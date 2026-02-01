Mnogi je rade: Ova uobičajena navika mogla bi vam oštetiti penis i oslabiti erekcije

Cjelodnevno sjedenje može ozbiljno narušiti vaše zdravlje, uzrokujući razne probleme poput oslabljenih mišića gluteusa, ali i mentalnih tegoba poput anksioznosti i depresije. No, jeste li znali da dugotrajno loše držanje može negativno utjecati i na zdravlje penisa? Naime, loše držanje ne samo da može dovesti do bolova i ukočenosti, nego može utjecati i na funkciju zdjeličnih mišića, a time i na seksualno zdravlje. Možda vas to potakne da se sada ispravite u sjedećem položaju.

U razgovoru za Metro, liječnik dr. Jeff Foster, specijaliziran za muško zdravlje, objasnio je kako nepravilno držanje, poput spuštenih ramena i pognutih leđa, može dovesti do napetosti u zdjeličnim mišićima koji podržavaju vitalne organe poput mjehura i crijeva, a mogu utjecati i na funkciju živaca.

Nepravilno držanje može oslabiti mišiće jezgre, dok napetost u zdjeličnim mišićima smanjuje njihovu snagu, što može rezultirati smanjenom seksualnom izdržljivošću i slabijom erekcijom. Dr. Foster naglašava kako takvo stanje može dovesti do poteškoća s postizanjem vrhunca, a čak može utjecati i na osjećaj zadovoljstva. Također, napetost i slabost u mišićima zdjelice mogu uzrokovati tegobe kao što su bol prilikom mokrenja i nelagodu u području zdjelice i spolnih organa. Osim toga, loše držanje može smanjiti razinu energije i povećati umor, što posljedično može umanjiti seksualnu želju.