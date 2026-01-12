'Svjedočimo povijesnom nacionalnom valu. Ovo nije prosvjed. Ovo je revolucija'

Protuvladini prosvjedi u Iranu, čije je trajanje ušlo u treći tjedan, poprimili su prema ocjenama brojnih analitičara, diplomata i očevidaca razmjere bez presedana u 47-godišnjoj povijesti Islamske Republike. Pretvorili su se u revoluciju! Za razliku od ranijih valova nezadovoljstva, aktualni nemiri istodobno zahvaćaju velike urbane centre, siromašne provincije i dijelove srednje klase, dok se paralelno zaoštrava retorika između Teherana i Washingtona.



Iran je i prije bio suočen s masovnim prosvjedima. Zeleni pokret 2009., koji je izbio nakon spornih predsjedničkih izbora, mobilizirao je ponajprije urbanu srednju klasu i bio uglavnom ograničen na velike gradove. Prosvjedi 2017. i 2019. izbili su uglavnom u ekonomski zapostavljenim područjima, dok su nemiri 2022. bili potaknuti smrću 22-godišnje Mahse Amini u pritvoru policije za moral. Sadašnji prosvjedi, koji su započeli 28. prosinca, razlikuju se od njih svojom širinom i trajanjem. Povod su bili nagi pad tečaja iranskog rijala i sve dublja ekonomska kriza, a prvi znak eskalacije bio je štrajk trgovaca na teheranskom bazaru. Nemiri su se ubrzo proširili na zapadne i najsiromašnije dijelove zemlje, uključujući pokrajine Ilam i Lorestan, dok su se ulične povorke nastavile iz dana u dan, okupljajući desetke tisuća ljudi. S vremenom su ekonomski zahtjevi prerasli u otvorene političke poruke uključujući skandiranje "Smrt diktatoru!" i izravne pozive na rušenje političkog sustava kojim upravljaju vjerski vođe.