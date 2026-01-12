Zvijezde donose preokret: Jedan znak čeka novac, a drugi mora donijeti tešku odluku!

Ovan: Energija Marsa gura vas u akciju, posebno na poslu, gdje je moguć i flert. Iskoristite prilike, ali izbjegavajte impulzivne odluke. Fizička aktivnost pomoći će vam kanalizirati intenzivnu energiju.
Blizanci: Duhoviti ste i privlačni, a komunikacija teče bez napora. Iskoristite to za pregovore i rješavanje zadataka. Partnerstva imaju koristi od vaše otvorenosti, a vi ste blizu završetka zahtjevnog ciklusa.
Škorpion: Ovo je vaš najsretniji dan u tjednu. Mars vas ispunjava strašću i odlučnošću. Vrijeme je za osobnu revoluciju i stavljanje sebe na prvo mjesto. Usmjerite energiju na karijeru, mogući su financijski dobici.
Jarac: Konjunkcija Sunca i Marsa donosi vam ogroman priljev energije, entuzijazma i svježih ideja. Vaše liderske kvalitete dolaze do izražaja, no pripazite da ne postanete nefleksibilni u osobnim odnosima.