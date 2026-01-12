Protuvladini prosvjedi u Iranu, čije je trajanje ušlo u treći tjedan, poprimili su prema ocjenama brojnih analitičara, diplomata i očevidaca razmjere bez presedana u 47-godišnjoj povijesti Islamske Republike. Pretvorili su se u revoluciju! Za razliku od ranijih valova nezadovoljstva, aktualni nemiri istodobno zahvaćaju velike urbane centre, siromašne provincije i dijelove srednje klase, dok se paralelno zaoštrava retorika između Teherana i Washingtona.
Iran je i prije bio suočen s masovnim prosvjedima. Zeleni pokret 2009., koji je izbio nakon spornih predsjedničkih izbora, mobilizirao je ponajprije urbanu srednju klasu i bio uglavnom ograničen na velike gradove. Prosvjedi 2017. i 2019. izbili su uglavnom u ekonomski zapostavljenim područjima, dok su nemiri 2022. bili potaknuti smrću 22-godišnje Mahse Amini u pritvoru policije za moral. Sadašnji prosvjedi, koji su započeli 28. prosinca, razlikuju se od njih svojom širinom i trajanjem. Povod su bili nagi pad tečaja iranskog rijala i sve dublja ekonomska kriza, a prvi znak eskalacije bio je štrajk trgovaca na teheranskom bazaru. Nemiri su se ubrzo proširili na zapadne i najsiromašnije dijelove zemlje, uključujući pokrajine Ilam i Lorestan, dok su se ulične povorke nastavile iz dana u dan, okupljajući desetke tisuća ljudi. S vremenom su ekonomski zahtjevi prerasli u otvorene političke poruke uključujući skandiranje "Smrt diktatoru!" i izravne pozive na rušenje političkog sustava kojim upravljaju vjerski vođe.
'Svjedočimo povijesnom nacionalnom valu. Ovo nije prosvjed. Ovo je revolucija'
Trump kaže da ga je iransko vodstvo kontaktiralo tražeći razgovore, rekavši da se "sastanak dogovara", ali je također upozorio da bi SAD mogao napasti Iran
Komentara 1
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
istinsko događanje naraoda kao u Yugi 1989 (jogurt revolucija). tko ne bi u to povjerovao, kaj ne?