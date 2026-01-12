Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 183
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
XI JINPING UPOZORIO TRUMPA

'Svjedočimo povijesnom nacionalnom valu. Ovo nije prosvjed. Ovo je revolucija'

Autor
Hassan Haidar Diab
12.01.2026.
u 19:27

Trump kaže da ga je iransko vodstvo kontaktiralo tražeći razgovore, rekavši da se "sastanak dogovara", ali je također upozorio da bi SAD mogao napasti Iran

Protuvladini prosvjedi u Iranu, čije je trajanje ušlo u treći tjedan, poprimili su prema ocjenama brojnih analitičara, diplomata i očevidaca razmjere bez presedana u 47-godišnjoj povijesti Islamske Republike. Pretvorili su se u revoluciju! Za razliku od ranijih valova nezadovoljstva, aktualni nemiri istodobno zahvaćaju velike urbane centre, siromašne provincije i dijelove srednje klase, dok se paralelno zaoštrava retorika između Teherana i Washingtona.

Iran je i prije bio suočen s masovnim prosvjedima. Zeleni pokret 2009., koji je izbio nakon spornih predsjedničkih izbora, mobilizirao je ponajprije urbanu srednju klasu i bio uglavnom ograničen na velike gradove. Prosvjedi 2017. i 2019. izbili su uglavnom u ekonomski zapostavljenim područjima, dok su nemiri 2022. bili potaknuti smrću 22-godišnje Mahse Amini u pritvoru policije za moral. Sadašnji prosvjedi, koji su započeli 28. prosinca, razlikuju se od njih svojom širinom i trajanjem. Povod su bili nagi pad tečaja iranskog rijala i sve dublja ekonomska kriza, a prvi znak eskalacije bio je štrajk trgovaca na teheranskom bazaru. Nemiri su se ubrzo proširili na zapadne i najsiromašnije dijelove zemlje, uključujući pokrajine Ilam i Lorestan, dok su se ulične povorke nastavile iz dana u dan, okupljajući desetke tisuća ljudi. S vremenom su ekonomski zahtjevi prerasli u otvorene političke poruke uključujući skandiranje "Smrt diktatoru!" i izravne pozive na rušenje političkog sustava kojim upravljaju vjerski vođe.

Ključne riječi
Kina Donald Trump SAD demonstracije Iran

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Točka na i
Točka na i
19:40 12.01.2026.

istinsko događanje naraoda kao u Yugi 1989 (jogurt revolucija). tko ne bi u to povjerovao, kaj ne?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!