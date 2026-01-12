Godinama smo slušali krive brojke? Evo koliko Hrvata živi u Americi

Premda je hrvatska dijaspora u SAD-u jedna od najbrojnijih u svijetu te prema procjenama Veleposlanstva RH, konzulata te katoličkih misija u toj zemlji živi 1,2 milijuna hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka, analiza demografa dr. sc. Nenada Pokosa s Instituta Ivo Pilar i dr. sc. Nikole Šimunića s Instituta za istraživanje migracija pokazuje da diljem SAD-a živi 448.479 osoba hrvatskog podrijetla koje su se tako same izjasnile na posljednjem popisu stanovnika 2020.



Najviše hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka živi u saveznim državama Kaliforniji (55.949 stanovnika) i Pennsylvaniji (45.145). Premda Ured za Hrvate izvan RH navodi da na temelju procjena Veleposlanstva RH i Generalnih konzulata RH u SAD-u, Hrvatskih katoličkih misija, popisa stanovništva te same procjene hrvatske zajednice u SAD-u danas živi oko 1,2 milijuna Hrvata i njihovih potomaka, analiza demografa Pokosa i Šimunića pokazuje da je broj naših iseljenika koji su se na popisu 2020. izjasnili da su hrvatskog etničkog podrijetla više nego upola manji. No, i dalje u SAD-u živi više hrvatskih iseljenika nego u Njemačkoj (426 tisuća).