet ćemo', to znači da je već vidio, izračunao i odlučio, samo vas štedi detalja. A detalji su, naravno, njegova najdraža zabava.

Njihov humor je suh kao keksići koje ste zaboravili na polici od Uskrsa. Ali, kad Jarac opali šalu, znate da je dobra jer je promišljena, testirana i ne krši nijednu internu uredbu. Jarčevi ne vole dramu, osim ako je drama 'organizirana'. Primjerice, svađa u kojoj se iznose argumenti, prilažu dokazi i na kraju zaključak ide u zapisnik. U tom slučaju, sudjelovat će i pritom vjerojatno i guštati.

Jarac je osoba koja će na izlet ponijeti prvu pomoć, dodatne čarape i osjećaj odgovornosti za cijelu grupu. Ako ste vi oni što kažu 'ma snaći ćemo se', Jarac je onaj što vas gleda kao da ste upravo predložili da se u veljači kampira na Velebitu u japankama. Kod Jarca je opuštanje ozbiljna disciplina. On se zna opustiti, ali do 22,30, jer sutra je radni dan i tijelo mora poštivati raspored.

Ispod te poslovne fasade, Jarac ima i nježnu stranu. Samo je skrivena negdje između 'što ćemo sutra jesti' i 'jesmo li platili račune'. Njegova ljubav nije glasna, ali je trajna: bit će tu kad treba, držat će vam leđa i podsjetiti vas da je kaos privremen, a plan vječan. I da, ako ste Jarcu kupili poklon, ne brinite, zapamtit će. Vjerojatno i datum. I iznos računa.