dm donirao higijenske uloške za korisnice 32 učenička doma

U sklopu aktivnosti usmjerenih na unapređenje ženskog zdravlja i borbu protiv menstrualnog siromaštva, dm je za više od 2.400 korisnica učeničkih domova diljem Hrvatske osigurao higijenske uloške u vrijednosti većoj od 10.000 eura. Donaciju je podržalo više od 7.500 sudionica dm ženske utrke, jer je dm za svaku kupljenu ulaznicu donirao dva pakiranja uložaka.

„Naš prvi korak u borbi protiv menstrualnog siromaštva bio je trajno sniženje cijena proizvoda za žensku higijenu dm marke Jessa za najmanje 13 posto, odnosno za stopu PDV-a. Nizom aktivnosti nastojali smo potaknuti razgovor o menstrualnom zdravlju, ali i promjenu percepcije menstruacije. Ovom donacijom još smo jednom željeli pokazati da pristup menstrualnim proizvodima ne smije biti luksuz te da je menstruacija znak sazrijevanja i odrastanja, a ne razlog za sram i brigu o novcu", izjavila je Gordana Picek, voditeljica resora nabave i marketinga dm-a za regiju Adria.

dm je učeničkim domovima donirao ukupno 15.538 pakiranja higijenskih uložaka, čime je svakoj učenici smještenoj u obuhvaćenim domovima osigurano u prosjeku šest pakiranja uložaka.

Važnost ovakve podrške istaknuo je Darko Trošelj, ravnatelj Učeničkoga doma Ante Brune Bušića u Zagrebu: „Donacija higijenskih uložaka koju smo dobili od dm-a izuzetno je vrijedna. Djevojke u tim godinama stječu prva iskustva s menstruacijom pa često i ne znaju pravovremeno predvidjeti sve posljedice i potrebe. Stoga su uvijek dostupni i besplatni ulošci na diskretnim mjestima, koje mogu koristiti zahvaljujući ovoj donaciji, od velike pomoći našim korisnicama."

Donacije su raspoređene prema broju korisnica domova u 19 gradova – Bakru, Bedekovčini, Bjelovaru, Dugoj Resi, Ivanić-Gradu, Kaštel Štafiliću - Nehaj, Korenici, Križevcima, Lovranu, Moravicama, Novskoj, Ogulinu, Osijeku, Požegi, Rijeci, Varaždinu, Virovitici, Vukovaru i Zagrebu.