ODUZELI JOJ IGRAČKU

Drama u zagrebačkom hotelu Porin: Ruskinja dildom od 30 centimetara tukla zaštitara

Zagreb: Hotel Porin
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL/ilustracija
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
12.01.2026.
u 11:20

Nakon što je seksualnom igračkom udarala zaštitara, izašla je na parkirališni prostor i nogom udarala po jednom vozilu

Dvoje stranaca, 38-godišnja Ruskinja V. A. i 32-godišnji A.S., uhićeni su nakon incidenta koji se na Božić dogodio u Prihvatilištu za međunarodne tražitelje azila. Kako navodi Jutarnji list, V. A. je u vrijeme ručka pripita vikala na zaštitare te im upućivala pogrdne riječi. Više im je puta pokazivala srednji prst pa iz torbe uzela umjetno spolovilo veličine 30 centimetara kojim je počela tući zaštitara.

Nakon što je seksualnom igračkom udarala zaštitara, izašla je na parkirališni prostor i nogom udarala po jednom vozilu. Kada se vratila do recepcije, udarala je po pultu i galamila. To je, unatoč zabrani, mobitelom snimao 32-godišnji tražitelj azila A.S. Snimao je zaštitare te ih oslovljavao vulgarnim riječima.

Zaštitari su u konačnici bili primorani uporabiti sredstva prisile, a dvoje stranaca osuđeno je na 30 dana uvjetnog zatvora s jednogodišnjim rokom provjeravanja. Sud je odlučio da policija muškarcu mora vratiti oduzeti mobitel, dok će Ruskinja ostati bez seksualne igračke. 
SI
Sivooki
11:38 12.01.2026.

Katastrofa...russi tražitelji azila...?

Točka na i
Točka na i
11:25 12.01.2026.

"umjetno spolovilo veličine 30 centimetara " jel to netko mjerio? ako i j epolicijski izvještaj ovako u članku je samo smijurija

