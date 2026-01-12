Kako prepoznati da imate manjak vitamina D? Liječnica otkriva ključne simptome

Manjak vitamina D sve je češći problem, posebno u zimskim mjesecima kada je izloženost sunčevoj svjetlosti smanjena. Vitamin D igra ključnu ulogu u zdravlju kostiju, imunološkom sustavu i općoj energiji, a njegov nedostatak može uzrokovati umor, slabije kosti, bolove u mišićima i povećani rizik od određenih bolesti. Iako mnogi ljudi ne osjećaju simptome odmah, dugoročni manjak ovog vitamina može imati ozbiljne posljedice za zdravlje.

"Vitamin D igra ključnu ulogu u podršci zdravlju kostiju, imunitetu i općem blagostanju. No, znakovi nedostatka mogu biti vrlo suptilni i lako ih je previdjeti. Mnogi pacijenti su iznenađeni kada saznaju da simptomi koje osjećaju mjesecima, poput umora i bolova u mišićima, mogu biti povezani s nedostatkom vitamina D. Budući da znakovi nisu specifični, ljudi ih često pripisuju stresu, starenju ili sezonskim bolovima. Jednostavan test krvi može dati odgovor što vašem tijelu možda nedostaje", objasnila je dr. Asiya Maula, liječnica opće prakse. Povremeni osjećaj lagane letargije je uobičajen, ali ako se stalno osjećate iscrpljeno i bezvoljno, to bi moglo značiti da vam je potrebna pomoć.

"Preporučuje se svim odraslim osobama da razmotre uzimanje dodatka vitamina D tijekom zime. Prehrambeni izvori hrane bogate vitaminom D također mogu pomoći, poput masne ribe kao što su losos, tuna i skuša, žumanjaka, crvenog mesa te obogaćene hrane, uključujući neka žitarice za doručak", rekla je dr. Maula. Ovo su ključni znakovi da vam nedostaje vitamina D, piše Daily Express.

Loše raspoloženje i magla u mozgu: Vitamin D povezan je s proizvodnjom serotonina, a nedostatak može suptilno utjecati na raspoloženje, posebno tijekom tamnijih mjeseci. "Uobičajeno je pripisati osjećaje lošeg raspoloženja tamnijim danima, a to svakako može imati utjecaj. No, pazite da unosite i odgovarajuću razinu vitamina D. Tijekom ljetnih mjeseci možemo ga prirodno dobiti boravkom vani, ali zimi to postaje puno teže", objasnila je liječnica.

Bol u kostima: "Teški slučajevi nedostatka vitamina D mogu dovesti do rahitisa kod djece i stanja koje se naziva osteomalacija, a koje uzrokuje bol u kostima kod odraslih. Zato sva djeca od jedne do četiri godine, kao i sve bebe koje ne piju više od 500 mililitara adaptiranog mlijeka dnevno, uzimaju dodatak vitamina D tijekom cijele godine. Svi ostali trebali bi razmisliti o uzimanju dodatka tijekom zimskih mjeseci. Ako ste počeli osjećati bolove u kostima, odmah se obratite svom liječniku jer za to može postojati više razloga", rekla je dr. Maula.

Slabost mišića: Opći bolovi, posebno u donjem dijelu leđa, kukovima ili nogama, mogu biti rani znak nedovoljne razine vitamina D. "Može postojati mnogo razloga zašto se mišići osjećaju slabiji ili ljudi osjećaju opće bolove. Zato je dobra ideja što prije posjetiti liječnika i razgovarati o svojim simptomima da biste pronašli temeljni uzrok", savjetovala je liječnica.