VELIKO ISTRAŽIVANJE O DIJASPORI U SAD-u

Godinama smo slušali krive brojke? Evo koliko Hrvata živi u Americi

dr.sc. Nikola Šimunić
Autor
Dijana Jurasić
12.01.2026.
u 21:34

Iako procjene našeg veleposlanstva, konzulata i katoličkih misija govore o 1,2 milijuna iseljenika u SAD-u, analiza demografa dr. sc. Pokosa i dr. sc. Šimunića pokazuje da ih ima i više nego upola manje

Premda je hrvatska dijaspora u SAD-u jedna od najbrojnijih u svijetu te prema procjenama Veleposlanstva RH, konzulata te katoličkih misija u toj zemlji živi 1,2 milijuna hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka, analiza demografa dr. sc. Nenada Pokosa s Instituta Ivo Pilar i dr. sc. Nikole Šimunića s Instituta za istraživanje migracija pokazuje da diljem SAD-a živi 448.479 osoba hrvatskog podrijetla koje su se tako same izjasnile na posljednjem popisu stanovnika 2020.

Najviše hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka živi u saveznim državama Kaliforniji (55.949 stanovnika) i Pennsylvaniji (45.145). Premda Ured za Hrvate izvan RH navodi da na temelju procjena Veleposlanstva RH i Generalnih konzulata RH u SAD-u, Hrvatskih katoličkih misija, popisa stanovništva te same procjene hrvatske zajednice u SAD-u danas živi oko 1,2 milijuna Hrvata i njihovih potomaka, analiza demografa Pokosa i Šimunića pokazuje da je broj naših iseljenika koji su se na popisu 2020. izjasnili da su hrvatskog etničkog podrijetla više nego upola manji. No, i dalje u SAD-u živi više hrvatskih iseljenika nego u Njemačkoj (426 tisuća).

Avatar Tomislav_Šubić
Tomislav_Šubić
22:01 12.01.2026.

Nije važno samo to kako se tko izjašnjava, već i to tko su mu preci i kojem su oni narodu pripadali. Nacionalnost nije sasvim subjektivna kategorija.

Avatar nisam_robot
nisam_robot
22:11 12.01.2026.

Kako god. Nekada tek treća generacija opet nađe svoje korijene.

ST
strahimir
22:32 12.01.2026.

Gdje su doktorirali ovi quasi doktori i tko ih plaća za širenje laži ?

