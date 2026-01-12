Vaš je partner izgubio volju za seksom? Ovo je 13 mogućih razloga koji se kriju iza toga
Ako vaš partner ili partnerica rijetko ima želju za seksom, ne mora nužno biti riječ o 'hladnoći' ili manjku ljubavi. Libido je osjetljiv na stres, svakodnevne navike, odnos i zdravlje. Stručnjaci su za The Healthy otkrili najčešće 'ubojice raspoloženja' i savjete kako se nositi s njima.
Financijske brige: Novac je jedan od najvećih izvora sukoba, a neriješeni financijski stres lako se prelije na intimu. Brige mogu potaknuti tjeskobu, narušiti povjerenje i stvoriti negativne osjećaje prema partneru, što često smanjuje želju. Pomaže kad par otvoreno razgovara o budžetu, ciljevima i dogovorima jer osjećaj sigurnosti često vraća i bliskost.
Previše distrakcija: Ako se uz seriju ili večeru svakih pet minuta provjerava mobitel, veza gubi prostor za stvarni kontakt. Male ekrane nije teško pretvoriti u veliki zid između dvoje ljudi. Uvedite pravilo 'bez uređaja' barem 10 minuta dnevno i ostavite mobitel da se puni u drugoj prostoriji. Često i to čini razliku.
Napetost u odnosu: Sitne zamjerke koje se gomilaju (čarape po stanu, nered u kupaonici, neizgovorene povrede) s vremenom postaju kronična napetost. Takva 'tinjalica' je jedan od najčešćih razloga zašto seks počne blijedjeti. Rješenje je u razgovoru, iskrenoj isprici, rješavanju konflikta i učenju bolje komunikacije. Teške teme ponekad baš hrane intimu.
Manjak kretanja: Tjelovježba potiče endorfine, poboljšava raspoloženje i često jača samopouzdanje u vlastitom tijelu. I mala količina aktivnosti može pozitivno utjecati na seksualno funkcioniranje i želju. Još bolje je kretati se zajedno jer zajednička rutina gradi i timski osjećaj.
Nevjera ili 'mikrovaranje': Nakon prevare, čak i kad par ostane zajedno, povjerenje je poljuljano pa je teško spontano se prepustiti bliskosti. Osoba koja je povrijeđena često se osjeća nesigurno, a tijelo to pamti kao oprez. Terapija i sporo ponovno povezivanje kroz sigurne, dogovorene korake mogu postupno vratiti intimnost, iako ponekad to traje.
Nedostatak samopouzdanja zbog izgleda: Kad se netko ne osjeća dobro u svom tijelu, lako se povuče i počne izbjegavati situacije u kojima bi se mogao osjećati izloženim. To vrijedi bez obzira na dob, konfekcijski broj ili kilograme. Pomažu otvoren razgovor, terapija te vježbe prisutnosti i svjesnosti koje vraćaju fokus na ugodu, a ne na brigu 'kako izgledam'.
Lijekovi i nuspojave: Neki lijekovi mogu smanjiti libido ili izazvati nuspojave poput suhoće, što seks čini neugodnim. Ponekad je želja prisutna, ali tijelo 'ne surađuje' bez prilagodbi. Važno je provjeriti nuspojave s liječnikom i pronaći rješenja poput lubrikanta, dulje predigre ili promjene vremena uzimanja terapije.
Religiozna ili osobna uvjerenja: Netko iz djetinjstva može nositi poruke o seksu koje nisu svjesne, ali utječu na želju ili stvaraju odbojnost. Takva uvjerenja znaju biti duboko usađena i aktiviraju se baš u intimnim trenucima. Razgovor o prošlosti, obiteljskim porukama i seksualnoj povijesti (često uz stručnu pomoć) može pomoći da se stvori 'nova priča' o seksualnosti.
Erektilna disfunkcija: Problemi s erekcijom su češći nego što se misli, a sram i strah od neuspjeha mogu navesti muškarca da izbjegava seks. Ponekad je riječ o anksioznosti nakon jednog neuspjelog pokušaja, a ponekad o zdravstvenom problemu. Prvi korak je liječnički pregled, a terapija može proširiti definiciju seksa i smanjiti pritisak, uz moguće lijekove.
Želja za 'nečim više': Nekima s vremenom postane jasno da ih uobičajeno ne uzbuđuje dovoljno i da imaju specifičnije fantazije ili preferencije. Problem nastaje kad partner ne dijeli isti interes pa se pojavi frustracija ili povlačenje. Pomaže otvoren razgovor o sviđanjima i granicama.
Bol tijekom odnosa: Ako seks boli, želja se prirodno smanjuje jer tijelo uči povezivati bliskost s nelagodom. Uzroci mogu biti različiti, od suhoće do drugih medicinskih stanja, zato je važno potražiti stručnu pomoć. Lubrikanti, ciljane terapije i vježbe zdjeličnog dna često pomažu, ali ključ je ne trpjeti i ne 'odrađivati'.
Prošla seksualna trauma: Osobe koje su doživjele seksualno zlostavljanje ponekad izbjegavaju seks jer im intimnost aktivira stare reakcije straha i obrane. Mnogi ni ne povežu današnje poteškoće s prošlim iskustvom, iako utjecaj može biti snažan. Tu je najvažnije ići polako, uz terapiju, te da osoba s traumom ima kontrolu nad tempom i granicama.
Higijena i 'kućni bonton': Održavanje higijene i lijepog ponašanje nije važno samo na početku veze. Zadah, zanemarivanje higijene ili navike koje ubijaju privlačnost mogu s vremenom postati ozbiljan problem. Rješenje nije kritiziranje, nego jasan, taktičan razgovor jer partner ne može pogoditi što vas odbija ako mu to ne kažete.