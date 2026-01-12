Zvijezde donose preokret: Jedan znak čeka novac, a drugi mora donijeti tešku odluku!

Početak tjedna donosi jedinstvenu energiju koja će oblikovati naše odluke. Dok neke čeka sreća i novac, drugima se savjetuje oprez. Saznajte što svemir sprema za vaš znak ovog ponedjeljka.
Početak tjedna donosi jedinstvenu energiju koja će oblikovati naše odluke. Dok neke čeka sreća i novac, drugima se savjetuje oprez. Saznajte što svemir sprema za vaš znak ovog ponedjeljka.
Foto: shutterstock
Share
Podijeli
Ovan: Energija Marsa gura vas u akciju, posebno na poslu, gdje je moguć i flert. Iskoristite prilike, ali izbjegavajte impulzivne odluke. Fizička aktivnost pomoći će vam kanalizirati intenzivnu energiju.
Ovan: Energija Marsa gura vas u akciju, posebno na poslu, gdje je moguć i flert. Iskoristite prilike, ali izbjegavajte impulzivne odluke. Fizička aktivnost pomoći će vam kanalizirati intenzivnu energiju.
Foto: shutterstock
Share
Podijeli
Bik: Dan je za jačanje veza s prijateljima i obitelji. Strpljivost vam pomaže na poslu, no budite oprezni s financijama. Romantični odnosi cvjetaju, stoga pokažite partneru koliko ga cijenite.
Bik: Dan je za jačanje veza s prijateljima i obitelji. Strpljivost vam pomaže na poslu, no budite oprezni s financijama. Romantični odnosi cvjetaju, stoga pokažite partneru koliko ga cijenite.
Foto: shutterstock
Share
Podijeli
Blizanci: Duhoviti ste i privlačni, a komunikacija teče bez napora. Iskoristite to za pregovore i rješavanje zadataka. Partnerstva imaju koristi od vaše otvorenosti, a vi ste blizu završetka zahtjevnog ciklusa.
Blizanci: Duhoviti ste i privlačni, a komunikacija teče bez napora. Iskoristite to za pregovore i rješavanje zadataka. Partnerstva imaju koristi od vaše otvorenosti, a vi ste blizu završetka zahtjevnog ciklusa.
Foto: shutterstock
Share
Podijeli
OGLAS
Rak: Intuicija i emocije su vam pojačane. Posvetite se sebi, a na poslu vjerujte instinktima, ali ostanite profesionalni. Izbjegavajte ishitrene zaključke u odnosima i izrazite zahvalnost voljenima.
Rak: Intuicija i emocije su vam pojačane. Posvetite se sebi, a na poslu vjerujte instinktima, ali ostanite profesionalni. Izbjegavajte ishitrene zaključke u odnosima i izrazite zahvalnost voljenima.
Foto: shutterstock
Share
Podijeli
Lav: Zračite samopouzdanjem i karizmom. Idealan je dan da preuzmete vodstvo i istaknete se na poslu. Privlačite pažnju, ali budite jasni u komunikaciji kako biste izbjegli nesporazume.
Lav: Zračite samopouzdanjem i karizmom. Idealan je dan da preuzmete vodstvo i istaknete se na poslu. Privlačite pažnju, ali budite jasni u komunikaciji kako biste izbjegli nesporazume.
Foto: shutterstock
Share
Podijeli
Djevica: Analitičke vještine su vam pojačane. Fokusirajte se na detalje i planiranje, ali ne budite previše kritični. U ljubavi i odnosima tražite jasnoću kroz iskrene razgovore.
Djevica: Analitičke vještine su vam pojačane. Fokusirajte se na detalje i planiranje, ali ne budite previše kritični. U ljubavi i odnosima tražite jasnoću kroz iskrene razgovore.
Foto: shutterstock
Share
Podijeli
Vaga: Unosite sklad u sve interakcije, a diplomacija vam pomaže u timskim projektima. Iskoristite dan za razjašnjenja, no pripazite na moguću krizu na poslu ili uplitanje obitelji u ljubav.
Vaga: Unosite sklad u sve interakcije, a diplomacija vam pomaže u timskim projektima. Iskoristite dan za razjašnjenja, no pripazite na moguću krizu na poslu ili uplitanje obitelji u ljubav.
Foto: shutterstock
Share
Podijeli
OGLAS
Škorpion: Ovo je vaš najsretniji dan u tjednu. Mars vas ispunjava strašću i odlučnošću. Vrijeme je za osobnu revoluciju i stavljanje sebe na prvo mjesto. Usmjerite energiju na karijeru, mogući su financijski dobici.
Škorpion: Ovo je vaš najsretniji dan u tjednu. Mars vas ispunjava strašću i odlučnošću. Vrijeme je za osobnu revoluciju i stavljanje sebe na prvo mjesto. Usmjerite energiju na karijeru, mogući su financijski dobici.
Foto: shutterstock
Share
Podijeli
Strijelac: Pustolovni duh vam je pojačan. Slijedite svoj osjećaj i pobjegnite od rutine. Zvijezde vam donose izvanredne prilike za značajno povećanje prihoda kroz nove pothvate ili investicije.
Strijelac: Pustolovni duh vam je pojačan. Slijedite svoj osjećaj i pobjegnite od rutine. Zvijezde vam donose izvanredne prilike za značajno povećanje prihoda kroz nove pothvate ili investicije.
Foto: shutterstock
Share
Podijeli
Jarac: Konjunkcija Sunca i Marsa donosi vam ogroman priljev energije, entuzijazma i svježih ideja. Vaše liderske kvalitete dolaze do izražaja, no pripazite da ne postanete nefleksibilni u osobnim odnosima.
Jarac: Konjunkcija Sunca i Marsa donosi vam ogroman priljev energije, entuzijazma i svježih ideja. Vaše liderske kvalitete dolaze do izražaja, no pripazite da ne postanete nefleksibilni u osobnim odnosima.
Foto: shutterstock
Share
Podijeli
Vodenjak: Osjećate snažne kreativne impulse i inovativne ideje. Intuicija vam je izoštrena, posebno kada je riječ o financijama. Nagrade za trud iz prošlosti mogle bi se konačno materijalizirati.
Vodenjak: Osjećate snažne kreativne impulse i inovativne ideje. Intuicija vam je izoštrena, posebno kada je riječ o financijama. Nagrade za trud iz prošlosti mogle bi se konačno materijalizirati.
Foto: shutterstock
Share
Podijeli
OGLAS
Ribe: Osjetljivost vam je naglašena. Zvijezde donose mogućnost povećanja prihoda, ali upozoravaju i na štednju. Otvoreni ste za nove ideje, a kreativnost vam pomaže kanalizirati osjećaje.
Ribe: Osjetljivost vam je naglašena. Zvijezde donose mogućnost povećanja prihoda, ali upozoravaju i na štednju. Otvoreni ste za nove ideje, a kreativnost vam pomaže kanalizirati osjećaje.
Foto: shutterstock
Share
Podijeli

Ne propustite

1/