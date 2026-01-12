Inteligentni i pronicljivi: Ovo su najpametniji horoskopski znakovi!
Prema astrolozima, većina pripadnika nekog znaka ima slične osobine i sposobnosti, a isto je i s inteligencijom. Za portal Best Life su objasnili da su se prema visini inteligencije znakovi poredali ovim redom:
Škorpion: Iako mogu djelovati tiho, pa čak hladno, te često nisu tradicionalno pametni, Škorpioni su vrlo mudri i stvari shvaćaju na svoj jedinstveni način, kaže astrolog i osnivač Ryan's Astrology Ryan Marquardt i objašnjava da je taj vodeni znak obično tri koraka ispred drugih. "Oni su ti koji će često otkriti skrivene tragove koji drugima promaknu, što ih navodi da odgovore i rješenja nađu brže od većine", kaže Marquardt.
Strijelac: Strijelci su uvijek spremni za nove avanture i iskustva. "Oni su definitivno oni koji drže izvor mudrosti i tako dolaze do genijalnih rješenja", kaže Jill Loftis, astrologinja i osnivačica Nuit Astrology. Poznati kao filozofi Zodijaka, ne čudi da ovi vatreni znakovi imaju neutaživu žeđ za otkrivanjem novih stvari i iskorištavanjem svoje inteligencije u dobre svrhe.
Vodenjak: Sa svojim jedinstvenim načinom razmišljanja, Vodenjak je najčudniji znak Zodijaka. Zbog neobičnih sklonosti možda nećete odmah primijetiti njihovu pametnu narav, ali obično je barem jedan korak ispred gomile. Taj zračni znak ima brze mentalne sposobnosti i može nadmudriti druge u tren oka. "Koliko god se nekim ljudima činili otkačeni, njihov je oštar um kritičan i odlučan pronaći rješenja", kaže Marquardt.
Blizanac: Blizanci se brzo kreću i uvijek s lakoćom uče nove stvari, pa ne čudi što su najpametniji horoskopski znak. Ovaj zračni znak neprestano crpi informacije iz raznih izvora i uvijek ima spremnu veliku mentalnu torbu trikova. "Bilo da se radi o sjećanju na scenu u filmu, smišljanju duhovite replike ili sjećanju kako nešto popraviti, Blizančeva mentalna spretnost i sposobnost da odjednom vide različite ishode daje im prednost pred drugima", kaže Loftis.