U mjestu u kojem je rođen Ivan Meštrović sve je u znaku najvećeg i najpoznatijeg hrvatskog kipara

Vlasnik restorana Best u Donjim Andrijevcima Darko Đurinac sve do 2020. godine vodio je dva kafića u Slavonskom Brodu. Tada ih je zbog problema izazvanih pandemijom koronavirusa morao zatvoriti. Bili su to crni dani za ugostiteljstvo.

Godinu dana bio je bez posla, a onda je u svom selu odlučio otvoriti restoran s vrhunskim roštiljem, pizzama, kuhanim jelima te dnevnim gablecima. Ponuda nije tipično slavonska, iako ima i slavonskih specijaliteta poput čobanca i kulena.

Specijalitet kuće je plata Luka nazvana po njegovu sinu, sa zagrebačkim i bečkim odreskom, pilećim rolicama omotanim slaninom, punjenom pljeskavicom, ražnjićima, svinjskim vratom s preljevom od gljiva, povrćem i krumpirom. Ipak, najpoznatiji su po svojim ukusnim, hrskavim i sočnim pizzama, među kojima se ističu Best s kulenom, pršutom i vrhnjem te andrijevačka s pršutom, slaninom i feferonima.– Na pizze nam često dolaze i gosti iz Slavonskog Broda i drugih mjesta u okolici, kažu da nikad nisu jeli tako dobru pizzu. U čemu je tajna? Za dobru pizzu najvažniji su dobro tijesto i sir, a što se tiče nadjeva, možete dodati sve što vam srce želi – kaže vlasnik Darko Đurinac. U pripremi svih jela koriste isključivo najkvalitetnije svježe namirnice. Na raspolaganju imaju i organiziranje raznih proslava i svečanih događanja, a kapacitet dvorane je 70 ljudi. Restoran ima sedam zaposlenih, među kojima su i Darko, njegova supruga Mirjana i sin Luka (20), koji će jednoga dana nastaviti obiteljski biznis.

– Dugo godina bavim se ugostiteljstvom. To je posao koji moraš voljeti i dati 120 posto svojih mogućnosti da bi uspio i privukao ljude. Držao sam dva lokala u Brodu i onda sam se odlučio vratiti u svoje rodno selo. Pružila se dobra prilika, ugrabio sam je i zasad sam zadovoljan – zaključio je Darko.

Izbor i kvaliteta jela (do 50 bodova) 47

Izbor i ponuda pića (do 15 bodova) 12

Usluga i ljubaznost (do 10 bodova) 10

Dojmovi i prostor (do 20 bodova) 18

Ukupnost ponude (do 5 bodova) 4

ukupno: 91