Radite li zimi ovu pogrešku? Poznati automehaničar upozorio: 'Uništit će vam motor. Molim vas, ne činite to'

Američki automehaničar i YouTuber, čiji kanal broji 6,43 milijuna pretplatnika, Scotty Kilmer upozorava vlasnike benzinaca i dizelaša da bi mogli oštetiti svoja vozila ako naprave pogrešku koju neki često rade, posebice zimi. Kilmer je naglasio da korištenje obične čiste vode umjesto antifriza može biti velika greška.

Iako je voda ključna za hlađenje vozila, antifriz je posebno osmišljen kako bi spriječio "smrzavanje" vozila. S obzirom na pad temperature u ovom periodu godine, dovoljna količina antifriza može biti od vitalnog značaja i spasiti vozače od skupocjenih popravaka vozila, piše portal Express.

– Objasnit ću vam zašto ne želite koristiti samo vodu. Postoji razlog zbog kojeg hladnjak vašeg auta treba biti napola pun antifriza, a napola vode. Voda zapravo bolje raspršuje toplinu od antifriza, ali antifriz sprečava smrzavanje zimi i štiti motor od kavitacije. Ako vozite na čistu vodu, kavitacija može uništiti motor, što se dogodilo jednom vlasniku Toyote. Prethodni vlasnik je koristio vodu, a novi vlasnik to nije znao. Motor je uništen. Dakle, molim vas, nemojte voziti auto s čistom vodom – rekao je Kilmer u svojem videu.

BookMyGarage, online portal za usporedbu usluga popravka automobila, naglasio je da vozači moraju biti sigurni da je antifriz razrijeđen prije nego što krenu na put. Također su naglasili da vozači ne bi smjeli koristiti vodu iz slavine jer može sadržavati previše minerala koji nisu sigurni za vozila. Potvrdili su da vozači trebaju slijediti omjer 50:50 kad je to moguće kako bi održali motor u dobrom stanju, prenosi Express.

– Ako redovito koristite vodu umjesto rashladne tekućine, mogli biste uzrokovati skupu štetu na motoru. Voda se smrzava na 0 i ključa na 100 Celzijevih stupnjeva – temperature koje motor automobila može lako premašiti u normalnim uvjetima vožnje. Ako koristite samo vodu, povećavate šanse da se hladnjak smrzne ili pregrije – osobito u hladnijim klimatskim uvjetima. Antifriz podiže točku ključanja i snižava točku smrzavanja vode, čime sprječava pregrijavanje ili smrzavanje motora kad je ugašen – objasnili su.