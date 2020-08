Osjećate bol u grudima? Od stresa do tjelovježbe - ovo su mogući razlozi

Jutros ste oblačili grudnjak, posegnuli za nečim ili zagrlili nekoga i prva stvar koju ste primijetili je neugodna bol u grudima.



Iako su mnoge žene odmah jako zabrinute, liječnica Raquel B. Dardik iz New Yorka tvrdi da se, u većini slučajeva, nemaju oko čega brinuti. "Mala je vjerojatnost da imate rak, tako da možete odahnuti i opustiti se."



Ako se pojavila odjednom, malo je intenzivnija, bol u grudima dobar je razlog da posjetite liječnika. Lijekovi koje uzimate, tjelovježba, stres... Sve su to mogući uzroci, a dr. Dardik ih je objasnila detaljno za Refinery 29.



Mjesečnica

Vjerojatno niste iznenađeni što je ovaj uzrok na prvom mjestu. "Bol u grudima dolazi i odlazi tijekom ciklusa, a uzrokovana je hormonalnim promjenama koje se događaju u tijelu." Neke žene su osjetljivije na ove promjene od drugih, pa je i bol jača i češća. Uglavnom se osjeti 7 do 10 dana prije nego stigne mjesečnica, ali to vrijeme može varirati. Uz bol, javlja se i natečenost.



Lijekovi

Bilo kakva hormonalna terapija, posebno kontracepcijske pilule, može uzrokovati bol u grudima jer primate dozu hormona, pa se tijelo privikava.

Grudnjak

"Bilo koji grudnjak koji grudi dovodi u neorirodan položaj, može uzrokovati bol - žica, jastučići u košaricama, grudnjak za podizanje grudi...", objasnila je dr. Dardik. Ipak, ovaj uzrok češći je kod žena koje imaju veće grudi ili kod onih koje treniraju u neprikladnoj odjeći - zato je važno kupiti odgovarajući grudnjak za tjelovježbu - sportski.



Infekcija

Češće su kod žena koje doje, mlijeko može zaglaviti u mliječnim kanalima i uzrokovati bakteriju. Mogu je dobiti i one koje ne doje od, recimo, pirsinga. Bol uzrokovana infekcijom drugačija je od ostalih, napominje dr. Dardik i dodaje da se osjeća samo u onom dijelu koje je zahvatila bakterija. Vrlo je važno odmah posjetiti liječnika, a oporavak nije težak - vrlo vjerojatno ćete dobiti antibiotik i nekoliko dana morati mirovati.



Stres

Kako može utjecati na menstrualni ciklus, stres može biti i uzrok bolova u grudima. Emocionalni stres može poremetiti hormone u tijelu, a to stvara bol.