FOTO Nekad najljepša Hrvatica doživjela je slom i imala velike probleme sa suprugom: 'Ubila sam dvoje djece'

Nina Morić, rođena Zagrepčanka okrunjena kao Miss Hrvatske sredinom devedesetih, ušla je u modu u trenutku kada je domaća scena tek stidljivo gledala prema svijetu. Spot Rickyja Martina "Livin' La Vida Loca" lansirao ju je u orbitu, a Milano je postao nova adresa s koje je gradila imidž femme fatale – savršeno tijelo, egzotične crte lica i aura nedodirljive zvijezde. U tom je svijetu bilo vrlo malo mjesta za slabost, kajanje ili sumnju, a upravo će to, pokazat će se godinama kasnije, postati njezina najveća unutarnja bitka.

U Italiji je brzo osvojila naslovnice, modna snimanja i televizijske angažmane, no jednako brzo u njezin je život ušao i Fabrizio Corona, samoprozvani "kralj paparazza". Strastvena veza pretvorila se u brak, dobili su dijete i upadali u beskrajne javne svađe. Forumi i tabloidi opisivali su je kao zavodnicu, fatalnu Hrvaticu, ženu koja "zna što želi", ali iza kulisa događala se nešto mračnija priča. Morić je proživljavala emocionalno nasilje, rušenje samopouzdanja i polagani gubitak kontrole nad vlastitim tijelom i identitetom.

Nina Morić priznala: 'Nisam se htjela slikati gola, natjerao me bivši. Bila sam uzrujana zbog toga...'

Najpotresniji dio te priče sada je prvi put jasno ispričan u Netflixovoj seriji "Fabrizio Corona: Ja sam vijest". U jednoj od najšokantnijih scena Nina pred kamerama izgovara rečenicu koja ledi krv u žilama: – Ubila sam dvoje djece – govoreći o prekidu blizanačke trudnoće u vrijeme veze s Coronom, odluci koju su zajedno donijeli, ali za koju, kako danas priznaje, osjeća da ju je on gurnuo preko ruba. – On je to htio, ali ja sam ga poslušala. Htjela sam da me zaustavi – kaže, opisujući kako je krivnja ostala isključivo na njezinim leđima, dok je Corona u istom dokumentarcu hladno priznaje kao epizodu koja ga ne progoni, nego ga je motivirala da se opsesivno obogati.

Paralelno s emotivnim lomovima, Nina je počela mijenjati lice. Estetska kirurgija, fileri, botoks, zahvati koji su se isprva činili tek logičnim produžetkom života u modnom svijetu, postupno su je pretvarali u vlastitu karikaturu. Talijanski mediji prozvali su je "mrtvom nevjestom", uspoređujući je s likom iz crtanog filma, a ona je bez zadrške priznala da iza svega stoji partner koji joj je sustavno rušio samopouzdanje. – Fabrizio mi je nabio komplekse zbog fizičkog izgleda, zato sam se toliko puta podvrgnula operacijama – rekla je u jednom od rijetkih istupa za medije

Na sve se nadovezala i bitka za sina Carlosa, koji je nakon razvoda pripao ocu. Godinama ga je viđala pod nadzorom, prolazila testiranja na droge i psihijatrijska vještačenja, dok je javnost secirala svaki njezin estetski zahvat, a rijetko tko se pitao što je toj ženi zapravo potrebno. U jednom trenutku i sin se javno okrenuo protiv nje: – Rekao mi je da neće biti sa mnom zbog bake koja o meni priča jako loše. Morala sam ići na test za droge i ošišali su mi 20 centimetara kose. Prezirem droge i rezultati su bili negativni. Morala sam ići i na psihijatrijsko vještačenje dvije godine i tamo su zaključili da sam divna majka, ali to nitko nije uzeo u obzir – kazala je Morić svojedobno za 24 sata. Carlos je kasnije promijenio mišljenje i ponovno joj se približio, a Nina danas tvrdi da je sin njezino "svjetlo u životu".

– Želim da moja djela pričaju umjesto mene. Moj je sin moje svjetlo u životu – ispričala je Zagrepčanka koja godinama živi u Milanu. Na svojem Instagram profilu često zna izazvati veliku pažnju publike i medija, a tako je jednom fotografijom na kojoj je pozirala polugola, ispod fotografije i napisala: "Prokleto točno, dobra sam u krevetu. Mogu spavati danima", napisala je Nina Morić svojedobno na društvenoj mreži.

Nakon hitne operacije u ljeto 2023. godine povukla se iz javnosti, počela slikati i najavila da više ne želi govoriti o privatnom životu. – Trebali su mir i tišina da se posvetim sebi. Imala sam težak period u životu, ali s druge strane bilo je lijepo – ispričala je za talijanske medije.

Priča Nine Morić, od djevojke koja je predstavljala hrvatsku ljepotu u najboljem svjetlu do žene koju danas opisuju kao "mrtvu nevjestu", podsjetnik je koliko lako javnost proguta tuđe traume kao zabavu. Netflixov dokumentarac o Coroni i njezina ispovijest u njemu ne služe tome da se još jednom senzacionalizira njezin pad, nego da se napokon jasno vidi koliko je tanko bilo tlo po kojem je hodala dok je cijeli svijet gledao samo njezino lice.