Ovaj afrodizijak nije za one slabog želuca: 'Poboljšava libido, ali i kvalitetu sna'

Istraživanje je otkrilo da konzumiranje skakavaca može poboljšati seksualni nagon, prenosi Daily Mail. Osim toga, ova promjena u prehrani može poboljšati san, kvalitetu kose i cjelokupno zdravlje, kažu istraživači sa Sveučilišta Dschang. “Naši rezultati ističu značajan potencijal jestivih insekata poput Ruspolia nitidula kao alternativnih izvora proteina“, rekao je dr. Ngnaniyyi Abdoul, voditelj studije. Postoji oko 2.000 jestivih insekata širom svijeta, od kojih su mnogi bogati proteinima.

U ovoj studiji, tim je želio proučiti zdravstvene koristi uključivanja jestivih insekata u našu prehranu. U istraživanju su koristili 216 štakora, koji su tijekom 12 tjedana hranjeni ribom ili skakavcima vrste Ruspolia nitidula. Tijekom istraživanja, znanstvenici su pratili libido, kvalitetu sna, rast dlake i cjelokupno zdravlje štakora. Rezultati su pokazali da su štakori koji su jeli skakavce imali pojačan libido u usporedbi s onima koji su dobivali ribu, uključujući povećanu seksualnu aktivnost i ejakulaciju. Kvaliteta sna se također poboljšala, s duljim i mirnijim snom kod štakora koji su jeli skakavce.

Što se tiče kose, odnosno dlake, štakori hranjeni skakavcima imali su znatno bolju kvalitetu dlake, s čak 94,58 posto dlaka u optimalnom stanju, u usporedbi sa samo 5,55 posto kod štakora hranjenih ribom. Iako je studija provedena na štakorima, istraživači vjeruju da bi slični rezultati mogli biti primijenjeni i na ljude. “Konzumacija skakavaca ne samo da zadovoljava prehrambene potrebe, već nudi i značajne zdravstvene prednosti, uključujući poboljšanje libida, bolji san i kvalitetniju kosu, što može imati dalekosežne implikacije za prehranu i životinja i ljudi,“ dodao je dr. Abdoul.

Nažalost, istraživanja pokazuju da će neki ljudi trebati dodatno uvjeravanje kako bi prihvatili insekte u svojoj prehrani. Ono provedeno 2022. godine otkrilo je da gotovo 70 posto ljudi nije spremno usvojiti prehranu koja uključuje insekte. Prema anketi Agencije za standarde hrane (FSA), 67 posto ljudi je izjavilo da “ništa ne bi moglo natjerati da probaju jestive insekte“, dok bi 13 posto bilo spremno, ali samo ako znaju da su sigurni za konzumaciju. Još 11 posto bi pristalo ako bi insekti izgledali privlačno, a 37 posto bi bili spremni probati insekte ako su mljeveni u hrani.