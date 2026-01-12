Huligani maltretirali beskućnika, a onda se dogodilo čudo: 'Mislio sam da haluciniram'

Nogometaši Egipta posljednji su izborili plasman u polufinale Afričkog kupa nacija nakon što su u dramatičnom dvoboju odigranom u Agadiru svladali Obalu Bjelokosti, branitelja naslova, rezultatom 3:2.

Jedan od najboljih pojedinaca susreta, očekivano, bio je Mohamed Salah. Zvijezda Liverpoola prvo je upisala asistenciju, a potom i postigla treći pogodak Egipta, kojim je potvrdila veliku pobjedu svoje reprezentacije.

Salah je tako na ovom turniru stigao do učinka od četiri gola i asistencije u četiri odigrane utakmice. Ukupno je u dresu Egipta sada na brojci od 65 pogodaka i 35 asistencija, čime je došao do impresivnih 100 izravnih sudjelovanja u golovima.

Time se egipatski napadač svrstao među elitno društvo svjetskog nogometa. Do 100 sudjelovanja u golovima došao je u 111 nastupa za reprezentaciju, brže od njega to su uspjeli samo Neymar (94 utakmice) i Pele (76). U istom društvu nalaze se i Luis Suarez, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo te brojni drugi velikani igre.

Priliku za dodatno povećanje svog učinka Salah će imati u srijedu, kada Egipat u polufinalu Afričkog kupa nacija igra protiv Senegala.

A Mohamed Salah odavno je prerastao okvire običnog nogometaša. Iako ga svijet ponajprije doživljava kroz golove, asistencije i trofeje, njegova važnost daleko nadilazi travnjak. Salah je otvoreno i dosljedno praktični musliman, koji svoju vjeru ne ističe deklarativno, nego djelima.

Redovito govori o skromnosti, zahvalnosti i odgovornosti prema zajednici, a upravo se tim načelima vodi i izvan terena. Nezanemariv dio svog bogatstva ulaže u humanitarne projekte, posebno u rodnom Egiptu. Financirao je obnovu bolnica i škola, pomagao obiteljima u teškoj socijalnoj situaciji te osiguravao sredstva za liječenje bolesne djece. U više navrata anonimno je donirao velike iznose.

U rodnom mjestu Nagrig postao je simbol nade i društvenog napretka i ondje su zahvaljujući njegovoj pomoći izgrađeni medicinski centri, unaprijeđena infrastruktura i otvorene nove mogućnosti za mlade. Lokalno stanovništvo često ističe da Salah ne zaboravlja odakle je krenuo i da se prema svima odnosi s istim poštovanjem.

Salah je svojedobno u Engleskoj postao i heroj jednog beskućnika kojeg je spasio od huligana.

Naime, nakon jedne pobjede nad Arsenalom (3:1) egipatski nogometaš stao je na benzinskoj pumpi. Tamo je vidio skupinu huligana koji su maltretirali jednog beskućnika.

Salah je odmah izašao iz svog Bentleya, rastjerao napadače, a beskućniku dao 100 funti.

– Mo je bio sjajan, kao što je i na terenu. Okrenuo se prema momcima i rekao im da paze jer se i oni mogu naći u mojoj situaciji za nekoliko godina – rekao je beskućnik David Craig te dodao:

– Mislio sam da haluciniram, ali nisam kad mi je Mo dao 100 funti. Kakva legenda.

Zanimljivo, Craig je navijač Liverpoola.

– Vrijeđali su me, ponižavali, ismijavali mi se, govorili mi: ''Vidi se na što si nalik, nađi posao, bezvrijedan si.'' I onda uleti igrač kluba za koji navijam 50 godina, moj idol i baš on me spasi.